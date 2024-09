PILLOLE DI GOSSIP! “MIA SORELLA E’ VIZIATA” – PARLA IL FRATELLO DI DILETTA LEOTTA, MIRKO MANOLA: “STARE CON LEI NON È DA TUTTI: HA UN CARATTERE DIFFICILE”. E SUI RITOCCHI ESTETICI… - LUXURIA LANCIA LA STOCCATA A BELEN: “QUANTI FIDANZATI COMPIE?” – FEDEZ PERCULA TONY EFFE: "HAI PASSATO PIÙ TEMPO A FARTI LA CERETTA, CHE A FARTI VITTORIA CERETTI" – IL BOTTA E RISPOSTA STRACULT AL "GF" TRA HELENA PRESTES E JESSICA MORLACCHI – “VUOI UNO BRILLANTE? INTELLETTUALE?” JESSICA: -“NO INTELLETTUALE ME FACCIO DU PALLE” – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Vladimir Luxuria, ospite a Pomeriggio Cinque, lancia la stoccata a Belen: “Quanti fidanzati compie?” - “Se abbiamo litigato in un modo atroce? Ma sì, abbiamo fatto L’Isola dei Famosi insieme, era il 2008 ed è chiaro che quando c’è la fame si litiga. Però poi dopo ci siamo chiarite, anzi le faccio gli auguri…

Figli della stessa madre, ma di padri diversi. Il chirurgo plastico Mirko Manola he detto della sorella Diletta Leotta, come riporta Diva e Donna: “Di Loris Karius avevo detto “é tedesco, noi siciliani, non funzionerà mai”. Avevo torto. Stare con lei non è da tutti: ha un carattere difficile. É un po’ viziata”. E sui ritocchi estetici: “posso dire che avere il seno o il naso rifatto ormai è normale e non significa, automaticamente, essere del tutte rifatte. Sto parlando in generale, non di mia sorella, sia chiaro".

É stata aperta per la prima volta per un evento della Fashion Week, Villa Invernizzi, famosa ovunque perché abitata da una colonia di fenicotteri rosa che gli invitati di Testoni hanno potuto vedere da vicino. Tantissime signore tra le più “glamorous” di Milano per il light dinner by Alessia Fattori Franchini con la consulenza di Federico Guiscardo Remondini. Alla sfilata di Philosophy, invece, l’ Influencer Carlotta Fiasella é stata rimbalzata dalla sicurezza: na figuraccia!

Una folla in attesa fuori dall’ hotel Palazzo Parigi per Jannik Sinner ospite di Gucci, di cui è testimonial (avete in mente i borsoni che si porta in campo?) per la sfilata alla Milano Fashion Week. Tirato a lucido con lo stile che alla maison chiamano “casual grandeur”. Nessuna traccia della fidanzata Anna Kalinskaya. In compenso al défilé gli era vicino Tony Effe: il diavolo e l’acquasanta.

E continua il dissing, anche se sarebbe meglio definirlo sit com, tra Fedez e Tony Effe, che ora diventa anche internazionale. Tra i personaggi coinvolti c'è Vittoria Ceretti: la modella italiana, ex fidanzata di Tony Effe e ora compagna di Leonardo Di Caprio che è stata citata da Fedez in "L'infanzia difficile di un benestante": "Hai passato più tempo a farti la ceretta, che a farti Vittoria Ceretti", dice.

Grande Fratello. Maria Vittoria: “Ma tu hai fatto il provino?”

Giglio: “Mi hanno chiamato loro, anche te?” E lei: “No”. Censura.

Che ha sto "nip" in più agli altri tanto da ricevere la chiamata diretta della produzione? Mistero

Helena Prestes, appena entrata della casa del GF e definita un mix tra Dayane Mello, Soleil Sorge e Antonella Fiordelisi, ha ripetuto che le piace Luca Calvani, ma lui ha un compagno, allora ha detto che vorrebbe aver vicino Gian Maria Sainato con cui strinse amicizia (e fece il bagno nuda) a L’ Isola dei Famosi.

Jessica Morlacchi: “Però magari arriva quello con il carattere brillante che mi stravolge”

Helena: “Brillante in che senso? Intellettuale?” Jessica: -“No intellettuale me faccio du palle eddai amo, io con uno intellettuale? E che je dico?”

