PILLOLE DI GOSSIP! MORGAN DEMOLISCE “BELLISSIMA” DI ANNALISA: “UNA CANZONE DI UNA BANALITÀ INCREDIBILE” – LA REPLICA DI DAVIDE SIMONETTA, PRODUTTORE E CO-AUTORE DELLA CANZONE - COSA NE PENSA IRINA SHAYK DELLA RELAZIONE TRA GIGI HADID E BRADLEY COOPER? – NESSUNA CRISI PER LA GREGORACI – LA SOAP TRA ALESSANDRO BASCIANO E SOPHIE CODEGONI CONTINUA, LA NUOVA VITA DI BELEN, VANONI OFFICIA UN MATRIMONIO GAY E AL "GRANDE FRATELLO"… - VIDEO

Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido — Davide Simonetta (@Davidedwhale) October 26, 2023

Ivan Rota per Dagospia

maurizio romano ornella vanoni giovanni cavagna

Esclusivo. Instancabile Ornella Vanoni, ospite fissa da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa dove la scorsa settimana ha etichettato un gay con il termine milanese “recia”: é stato solo uno scivolone perché la cantante è molto amata dalla comunità LGBT.

Infatti ieri ha officiato in Comune a Milano il matrimonio degli amici Giovanni Cavagna, stimato stilista che la stampa definisce “concettuale”, e Maurizio Romano. Li ha poi seguiti al Principe di Savoia dove ha raccontato aneddoti e dato consigli a due ragazze innamorate. Nonostante la stanchezza, se ne è poi andata a Casa Cipriani.

Quel furbone di Alfonso Signorini ha detto che Beatrice Luzzi ha vinto di poco al televoto (invece con il 66%) per non far sbroccare i gieffini, soprattutto Massimiliano Varrese che, da credulone si è ringalluzzito: “Avete sentito quello che ha detto Signorini? Sono molto contento…Aver fatto praticamente uguale a lei …” Ci é cascato in pieno.

morgan

Alex Schwazer al Grande Fratello ha avvisato Alfonso Signorini che se gli autori entro lunedì non troveranno il filmato in cui Beatrice Luzzi si dichiara innamorata di lui, abbandonerà la casa in diretta. Solo che il fantomatico filmato non si trova…

Il macellaio Paolo dopo aver espresso i suoi sentimenti a Letizia ne ha preso le distanze. La Buonamici già candida Giampiero Mughini a vincitore morale. Jill Cooper dovrebbe farsi conoscere per altro e non solo per gli scontri con la Luzzi. GF vs Temptation Island: “Era meglio che non venisse”. Così Mirko parla dell’incontro con la sua fidanzata Greta. Poi l’ex fidanzata Perla gli scrive una lettera affettuosa.

Quando Varrese ha definito la Luzzi e la Colmenares “attricette”, Sigorinini gli ha detto :“Tu non è che sei Marcello Mastroianni”. La frase cult della serata é di Beatrice Luzzi: “Io purtroppo risorgo”. In nomination Massimiliano Varrese, Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Grecia Colmenares

irina shayk

Cosa ne pensa Irina Shayk della relazione tra Gigi Hadid e Bradley Cooper? “Irina non è contenta che il suo ex Bradley stia frequentando un'altra top model più giovane”, dice una fonte che rivela anche che Irina Shayk vorrebbe tornare con Cooper.

Dopo la rottura con Alejandro Rauw (lui la cornificava), sembra che Rosalia abbia trovato la serenità accanto a Jeremy Allen White, noto per la cultissima serie tv Shameless. I due sono stati visti insieme a Los Angeles, dove hanno trascorso una serata romantica: prima un film e poi una cena al ristorante italiano Little Dom. Da tempo Jeremy metteva like a ogni post della cantautrice spagnola.

Dopo un periodo di lontananza perlomeno mediatica, riecco Elisabetta Gregoraci e il suo Giulio Fratini sorridenti a Milano a smentire presunte crisi. La Gregoraci ha pianto negli scorsi giorni, ma non per il fidanzato, bensí per il figlio Nathan Falco con cui ha fatto visita al collegio svizzero Le Rosey che è famoso per la retta di circa 116mila euro l’anno. Mamma non lo vorrebbe lontano. Noi piangiamo per la retta.

gigi hadid

Ma non è che questo ritorno mediatico di Belen Rodriguez, dopo un periodo di assenza, sia un po’ eccessivo? “Auguri a te che sei l'immenso per me”, scrive del compagno Elio Lorenzoni e vai con post e storie Instagram. A Milano dicono che sia quasi una esibizione di felicitá per vendicarsi di chi l’ha tradita. In ogni caso, Lorenzoni “ha cuccato bene”, come gli ha urlato una persona per strada.

bladley cooper

La telenovela tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non é ancora terminata: l'ex gieffino dovrebbe tornare a Verissimo (dove ormai dovrebbero accendere un faló come a Temptation Island), per rispondere all’ex compagna (che lo ha accusato di averla schiaffeggiata) nella puntata di domenica prossima. Salvo imprevisti…

E sulla storia ci mette becco anche Lorenzo Amoruso, ex di Manila Nazzaro (tra i due sono volati stracci): “È partita la guerra alle accuse, è chiaro che Sophie abbia delle prove come ha dichiarato lei stessa; quindi se ha voluto fare un'esternazione del genere è sicura di quello che dice”.

Secondo alcune indiscrezioni, l'ex concorrente del Grande Fratello Heidi Baci pare sia in procinto di partecipare alla versione albanese del reality. Ma non le é bastata l’ esperienza in quello italiano? Se ne è pure fuggita…

elisabetta gregoraci giulio fratini annalisa irina shayk irina shayk 1 alex schwazer sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni codegoni basciano