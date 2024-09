PILLOLE DI GOSSIP! “FURBIZIO” CORONA DICE CHE IL MATRIMONIO TRA DILETTA LEOTTA E KARIUS FINIRÀ PRIMA DELL’ESTATE 2025 A CAUSA DI UN “CAMPIONE AMERICANO” – COSA SI SARANNO DETTI IN AEREO SINNER E GIULIA SALEMI? – LA CANALIS "SNOBBATA" DAL COMPAGNO CHE PREFERISCE GIOCARE ALLA PLAYSTATION: “GEORGIAN HA LE ORE CONTATE - È NATO LEONE SINISA, FIGLIO DEL CALCIATORE DEL GENOA VOGLIACCO E VIRGINIA MIHAJLOVIC: "UN SUPEREROE COME IL NONNO" – RAFFAELLA FICO CANTA SHAKIRA, ZAZZA E MAX GIUSTI IN UNO NUOVO SHOW DI RAI1, ALBA CON CHIAMBRETTI. E SOLEIL SORGE... - VIDEO

raffaella fico che canta *whenever, wherever* di shakira non era sicuramente nella mia bingo card dei momenti più divertenti del 2024 pic.twitter.com/PCaT01aSS3 — ?? (@Y0NCEVISUALS) September 10, 2024

Ivan Rota per Dagospia

diletta leotta

Fabrizio Corona come il Mago Otelma. Ormai fa profezie e a Gurulandia dice che il recente matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius finirá presto a causa di un “campione americano”. Ha previsto anche la data della fine: il 30 giugno 2025. Dice: “Io ho un dono, so leggere il futuro”.

Periodo difficile quello che sta passando Gianluca Scamacca, alle prese con recupero dall’infortunio. Il calciatore può contare sulla vicinanza di Angela Nasti con cui sta da diversi mesi. Recentemente si ventilava una crisi, smentita poi dalla coppia e l’ultimo post pubblicato dal giocatore dell’Atalanta lo dimostra.

elisabetta canalis

Dopo tanta pubblicità, la sempre bombastica Elisabetta Canalis con un film molto carino: Come far litigare Mamma e Papà. Recita a fianco di Gianpaolo Morelli, Carolina Crescentini e Nino Frassica. A far discutere i webeti ci pensa uno scatto della ex velina col compagno Georgian “Iceman” Cimpeanu che la snobba per la Playstation. Commenti impietosi: “Ma come si fa a stare con uno che gioca alla Play a quell’età?”; “Ha vicino alla Canalis e giochi alla Playstation…ha le ore contate”

canalis georgian cimpeanu

E siccome non si puó stare un giorno senza parlare di Jannik Sinner, eccolo senza la fidanzata Anna Kalinskaya, ma con Giulia Salemi che si é recata a New York per partecipare ad alcuni eventi della Fashion Week. I due erano in aereo e hanno parlato fitto fitto per tutto il volo.

Ma in effetti abbiamo mai avuto uno sportivo così riconoscibile a livello mondiale come Sinner? Cioè uno che in ogni parte del mondo sanno chi è e cosa fa ed è possibile rispondano "Italy? Oh, yes: Jannik Sinner".

sinner giulia salemi

Virginia Mihajlovic é diventata mamma per la seconda volta. La figlia di Sinisa Mihajlovic, morto nel 2022 dopo una battaglia contro la leucemia, ha dato alla luce Leone Sinisa. É il secondo figlio con il marito Alessandro Vogliacco, dopo la nascita di Violante nel 2021. Il papà lo ha fatto sapere a tutti con una storia su Instagram.

Tra le new entry del programma di Piero Chiambretti: Asia Argento, Rosita Celentano e Alba Parietti. “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” torna dal 12 settembre in prima serata su Rai Tre per sei puntate.

Un momento di comicità involontaria a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo: Raffaella Fico che canta “whenever, wherever” di Shakira non era sicuramente nella mia bingo card dei momenti più divertenti del 2024, ma é successo.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno deciso di far nascere il loro bambino negli Stati Uniti. I due sono a New York e solo ieri hanno condiviso le prime foto nella città . Ultimo si trovava a Times Square, Jacqueline invece ha condiviso una foto del loro appartamento all'alba.

vogliacco virginia mihajlovic

E nel delirio social, da di lei mamma Heather Parisi (le due non si vedono da dieci anni) posta: “Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò. Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente lo lo trovo uguale alla pornografia. M’infastidisce…” Poi a Verissimo dice di essere contenta di diventare nonna e parla di tutti i suoi fatti privati. La figlia e Ultimo hanno reagito nel modo migliore: un silenzio tombale sull’ intervista della Parisi.

Chi Può Batterci? é il nuovo show di Rai Uno dove il pubblico in studio potrà sfidare una squadra composta da sei personaggi: uno sarà lo stesso conduttore Marco Liorni con Diana Del Bufalo, Ivan Zazzaroni, Max Giusti, Pierpaolo Spollon e Romina Power.

soleil sorge

Soleil Sorge sta delirando o si candida per le prossime elezioni. Nei suoi nuovi video parla di libertá di stampa, dottorato, sistema sanitario e quant’ altro. Era meglio la chimica artistica con Alex Belli al Grande Fratello.

