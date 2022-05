Ivan Rota e il pallettaro Sor Rotella per Dagospia

Da voci di corridoio, da un po’ di tempo si dice che Rossella Brescia dovrebbe condurre Striscia la Notizia con Sergio Friscia. Ma quando? I due sono una coppia pazzesca a RDS.,,

rossella brescia

"Ti trovo pienotta. Mi sembri ingrassata parecchio". Karina Cascella attaccata sui social dopo aver postato alcune foto dalla sua recente vacanza ad Ibiza dove ha messo qualche chilo. L'ex opinionista sottolinea: "So di aver messo 2/3 chili. Detto questo, è assolutamente assurdo che ci siano delle persone che pensano di avere il diritto di giudicarti perché qualcuno ha messo un po' di fianchi, ha il seno più gonfio, ha il sedere più grosso...ma anche no, fatevi un pacchettino di fatti vostri...

Anche perchè che ne sai che a quella donna che tu dici, sai ti trovo ingrassata, magari quella donna è incinta o ha una malattia, sta prendendo dei medicinali che la rendono gonfia...Mi dà fastidio questa finzione che c'è tra le persone, fingere di battersi per alcuni diritti, battaglie del ca**o poi però se devono offendere una donna sono le prime a non perdere occasione...Tacete!"

Mara Venier ha portato a casa l’ennesimo successo di Domenica In che ha chiuso la puntata con una media del 21% di share. Su Canale 5, invece, Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo ha totalizzato il 10% di share, mentre Verissimo di Silvia Toffanin il 14%. Ma chi batte la zia?

mercedesz henger

All’ Isola dei Famosi, in nomination Edoardo Tavassi, nominato da Roger Balduino dopo la prova leader, Maria Laura De Vits, innamorata ( in due giorni!) del figlio si Carmen Di Pietro, Alesssndro, votata dalla leader Guendalina, Lory Del Santo, nominata dal gruppo e Marco Cucolo nominato dai due leader insieme a fine della puntata.

All’Isola dei Famosi strappo definitivo tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi che si è innmorato di Mercedesz Henger: una lite a causa dei pesci. Nicolas ha rimproverato all’ altro di far scappare i pesci tanto che l’opinionista Vladimir Luxuria da detto: “sapevo che esistono gli spaventapasseri, ma non gli spaventapesci.” Ironia in rete anche a proposito di Clemente Russo che ha detto: “ lo prendo io il pesce”.

La di lui moglie Laura Maddaloni, eliminata e spedita su Playa Sgamada, viene accusata, a ragione, da Vaporidis di aver truccato la prova della scorsa puntata. Alla fine Nicolas e Tavassi hanno fatto pace grazie a Mercedesz Henger.

ilary alvin

E per non farci scappare nessun doppio senso, sempre Luxuria definisce le tre nuove naufraghe, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli, quest’ultima spedita su Playa Sgamada, le tre “naufighe”…

elena morali

Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi . Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due.

La Pupa e il Secchione. Durante l’ultima puntata c’è stato un colpo di scena che ha lasciato gli spettatori incollati , si fa per dire, al televisore. Elena Morali riceve una sorpresa inaspettata dal suo fidanzato, Luigi Favoloso. L’ex di Nina Moric è in studio e, in ginocchio, pronuncia queste parole: “Ti amo e te lo volevo dire in tutti i modi. Credo che tu mi abbia fatto innamorare per la seconda volta e penso che mi farai innamorare tutti i giorni”. Ma siamo seri?

antonella elia

Pare che la causa della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulú Selassié sia la di lei sorella Jessica che interveniva sempre tra i due. Ecco cosa dice Maria La Rosa in arte Monsè (come recita il suo biglietto da visita!):”Quando Lulù mi criticava c’era Jessica che le imboccava tutte le parole. In quella famiglia c’è una situazione particolare. Jessica suggerisce alle sorelle cosa fare. C’è un video in cui si vede Jessica che dice alla più piccola ‘Lulù sta con Manuel tu devi metterti con Samy così duri nel gioco…”

maria monse

In un reality in onda attualmente una donna é in effetti un trans. Confrontando le foto attuali e quelle del passato, si nota che non ha più il pomo d’Adamo. E il fidanzato gradisce…

Ma chi è quell’oscura e ai più sconosciuta presenza femminile che riesce a piazzare in vari reality e programmi televisivi escort femmine e maschi? Aiutino: é della stessa nazionalità dei suoi raccomandati.

karina cascella 1

Tra Antonella Elia e Alfonso Signorini oggi pare non ci sia alcun rancore, ma la notizia di non essere stata riconfermata come opinionista al GF Vip non è stata accolta di buon grado dalla Elia. “Sono stati gentili, mi hanno detto: ‘Preferiamo cambiare’. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata”. È giunta alla fine, ormai, anche l’avventura da giudice a La Pupa e il Secchione Show. E ora elogia Barbara D’Urso.

karina cascella

Venezia da Vivere giovedì in onore di una grande penna: amici e colleghi celebrano Luciana Boccardi a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia. Penna sferzante e occhi fiammeggianti, testimone della nascita e dell’evoluzione della moda italiana e dei suoi principali interpreti, Luciana Boccardi è la prima ad aver portato la moda a Venezia e le sfilate in Piazza San Marco.

