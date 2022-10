PILLOLE DI GOSSIP - MARCO BELLAVIA HA FREGATO TUTTI? DOPO LA CONFESSIONE DELL’EX MOGLIE (“CON ME NON HA MAI AVUTO PROBLEMI PSICOLOGICI”), A MILANO SI MORMORA CHE L’EX CONDUTTORE DI "BIM BUM BAM" AVREBBE SIMULATO MOLTI ATTEGGIAMENTI PER AUMENTARE IL NUMERO DEI FOLLOWER E DEGLI ISCRITTI AI SUOI CORSI DA MENTAL COACH (COSA CHE STA SUCCEDENDO) – GIAELE DE DONA’, DALLA COPPIA APERTA CON IL MARITO AL FLIRT CON TAYLOR MEGA - SPINALBESE, EX DI BELEN: "NON MI PIACEVA GINEVRA LAMBORGHINI. IO SONO UN FIGLIO DI PUTTANA E..." - QUELL’INTESA SPECIALE TRA CECCON E MENGONI

Ivan Rota per Dagospia

Parafrasando un film, bisognerebbe entrare nella mente del mental coach: mai notati da nessuno che lo conosce (ex moglie compresa) comportamenti insoliti e ora a Milano si mormora che Marco Bellavia avrebbe simulato molti atteggiamenti per far crescere i suoi followers e far seguire i suoi corsi (cosa che sta succedendo). Adesso starebbe meglio e pronto a incontrare i gieffini, suoi compagni di sventura. Ma in due settimane si può guarire da una sindrome borderline? Elementare Watson…

Con la prima puntata di Che Tempo che Fa, abbiamo assistito all’ arrivo di Mara Maionchi che non ha fatto rimpiangere Orietta Berti, ora opinionista al GF Vip. In studio tutti hanno notato la simpatia nata tra Thomas Ceccon, giovanissimo nuotatore campione del mondo ai mondiali di Budapest, ieri sera con capelli lunghi e phonati alla Marzullo, e Marco Mengoni che scherzava prendendogli in mano le medaglie delle sue vittorie. Appena uno ha detto di giocare a tennis, l’altro ha subito risposto: ”Anche io”. Giocheranno insieme?

Come si sa, la gieffina Giaele De Donà, nuova profetessa dell’ amore libero della coppia aperta e della bisessualità, ha confessato di avere speso trentamila euro del marito per una vacanza con un’amica. Ora ha svelato il nome dell’ amica spendacciona: si tratta della collega (ma di cosa?) Taylor Mega. Amici vicini e lontani hanno seri dubbi sulla validità del matrimonio di Giaele..

Il “matrimonio libero” di Sofia Giaele e Bradford Beck continua a riservarci sorprese. Hetielly Godoi, modella brasiliana ex moglie dell'imprenditore che ha “sposato” la gieffina, ha raccontando di presunti tradimenti del marito e nutre seri dubbi sul suo orientamento sessuale. Tutta verità o parole di una donna che cerca vendetta?

Pamela Prati, a sei anni dalla squalifica dal Grande Fratello Vip, pensa di avere fatto la storia della televisione. Alberto De Pisis le ha chiesto il motivo della squalifica e la diva del Bagaglino:” Se sono uscita con il televoto nel primo GF Vip? No. Non ho litigato con nessuno dei miei compagni. Alberto te lo devi ricordare perché è storia della televisione italiana”. Era stata mandata via perchè non voleva mettersi il microfono e la sua frase “chiamatem un taxi” è diventata leggenda tanto che la cooperativa dei tassisti le ha fatto gli auguri prima di entrare nella casa.

Antonino Spinalbese si è aperto e ha detto che tra lui e la squalificata Ginevra Lamborghini non sarebbe mai potuto succedere niente anche perché a lui piace cambiare donna e aspetta l’ingresso di nuove prede nella casa del GF Vip. Il ragazzo ha confessato a Cristina Quaranta: “No, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di puttana. Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei”. Ha messo alla prova anche Belen?

Sono state cancellate due puntate di Live Non è la d’Urso dal sito Mediaset Infinity. Sono le due puntate del 2019 in cui Pamela Prati parlava di Mark Caltagirone…

