A “VivaRai2!” Fiorello fa ascoltare un audio originale di Pier Silvio Berlusconi: “Fiorello ha detto che, se non contro-programmiamo Sanremo, viene gratis su Canale 5? Allora secondo me è proprio sbagliato programmare il sabato, vado a parlare con Maria...", dice l'ad Mediaset. Lo showman a questo punto videochiama Maria De Filippi nel giorno del suo compleanno. "Pier Silvio ha detto che ti aspetta, tu vieni di qua e io resto a casa!", la battuta della conduttrice. E lo showman replica: "Se vuoi venire a Sanremo, a fare un venerdì al glass che avremo all'Ariston...". E De Filippi scherza: "Arrivo vestita da postina e ti porto la posta, con le domande di Pier Silvio!".

Come avrà reagito Belen Rodriguez, che a Domenica In ha detto che lui l’ha tradita con dodici donne, alle dichiarazioni filosofeggianti del suo “twice ex” Stefano Di Martino da Fabio Fazio? In un negozio di Brera a Milano di cui é cliente dicono che non la smette di ridere. E che ha festeggiato per due giorni.

E infatti a vederla a cena dopo il programma con Mara Venier, la si vede felice come non mai vicino alla conduttrice di Domenica In con la quale ha una splendida amicizia. Con loro anche il di lei fidanzato Elio Lorenzoni raggiante, Ferzan Ozpetek, il regista che adora Belen…

Giornalista anche per Bruno Vespa, ha scritto numerosi libri, l’ ultimo intitolato Il Cibo ti Cura, eppure Vira Carbone è assurta alla gloria social grazie alla sua gaffe a Buongiorno Benessere: “Pompe, pompini e pompette non servono…” Striscia la Notizia le ha consegnato il Tapiro e lei: “Stavo solo cercando una parola più delicata di clistere”. In ogni caso ora la chiamano Vira(le) Carbone e lo share giá altissimo del suo programma si impennerá…

GF vs Temptation. Mirko Brunetti dice che "il sentimento non è finito", e di essere più preso da Greta perché "riesco ad essere me stesso. Con Greta mostro la parte di Mirko che ho sempre ritrovato. Con Perla mostro quel Mirko che a me non piaceva". Greta, cambia idea e languida afferma: “Con Mirko basta guardarci negli occhi per capire le cose. Pensavo che il sentimento verso di me fosse finito, ma ad oggi non penso sia così". E intanto Perla ha un ritardo nel ciclo. Ma che succede in quella casa?

Solo che questa deriva verso Temptation Island sta facendo prudere le mani a tanti gieffini. Beatrice Luzzi, quando Signorini le ha chiesto cosa ne pensasse del triangolo, ha risposto: “ Non lo so, non me me frega niente, posso dirtelo? Non é una cosa che mi interesssa… e poi mi annoia tanto.”

E sempre la Luzzi minaccia di abbandonare la casa perché le manca la quotidianitá con i due figli. Le viene mostrato un video, in cui la spronano, ma non le basta. Signorini tenta in tutti i modi di farla restare. E ci credo, ha fatto il programma. Sabato glieli faranno vedere, ma non é detto che l’ attrice rimanga. I suoi fan su X e su tutti i social sono disperati.

Divertente vedere come invece il conduttore non abbia fatto niente per trattenere Alex Schwazer che si è ritirato dopo l’ incontro con moglie e figli. Serviva poco alle dinamiche del programma e infatti ieri sera é stato il meno votato dal pubblico. Quasi sicuramente sabato sarebbe comunque stato eliminato.

E anche Fiordaliso se ne vuole andare: non voleva la luna, ma qualcosa di meglio che il triangolo “Perletti e Greta”. Questo Grande Temptation Fratello proprio non lo digerisce . Alfonso Signorini tenta di rassicurarla e le fa sentire l’ applauso del pubblico.

Il conduttore cerca poi di spronare l’evanescente Sara Ricci per ora non pervenuta. L’ attrice, che da giovane ebbe un flirt con Beppe Convertini da cui aspettava un figlio poi perso, è ora al televoto con Anita (la piú odiata sui social), Perla e Mirko. Sara, “amica” e collega, ha detto alla Red Queen: “C'hai due figli maschi a casa tra l'altro, non li puoi crescere con questo rancore verso l'uomo…Già so che lei mi toglierà il saluto e io vado a dormire, tanto già gliel'ho detto a Monia che vado a dormire con lei”…

Entra nella casa anche il top model Federico Massaro si fa trovare nudo nella piscina della suite con tanto di flûte di champagne che ha offerto a Anita Oliveri e Grecia Colmenares (in calore) che si sono buttate in piscina. La battuta della serata é di Rosanna Fratello: a Signorini che le chiede cosa pensa del nuovo concorrente, risponde: “Hai sempre buon gusto”. E qui ci starebbe un meme.

E il Natale in Casa Cupiello si é trasformato in Natale Rosso Sangue: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi di nuovo uno contro l’ altro per quello che l’attrice ha detto sul bidello e suo padre: “Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero difronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è entrata la madre, che è stata favolosa nei miei confronti, loro due si sono girati a comunella e se ne sono totalmente infischiati di quello che la donna diceva.”

Apriti cielo: il bidello dice che é offeso, che il padre non é maschilista, piange e sbraita in una recita da oratorio: “Mio padre è oggettivo e se sbaglio mi dà anche uno schiaffo…Lei fa passare un messaggio troppo forte e io non le permetto di continuare”. È fuori onda le dice: “Brutta bastarda!” No comment.

E poi la minaccia: “Ne parleremo fuori di questa “casa”. Ricordiamo che lo zio del bidello ha pubblicato un fotomontaggio con la Luzzi morta in una bara, una bella famiglia. Signorini ha messo fine alla diatriba in modo eccelso dicendo che effettivamente aveva visto due “fazioni”, ovvero due donne che parlavano e due uomini che non si sono interessati per niente alle parole della madre e moglie.

Dice come sempre la sua Massimiliano Varrese: “La mia ex moglie è una femminista attivista e conosco bene certe tematiche. In questo caso Beatrice ha strumentalizzato l’argomento”. E poi il macellaio Paolo (che ha visto il padre alcolista in video) dice che Garibaldi non é maschilista perché pulisce la casa! Per fortuna interviene via social l’ ex moglie di Varrese.

Dice Valentina Melis: “Sta storia che se gli uomini puliscono allora non sono maschilisti è una delle cose più maschiliste che si possa dire. Non entro nel merito della questione perché non l’ho vista dico solo questo e poi mi taccio: Chi o cosa sia maschilista non ce lo devono spiegare gli uomini”.

