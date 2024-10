PILLOLE DI GOSSIP! AL “GRANDE FRATELLO” CLARISSA BURT (ELIMINATA) HA RACCONTATO LA SUA STORIA CON MASSIMO TROISI E DI QUANDO GLI DISSE NO ALLA PROPOSTA DI MATRIMONIO – SHAILA GATTA (MORTA) BALLA IL TANGO E SIGNORINI LA FULMINA: “SEI PEGGIO DELLA PELLEGRINI A BALLANDO” - LEONARDO DICAPRIO E VITTORIA CERETTI A CENA A ROMA. POLEMICA PER I BODYGUARD CHE SPARANO UN LASER ACCECANTE CONTRO I PAPARAZZI - ROCCO SIFFREDI: “UN MIO EREDE? FUORI DAL PORNO C'ERANO UN PAIO DI CALCIATORI: TOTTI E CASSANO..." - LA FUTURA REGINA, LEONOR DI SPAGNA, HA UN FIDANZATINO: ECCO CHI E’ – IL RITORNO DI SUSANNA MESSAGGIO

Ivan Rota per Dagospia

clarissa burt

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello su Canale 5, Clarissa Burt ha raccontato della sua relazione con Massimo Troisi, uno degli attori italiani più amati di sempre. Per amore, imparò l'italiano e persino il dialetto napoletano per poter comunicare meglio con la sua famiglia. QUando Troisi le chiese di sposarlo con un anello di fidanzamento, lei disse di no: "Avrei dovuto chiudere le orecchie, gli occhi e anche il cuore", ha dichiarato. L'attrice ha condiviso un momento molto toccante legato agli ultimi giorni di vita di Troisi, rivelando che l'attore aveva cercato di contattarla poco prima di morire per dirle qualcosa di importante. Tuttavia, non sono riusciti a parlarsi. "So che cosa voleva dirmi ma io non c’ero", ha detto.

massimo troisi clarissa burt

Una puntata scoppiettante del Grande Fratello con Alfonso Signorini “battutaro”. La più bella é per Javier Fernandez che ha ballato un tango con Shaila Gatta: “Sei peggio della Pellegrini a Ballando con le Stelle”.

Il ragazzo era stato a chiamato a ballare con Shaila, la degna erede della gatta morta Marina La Rosa della prima edizione. Poi questa ha ballato con Lorenzo Spolverato ed è andata meglio. Quindi Enzo Paolo Turchi dice di far ballare i due uomini perché in Argentina lo si fa. Signorini dice che non lo sapeva. Evidentemente non ha visto il film Happy Togheter di Wong Kar-wai. Javier e Lorenzo erano particolarmente affiatati.

Shaila Gatta ha detto che vede Lorenzo come un amico e di voler andare avanti con Javier Martinez: “Non c’è più un quadrilatero, Helena e Lorenzo possono conoscersi meglio, io lui lo vedo come un amico. Da ieri mi sono concentrata su Javier. Anche perché io non vorrei mai far soffrire un’altra donna e mi sono affezionata ad Helena“.

shaila gatta

Spolverato ha poi detto a Helena Prestes: “Non è andata come dice Shaila.Non ti dice tutto quello che dovrebbe dirti, tu fatti furba e inizia a guardare di più. Lei è ambigua. Io sono un amico? Ieri mi ha detto ‘mi manchi’, te lo giuro…”

“Solidarietà” al femminile e al maschile: Jessica “Gazosa” Morlacchi e Yulia, la Elodie de noantri si odiano. Cosí come Iago che accusa di essere finto a Spolverato il quale dice: “Adesso lui ha capito il gioco. Hai visto stasera le scenette con Jessica? Notorietà, flirt vicino a Jessica, Visibilità, clip. Ho già capito tutto. Io non mi abbasserò a non essere me stesso. Ma sai cosa voglio fare? …Lui qui dentro si smonterà e io vorrò smontarlo, voglio essere io a farlo… il mio nemico!“.

leonor di spagna 22

Ilaria è rientrata nella casa del Grande Fratello per annunciare di essere incinta: “Mi mancate, lo so che sono scappata di corsa. Sono qui per spiegarvi meglio ciò che è successo. Quest’anno la vita con me è stata inaspettata, è arrivato il Grande Fratello, prima l’amore e adesso sono incinta. Diventerete tutti zii”.

In un post scritto nel suo solito “itagliano”, Perla Vatiero, vincitrice dello scorso Grande Fratello, rosica e se la prende con l’opinionista Beatrice Luzzi che ha dato della “senza pudore” a Shaila Gatta: “Nel dare un'opinione del genere io Perla faccio due passi indietro, penso meglio che non esprimo un giudizio del genere se io in primis sono così”.

E la Luzzi accusata di aver fatto lo stesso nella scorsa edizione: “…no, io mi sono innamorata di Giuseppe quindi non è che ho fatto la provocatrice, mi sono innamorata, poi sono stata lasciata.

Signorini: “Ma dopo il grande fratello?” Luzzi: “Dopo il grande fratello non sono pagata per dirlo”.

shaila gatta 55

Alfonso: “Che cosa? Vado a prendere il gettone. Alto”.

Da stanotte i fan di Jessica saranno i nuovi fan di Beatrice Luzzi che l’ha resa immune. Cesara Buonamici ha dato l’ immunità a Shaila Gatta. Carmen Russo è entrata nella casa (ma dietro un oblò) per festeggiare il suo compleanno con il marito Enzo Paolo Turchi. Al televoto Clayton, Iago, Maria Vittoria e Yulia. Prima eliminata Clarissa Burt che ha ricordato la sua storia d’amore con Massimo Troisi.

rocco siffredi

Pubblico in delirio per la one night di Paolo Camilli al Teatro Manzoni a Milanocon il suo “Sconfort Zone – Il paradiso delle irrelazioni“. Un assolo. In compagnia di personaggi trasversali . Lui é una star dei social e attivista lgbt+, premiato per la serie “The White Lotus“ e presto in un film con Whoopi Goldberg. Tutto in piedi quando, solo con un paio di hot pants, ha parodiato Annalisa. Le imitazioni di Alessandro Borghese e Ilary Blasy sono da “sturbo”.

Leonardo DiCaprio a cena con Vittoria Ceretti all'aperto in un ristorante al centro di Roma in via Giulia. Poi si sono accomodati all’ interno e poi lui è uscito con una mascherina chirurgica. Per “accecare” i paparazzi, le guardie del corpo dell'attore hanno usato un laser, lo Strobe Flash Light, con una luce fortissima che annienta gli obiettivi delle macchine fotografiche. Una pratica sempre più in voga tra le star (quelle antipatiche) di Hollywood.

Rocco Siffredi chiosa: “Un mio erede? Mia moglie dice che sono stato l'ultimo dei samurai nel porno. Mentre fuori dal porno c'erano un paio di calciatori: Totti e Cassano avrebbero potuto fare il mio stesso lavoro. Poi c'è Stefano De Martino, io non mi sbaglio mai. Avrebbe potuto farlo a livelli miei ad occhi chiusi".

dicaprio ceretti a roma

Da tempo la cantante Jaguar Wright accusa Jay Z, Beyoncé e Diddy: parla di rapimenti, finti incidenti, festini con droghe. Sempre sfanculata, ma ora iniziano a darle retta. Ospite del seguitissimo conduttore Piers Morgan è arrivata a dire: “La scomparsa di Aaliyah non è stata un incidente, così come quella di Janis Joplin e quella di Whitney Houston e molte altre star…Potranno trattarmi come una pazza ancora per molto? No! Prossimamente molti smetteranno di dire che sono invidiosa del loro successo e che mi invento queste cose per chissà quale dannato motivo”.

clarissa burt troisi 34

Un record: quattrocentesimo CenacoloArtom con lo scienziato Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, e uno dei maggiori esperti al mondo nelle terapie contro il diabete al Lucid Club . Ricordi ha presentato il suo libro “Il codice della Longevità Sana”. Un “parterre de roi” con il virologo Roberto Burioni, e l'artista Omar Hassan, il pugile-pittore che prende a pugni le tele, che fu costretto a lasciare a soli diciannove anni la boxe per la diagnosi. E poi Candida Morvillo che ha “stimolato” il dibattito. Il Cenacolo è stato presentato da Susanna Messaggio e Francesca Senette, perché entrambe si occupano di salute e benessere. Gran Finale col lancio del nuovo libro sull'arte di Maria Vittoria Baravelli, la pianista Giulia Mazzoni e Massimiliano Finazzer Flory che ha declamato versi di Leonardo da Vinci sul viver sano.

lina sotis michela proietti

Il potere delle “sciure” e’ inossidabile: le donne più ambite, raccontate e “fotografate” erano tutte schierate a sostenere la loro autrice e giornalista prediletta, Michela Proietti , autrice de La Milanese e ora della Agenda della Milanese 2025. Con lei, Carlotta Marioni e la young sciura Carolina de Castiglioni alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano. Ad applaudire anche la decana delle sciure, Lina Sotis insieme a Sonia Raule Luisa Beccaria, Nicoletta Zampillo del Vecchio, Vittorio Feltri, Alessandro Sallusti Luca Dini, Giuseppe De Bellis, Carlo Capasa. Inoltre molto “sciurame” tra cui Carolina Neri, Lucia Caffarelli, Michela Gattermayer, Alessia Fattori Franchini e Paola Trifido.

La futura regina, Leonor di Spagna, figlia di Felipe VI e Letizia Ortiz ha un fidanzatino: Pedro López-Quesada, ventunenne, figlio di Pedro López-Quesada e di Cristina Isabella Maria Luisa di Borbone-Due Sicilie. Il nonno della madre, Afonso era il fratello di Maria Mercedes, madre del re Juan Carlos).

cenacolo artom susanna messaggio camillo ricordi giulia mazzoni maria vittoria baravelli arturo artom clarissa burt massimo troisi 59 shaila gatta ilaria clemente shaila gatta 1 clarissa burt 5 jessica morlacchi