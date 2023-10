PILLOLE DI GOSSIP! MADDALENA CORVAGLIA ALL’ATTACCO DI BEPPE SALA: LE CRITICHE CONTRO LE DECISIONI DEL COMUNE DI MILANO (VIDEO) – TANANAI SI SPOSA? - MATTEO MARTARI PARLA DELLA SUA EX MIRIAM LEONE – FABRIZIO CORONA A "DOMENICA IN" PARLA DI BELEN: “SE NON FOSSI ANDATO IN CARCERE, STEFANO DE MARTINO NON SAREBBE ESISTITO” – TONY EFFE CI HA PROVATO CON EMMA: LA CANTANTE RACCONTA COME E’ FINITA - ELODIE IN VERSIONE “ELODEA” CONQUISTA PARIGI (VIDEO-SPOILER: STAVOLTA NON SI E’ SPOGLIATA…)

Ivan Rota per Dagospia

A Milano torna a far discutere la pista ciclabile di corso Buenos Aires che collega Loreto a Porta Venezia. Il problema sono i cordoli (alti 17 cm e larghi mezzo metro) installati nel corso dell'estate per garantire più sicurezza ai ciclisti. L’ex velina Maddalena Corvaglia ha condiviso un video sui social: “La gente non li vede e sfascia la macchina”

Tananai, dopo un anno di successi e di concerti sold out, ha deciso giustamente di prendersi un periodo sabbatico per evitare la sovraesposizione. Inoltre il cantante sta pianificando il matrimonio con la fidanzata Sara Marino. La liason tra Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome di Tananai, che significa “piccola peste”, come lo chiamava il nonno, e Sara Marino é nata nel corso del 2021.

Non si è mai saputo il perché della fine della storia tra Miriam Leone e Matteo Martari, ora in Cuori su Rai Uno. Molto riservati sulla loro relazione, all’epoca i due furono sorpresi dai paparazzi. Poi le loro strade si sono divise e, come è noto, Miriam Leone ha sposato il compagno Paolo Carullo. Che reazione ha avuto Matteo Martari? “Niente. Se sono contenti, posso dire al limite che sono felice per loro”…

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Fabrizio Corona ha parlato (ancora) di Belen Rodriguez facendo gelare Stefano De Martino : "Lei mi ha lasciato di fronte a tredici anni di galera. E se io non fossi entrato in galera, forse De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito. Se non fossi andato in carcere saremmo stati insieme".

E ancora: “Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo non l’ho mai più vista. Poi a dicembre, lei era incinta, capitiamo sullo stesso volo. Mi guarda con la faccia triste: ha pianto tutto il volo. De Martino era a prenderla all’aeroporto, io sono andato via col mio autista e basta. Belen ora è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose".

Mara Venier ha chiesto a Corona se si è rincoglionito alludendo alla di lui fidanzata che poi la conduttrice é andata a prendere dietro le quinte chiedendole : “Cosa gli hai fatto?” . Lui è rimasto di sasso: "La sua famiglia non vuole, perché sono un reietto". Lei, Sara Barbieri, è una modella, fa parte di una buona famiglia fiorentina che non gradisce la loro relazione.

Elodie “spaccatutto”: non solo cantante e attrice, ma ora modella e ambasciatrice per L’Oréal Paris . Ha sfilato durante la Paris Fashion Week con calibri del tipo di Kendall Jennfer e Camila Cabello. Anche sotto la Tour Eiffel ha spaccato. E non era nuda.

Quando Kanye West e Kim Kardashian erano nel bel mezzo del divorzio, Julia Fox ha frequentato per un po’ il musicista che le ha fatto numerosi regali. La Fox ha ora dichiarato che il suo periodo con West , ora noto come Ye , era senza sesso come “uno dei film d'animazione per bambini”.

E dopo averlo negato, finalmente Emma Marrone ha confessato che Tony Effe, con il quale ha duettato nel tormentone Taxi sulla Luna, l’ha corteggiata: “ … Se lui c’ha provato con me? Un pochino sì dai. Non scendo nei dettagli perché sono una signora. Se sono state avances verbali? Sì diciamo. Non c’ho fatto nulla ragazzi, nulla, ragazzi state sereni. Se volete saperlo no, nulla“.

Cristiano Malgioglio annuncia il matrimonio con un nutrizionista turco che vive a Istanbul. Si parlano con il traduttore Google. Finirà come quello tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis?

Luis Sal é tornato sui social dopo la litigata con Fedez che ha determinato il di lui abbandono del podcast Muschio Selvaggio. Il creator proprio ieri ha condiviso un tweet che a molti è apparso una freddura: "Per un impotente "creampie" è un passato remoto". Molti non hanno potuto non notare la tempestività con cui Luis Sal è riapparso, ovvero proprio quando Fedez è stato ricoverato d'urgenza ed operato a causa di alcune ulcere intestinali. Poteva aspettare…

Carlo Freccero e le sue parole sulla nuova “onda” antitrash di Pier Silvio Berlusconi a La Veritá : “L’editore vuole cancellare il trash, ma si osserva che, in realtà, lo si sostituisce con altro trash… La parola trash non designa qualcosa di deleterio. Il trash viene spesso scambiato con il kitsch, che è la degenerazione di modelli culturali alti tradotti in una versione volgare. Il trash è volgare tout court, anche senza bisogno di presupporre modelli alti. Ma volgare vuol dire popolare e il trash rappresenta anche la materia del pop”.

E aggiunge: “Mi sembra che Pier Silvio abbia in testa un prototipo vincente, cioè Maria De Filippi… Lei crea un impatto narrativo con una drammaturgia da feuilleton, che garantisce la partecipazione emotiva del pubblico. Lei lavora su dei topos antichissimi. In particolare il tradimento del legame familiare…”

E a proposito del Grande Fratello e di altri programmi : “Non basta sostituire gli influencer con i giornalisti affermati per rendere il programma più autorevole. Le prestigiose Cesara Buonamici e Myrta Merlino sono fuori contesto. In più, mi spiace dirlo, mancano di quella vocazione nazional popolare che fa scattare nei programmi generalisti l’identificazione del pubblico”.

