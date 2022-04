Ivan Rota e Monsieur Rotellà per Dagospia

belen

Si parla di una “chimica artistica” tra Leonardo Pieraccioni è l’attrice Eva Moore nel cast dell’ultimo film del regista e attore che è Don Simone in Il Sesso degli Angeli, protagonista Sabrina Ferilli. Un suo zio molto eccentrico ha infatti lasciato in eredità un’attività in Svizzera molto avviata che scopre trattarsi di un bordello dove lavora anche Ameriga interpretata da Eva Moore. Nella vita reale Eva Moore ha fatto video e spettacoli fetish, rigorosamente non hard. Ora non più.

belen 1

Ultimamente Belen Rodriguez é in vena di battute. Dopo aver dichiarato di essersi rimessa con l’ex marito Stefano De Martino che in futuro magari la tradirà, a proposito del tatuaggio a forma di farfallina che infiammò anni orsono il Festival di Sanremo, ha detto:” La mia farfallina si é allargata…ora é come un aquilone…”

sabrina ferilli leonardo pieraccioni il sesso degli angeli

A Domenica In, Lorenzo Jovanotti, appena entrato in studio, ha detto di non aver mai incontrato Mara Venier. E “la zia” lo ha subito smentito con un filmato, anzi due. E ha aggiunto che anche lei non si ricordava di averlo incontrato. Questa puntata, che ha visto ospite anche Ferzan Ozpetek, ha fatto il botto con quasi il 25% di share confermando ancora Mara regina della televisione. E gli internauti la amano, nessun commento cattivo.

Dopo Francesco Gabbani, arriva un nuovo cantante a condurre su Rai Uno? Si dice che dai vertici qualcuno avrebbe messo gli occhi su Samuele Bersani dopo averlo visto ospite da Francesca Fialdini nel programma A Ruota Libera.

pieraccioni il sesso degli angeli

Nicolas Vaporidis contro Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2022. L’attore: “è un uomo vendicativo, litigioso. E’ uno che dice occhio per occhio dente per dente nel 2022, dice perdono, ma non dimentico. Con me non so quale sia il suo problema, io oggi di questo uomo qui che trovavo anche intelligente, per me i rapporti sono chiusi”. Ecco cosa ha risposto il fratello di Belen: “io ammiro Nicolas, secondo me l’aggressivo è lui. Questo è un gioco e lo dobbiamo capire“.

eva moore

Ma non é l’unico a prendersela con Jeremias. La litigata con Edoardo Tavassi ha dato un po’ di pepe a questa moscia puntata.Edoardo e Jeremias. "Hai fatto l'amico, poi sono tre giorni che non mi parli", ha detto il naufrago in coppia con la sorella Guendalina, "Ti rode il c**o perché parlo con Nicolas (Vaporidis)". "Ma chi ti conosce, cosa dici, non mi toccare", ha risposto Jeremias . E poi ha aggiunto: "Non mi piace la gente che parla male di tutti come fate voi. Litigate e fate schifo, solo di soldi e reality che volete fare parlate"

L’Isola dei Famosi again: Floriana Secondi e Clemente Russo hanno perso contro la coppia formata da Ilona Staller eNicolas Vaporidis. Floriana e Clemente hanno quindi raggiunto Playa Sgamada.

nicolas vaporidis 3

Da Playa Sgamada arrivano Laura Maddaloni e Jovana. Entrano in gara anche due nuovi naufraghi: Licia Nunez e Marco Senise. A fine puntata come di consueto arrivano le temutissime nomination. I nominati dal gruppo sono Nicolas Vaporidis e Gustavo Rodriguez. La coppia dei Leader, peraltro l’unica rimasta in gioco, formata da Roger e Estefania hanno scelto il terzo nominato: Nick Luciani.

A proposito di Nicolas Vaporidis, alla domanda di cosa ne pensasse vederlo all ‘Isola dei Famosi, la sua ex Cristiana Capotondi, un po’ infastidita, ha detto di preferire guardare La 7 e i film sulle piattaforme…

CAPOTONDI

Flavia Vento ha lasciato La Pupa e il Secchione, ma la sua scelta viene immediatamente attaccata da Arianna David, la quale trova l’atteggiamento della showgirl (senza show) poco rispettosa : “Ci vuole rispetto per tutti quegli artisti che sono a casa e non riescono ad avere la tua fortuna. Tu invece cosa fai? Sputi nel piatto dove mangi. Al pubblico non interessano i tuoi problemi”. Artisti?

Da vent’anni sta con Loredana Lecciso, ma niente matrimonio. Ecco cosa ha detto Al Bano:“Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio.Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”. Per Al Bano, l’idea di un eventuale seconda separazione è spaventosa al punto di non voler riprovare l’esperienza del matrimonio.

flavia vento

E in una recente intervista rilasciata al programma Belve condotto da Francesca Fagnani, Malena ha svelato le cifre che riesce a guadagnare su Onlyfans. L’attrice ha ammesso che in un mese è riuscita a tirare su anche circa 30mila euro…

nadia bengala arianna david

La serie Elite è ormai un soft porno, e da tempo, con ogni stagiona che ci regala secchiate di ormoni.Mattatori della 5a stagione Manu Rios e André Lamoglia, new entry che si presenta come ‘eterosessuale’ ma visibilmente attratto dal bel Manu, che manco a dirlo si innamora perdutamente di lui. E viceversa.Dopo essersi annusati per non poche puntate, i due finiscono finalmente a letto, con Lamoglia a cavalcare Rios.

Un matrimonio da 5 milioni di dollari e 300 invitati a Palm Beach in Florida per il figlio di David e Victoria Beckham. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz . Ovviamente tutti gli invitati erano super famosi e super glamour. C’erano ad esempio Marc Anthony, ex marito di Jennifer Lopez, la tennista Serena Williams, il rapper Snoop Dogg, lo chef Gordon Ramsay, l’attrice Eva Longoria amica di mamma Victoria, Phil Neville, compagno di squadra di papà David. Grandi assenti le Spice Girls…

malena

Gabriele Napoli ha partecipato alla rassegna “Osservatorio X”, presso Superstudio, Milano, con una delle sue ultime tele, It was a threesome, del 2021, parte di una ricerca più ampia, The Snotboy . Tradotto dall’inglese, significa “moccioso”, ovvero un bambino che si comporta da adulto.Ora per l’artista un lancio a livello internazionale.

