Ivan Rota per Dagospia

Polemiche per la bonissima tiktoker Alessia Lanza desnuda sul red carpet a Venezia: “E’ un insulto al mondo del cinema”

“Mai in silenzio”. L'attore Lino Musella sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia esibisce una maglia con la bandiera della Palestina e la scritta "Free Palestine". l’attrice Laura Morante mostra la scritta “Fermate il genocidio a Gaza. Più di quarantamila morti, oltre sedicimila bambini uccisi”. Il politologo Gianfranco Pasquino polemizza: “Spesso il silenzio è d’oro”. E Valerio Mastandrea lo infilza: “Anche di Platino per lei che non vuol sentire”

Tutti alla spasmodica ricerca di biglietti alla Mostra del Cinema di Venezia per Joker-Folie à Deux. Interpretato da Lady Gaga, ma avvisiamo i fan che è inutile mettersi in coda perché sono esauriti da mesi. Si possono trovare a 5000 euro alla concierge di un hotel, ma serve la parola d’ordine.

Con la popstar, sul red carpet, anche Joaquin Phoenix, protagonista di Joker: Folie à Deux. Il film, sequel della pellicola premiata col Leone d'Oro alla 76° Mostra del Cinema di Venezia, è un thriller sconvolgente e da brivido. E c'è aria di candidatura ai Premi Oscar.

Sul red carpet di Wolfs, insieme a George Clooney, ci sarà anche Brad Pitt. Nella commedia d'azione, i due attori interpretano due lupi solitari rivali che competono per sbarazzarsi di un cadavere (Austin Abrams di Euphoria), solo per scoprire che il giovane in questione non solo è vivo e vegeto, ma trasporta anche un carico di droga.

Urla e tifo da stadio per il regista giapponese Kiyoshi Kurosawa che al Lido presenta il suo nuovo film Cloud. Un gangster movie, arricchito da momenti lirici e fumettistici. Altra storia per Trois Amies: all’ uscita della sala gli spettatori sbuffavano e si chiedevano perché il film fosse in concorso. Questo nonostante la presenza della lanciatissima Camille Cottin, attrice impegnata nella lotta alle discriminazioni sessuali.

Daniele Dal Moro ha spiegato a Francesco Fredella perché ha limonato con Luan Fraga: “Se era un limone vero quello che avete visto? Assolutamente con la lingua. A questo punto uno fa 30 e allora fa 31. Perché si sono scandalizzati? Ma non lo so, perché non c’era nulla di strano. Come mai è nata questa fotografia? Guarda, ti dico la sincera verità, questa fotografia sul momento è stata fatta per mandarla a mia sorella, che è una cara amica di questo ragazzo da molti anni”. Vabbé.

Un matrimonio da favola per Enrico Bartolini e Roberta Morise. Il luogo scelto per le nozze è il lussuoso resort L'Andana, in Maremma, resort di lusso della famiglia Moretti, a Castiglione della Pescaia (Gr), dove Bartolini ha il ristorante "La Trattoria", (una stella Michelin), uno dei nove ristoranti sparsi per l’Italia che ha preso in mano dopo Alian Ducasse, ora guidato dallo chef Bruno Cossio.

Si sono conosciuti proprio nel ristorante di Bartolini e da quel momento non si sono più lasciati. La gravidanza di Roberta, annunciata a pochi mesi dall'inizio della loro relazione, ha reso il loro legame ancora più forte. Il piccolo Gianmaria (il quarto figlio per lo chef), nato lo scorso maggio, sarà il protagonista indiscusso di questi giorni di festa. A celebrare il matrimonio Alberto Matano, come un fratello per Roberta Morise.

“Posso indignarmi, era un parcheggio perfetto”. In un video Fedez mostra la multa di 60 euro ricevuta dal comune di Arzachena dopo per aver parcheggiato, male, il suo quad. La sua guida spericolata ha scatenato i rimproveri anche della mamma Tatiana. E la Ferragni? Chiude l’estate tra Vienna e Budapest a strafogarsi di dolci…

De Rossi interviene sulla presunta rissa con Cristante rivelata da Aurelio Capaldi di Raisport e precisa: “C’è stata una discussione di 10 secondi senza far volare parole grosse. Ora mi tocca querelare"

