PILLOLE DI GOSSIP! LETIZIA PETRIS, MI FAI UN SAFFO: “A 17 ANNI HO AVUTO UNA STORIA CON UNA DONNA”. MA LA SUA EX MENA DURO: “IN 3 ANNI DI RELAZIONE FORSE PER TRE GIORNI NON MI HA TRADITO” - CRISTIANO MALGIOGLIO CONTRO L’ EX SUORA CRISTINA SCUCCIA: IL MOTIVO - DANIELE DAL MORO ROSICA PER ORIANA MARZOLI NELLA CASA DEL "GRANDE FRATELLO" SPAGNOLO – LA NUOVA GIURIA DE “LA PUPA E IL SECCHIONE” – MARA VENIER: “SARA’ LA MIA ULTIMA DOMENICA IN”. E SU BARBARA D’URSO… VIDEO!

Barbara D’Urso ospite a #DomenicaIn? Mara Venier a @SuperGuidaTV: «L’ho invitata, certo. Il suo contratto scade a dicembre. È probabile, spero che lei accetti il mio invito, mi piacerebbe molto. Da gennaio credo che lei potrebbe venire. Già stata invitata» pic.twitter.com/yNDHPOhRo8 — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) September 14, 2023

Ivan Rota per Dagospia

letizia petris

Daniele Dal Moro non è molto contento del fatto che la sua fidanzata (?) Oriana Marzoli sia entrata nella casa del Grande Fratello spagnolo e dice: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

Cristiano Malgioglio contro l’ ex suora Cristina Scuccia: “Ancora qualche giorno e poi arriverà il 22 di settembre e su Rai Uno ci sarà Tale e Quale Show. Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast di questa edizione. Questo mi addolora. Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali molto ma molto particolari e canzoni molto ambigue. Ma come mai, se a The Voice aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da suora? Svegliati cara. Forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna”.

nicole conte

Un altro programma trash avrà una svolta educativa: ma è possibile con La Pupa e il Secchione? Conduttore Enrico Papi, in giuria, al posto di Soleil Sorge, Antonella Elia, e Federico Fashion Style ci dovrebbero essere la giornalista Candida Morvillo, Paola Barale e l’ex campione olimpico Aldo Montano.

Quota LGBT al Grande Fratello: Letizia Petris ha parlato con Rosy “Cactus” Chin della sua ex fidanzata Nicole Conte: “Sono passati talmente tanti anni che è una cosa che per me non è più importante. Considera che io avevo 17 anni, ora ne ho 24. Le cattiverie sono stati pesanti, un branco di lupi contro uno, sai cosa significa un branco di lupi contro uno?”.

letizia petris 2

E se ne poteva stare zitta la Conte? No e quindi vai col circo: “venghino” signori. Ecco le sue parole: “Letizia non aveva 17 anni ma 20. E poi è inutile che continua a fare la vittima sacrificale quando non lo è…Lei in tre anni di relazione forse per tre giorni non mi ha tradito. E ancora fino ad un mese fa mi scriveva perché doveva “scusarsi con il mio cuore” e poi non faceva altro che mettere zizzania con la mia morosa. Poi dice che ha chiuso 4 anni fa? Falsa e basta!”.

Il macellaio ha ammesso di conoscere per filo e per segno le strategie e le dinamiche del Grande Fratello. Ma non aveva detto di non averne mai visto una puntata ? Commenti come se piovesse. Eccone uno: “Scusatemi ma fino all’altro ieri il macellaio non aveva detto di non avere i social e soprattutto di non aver mai visto una puntata del Grande Fratello??? Va bene che non c’ho mai creduto, ma manco a prenderci per il culo così.”

Una missione (quasi) impossibile per Carlo Conti : vuole dimostrare che l’ ex gieffina Ginevra Lamborghini, nel cast del suo Tale e Quale Show, ha talento. Certo, per cantare come sua sorella Elettra ce la puó fare…

oriana marzoli

Portrait Milano, nuovo luxury hotel , ha ospitato l’attesa charity dinner GLAM SET! Il cui ricavato va a sostegno della Fondazione IEO-MONZINO , di cui è presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, a supporto della Ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino: il Tout Milan, e non solo, grazie alla perfetta organizzazione di Emanuela Schmeidler alla quale nessuno sa dire no . La serata è stata un successo grazie al sostegno del main sponsor Cenacolo Artom, uno dei più significativi poli culturali italiani che con il suo fondatore Arturo Artom ogni mese ospita leader provenienti da differenti settori. Grazie anche a CNMI , Medavita e Leonardo Ferragamo. Asta silenziosa battuta da Sotheby’s.

arturo artom patrizia sandretto re rebaudengo

L’attore Ronn Moss, il presidente di Rai Cinema Nicola Claudio e il produttore Pascal Vicedomini sono ì vincitore dei premi “Cinema e Industria - Venezia 2023” consegnati al gala organizzato al Casinò del Lido in concomitanza con la chiusura dell’80esima Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica. Per l’ attore e per l’anchorman e produttore partenopeo, si tratta di un premio legato alla loro capacità di fornire scambi culturali.

cristina scuccia rebecca staffelli pascal vicedomini nicola claudio ronn moss