“DELULU IS THE SOLULU”, COSA SIGNIFICA IL NUOVO MOTTO PREFERITO DI CHIARA FERRAGNI –

Ivan Rota per Dagospia

wanda nara

Paolo Bonolis, ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, parla di un principio di orchite per la tv e ricorda i suoi Sanremo: “Mi hanno fatto sentire delle canzoni e avevano eliminato “Mentre tutto scorre” dei Negramaro dicendo che era una caciara. Io gli ho risposto ‘macché caciara, ma che siete matti, un pezzo così è un pezzo della Madonna!’ La stessa cosa è successa nel 2009 con il brano Sincerità di Arisa, non erano convinti". Poi parla per la prima volta della separazione dalla moglie Sonia Bruganelli: "Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose, di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda".

Una fan che le scritto: "Delulu is the Solulu". Chiara Ferragni ha risposto: "Mio nuovo motto preferito". Significa: “L'autoinganno (o il delirio) è la soluzione" e viene usata come frase dalla Generazione Z per indicare chi é deluso per amore e ha una visione irrealistica della cosa. Solo che Ferragni ha un’altra età…

chiara ferragni

E Selvaggia Lucarelli come sempre ha capito tutto: “Chiara Ferragni cerca di essere ancora commercialmente e disperatamente appetibile per i grandi marchi. E in più, come se fosse un’adolescente e non un amministratore delegato nella tempesta, gioca col gossip come l’ex marito…tutto malinconico”.

Taylor Mega, ex di Tony Effe e al centro dei “pensieri” di Fedez pubblica una storia su Instagram scrivendo: "sentiti ridicola". Questo é un chiaro riferimento al celebre motto sanremese di Chiara Ferragni "pensati libera”. Cosa si nasconde dietro questa perculata?

zaniolo sara scaperrotta

il Codacons al settimo cielo: “Accolto il nostro ricorso, la Rai dovrà dire quanti voti sono stati invalidati o non raccolti a causa dei problemi tecnici”. Per il Festival di Sanremo.

La discrezione non ha mai fatto parte della sua vita e Wanda Nara, come un Fedez qualsiasi, mostra il suo super attico milanese e spiega tutti i dettagli costosi: dalle porte blindate alle borse assicurate. Dice: “Ho unito 4 appartamenti, è l’attico più bello di Milano”…

Nozze in vista per Nicolò Zaniolo? Secondo Deianira Marzano, il giocatore vorrebbe sposare Sara Scaperrotta, l'ex fidanzata e madre di suo figlio Tommaso con la quale si é ritrovato dopo un lungo periodo di separazione.

bonolis a bsmt

Giulia Salemi si autointervista e sulla crisi avuta con Pierpaolo Pretelli dice: “L’eccessiva gelosia mi portava a straniarmi, a piangere, a farmi comportare da persona ferita. Si era innescato un meccanismo sbagliato e contorto dove le parole generavano parole cattive”. Ora tutto é passato.

Vladimir Luxuria a proposito degli insulti transfobici ricevuti da Fabrizio Corona: “Quando ho vinto l’Isola nel 2008 mi disse ‘tu dovresti condurre un programma con Belen’. Poi lui si era dichiarato bisessuale, la presunta storia con Giacomo Urtis, non pensavo potesse dire certe cattiverie. Come sai io conduco anche un programma radiofonico, e gli avevo fatto pure gli auguri perché sta diventando papà, sperando lo facesse migliorare”.

wanda nara e icardi casa milano 3

Brutto periodo per il calciatore del PSG che, oltre alla mancata convocazione all’Europeo con la Spagna a causa dei numerosi infortuni che gli sono capitati, deve superare anche la fine del suo matrimonio celebrato appena un anno fa. Marco Asensio e Sandra Garal si sono lasciati.

marco asensio e sandra garal

Robe da matti. La sesta coppia di Temptation Island è formata da Gaia e Luca. Gaia: “sono fidanzata con Luca da 1 anno e 8 mesi. Mi ha tradita già 3 volte. L’ho perdonato perché lo amo”. Luca: “è giusto fare questo percorso per capire se posso essere una persona migliore, per lei e per il rispetto dei sentimenti che proviamo”.

