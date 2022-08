PILLOLE DI GOSSIP – ''TOTTI E’ ANDATO A CASA DI NOEMI". LA VICINA, LA PRESENTATRICE CAROLINA REY, GIURA DI AVER SENTITO LA VOCE DEL CAPITANO'' (SENTE LE VOCI COME GIOVANNA D’ARCO? ANNAMO BENE) - DA CIACCI A GEGIA, LA LISTA DEI MORTI DI FAMA DEL "GF VIP" - FABRIZIO CORONA E LA BATTUTA SULLA SOMIGLIANZA CON ANDREA IANNONE. “FURBIZIO” RACCONTA CHE ANNI FA AVEVA CHIESTO A SELVAGGIA DI DIRIGERE UN NUOVO GIORNALE, LEI AVEVA ACCETTATO MA TUTTO SALTÒ A CAUSA DI BELEN GELOSA DELLA LUCARELLI. SARA’ VERO? - LA FLUIDA CANTANTE MADAME FREQUENTEREBBE UNA COLLEGA UN PO’ PIÙ GRANDE MA LEI…

Ivan Rota e il sor Rotella in bolletta per Dagospia

francesco totti pensieroso

I concorrenti (quasi) sicuri del Grande Fratello Vip: Giovanni Ciacci (sicurissimo), Antonino Spinalbese, Gegia, Carolina Marconi,Wilma Goich, Charie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi. E perché non far entrare Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich? La casa potrebbe essere una nuova Casa Vianello come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Corona 1.“Non sapevo di essermi messo con Elodie. Cosplayer” posta su Instagram Fabrizio Corona alludendo alla somiglianza con Andrea Iannone che ora sta con la cantante. Non è la prima volta che Corona se la prende con Iannone. Sentite cosa diceva anni orsono: “ Iannone? È un povero sfigato anche lui. La cosa più triste è che per stare con Belen spendeva 3 milioni di euro l’anno…”

francesco totti da noemi bocchi al circeo foto di chi

Corona 2. Ma sarà vero quello che raccontava anni orsono ? L’ex re dei paparazzi aveva chiesto a Selvaggia Lucarelli di dirigere un nuovo giornale, lei aveva accettato, ma Belen Rodriguez era gelosa di Selvaggia e lui non ha potuto affidare a quest’ultima l’incarico. Mah!

Dietro la mancata partecipazione di Eva Robin’s a Ballando con le Stelle non c’é alcuna strategia in quanto Milly Carlucci non ha scelto Gabriel Garko come unico vip gender. Infatti c’é anche Alex Di Giorgio dichiaratamente gay….

Totteide 1. Brutto periodo per Ilary Blasi: dopo aver perso Totti, ha perso anche il gatto e ha cosí postato su Instagram: “ Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia.”Il gatto “nudo” è stato ritrovato. Non è che sia andato a casa di Noemi Bocchi, la presunta nuova compagna del Pupone?

Totteide 2. La presentatrice Carolina Rey sente le voci come Giovanna D’Arco. Ha detto sicura che Francesco Totti è andato a casa di Noemi Bocchi, casa che di trova davanti alla sua. Non li ha però visti, ma li ha riconosciuti dalle voci…

noemi bocchi al circeo foto di chi

Le condizioni per il suo ritorno al Grande Fratello Vip dettate da Patrizia de Blanck sono forse inaccettabili. La contessa ha chiesto una camera privata con un bagno tutto per sé e altro: “Vorrei portare con me il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”.

Grandi serate a casa Clooney a Lallio per festeggiare le nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck in luna di miele sul lago di Como. Pochi sanno che nei giorni scorsi George Clooney è stato a Bellagio .Dopo aver pranzato con la famiglia in un noto ristorante, ha scelto di visionare l'unico immobile esclusivo in vendita a Bellagio come dimora per i suoi ospiti. Proprietario dell' immobile è l’imprenditore comasco Simone Molinari. Chissà se avrà acquistato l'immobile il famoso attore americano. Lallio perderà George Clooney?

artom cecchetto pillole di gossip

Piccoli Parietti crescono. Sempre più lanciato nei programmi sportivi Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Le reti se lo contendono e la prossima stagione sarà per lui impegnativa. Nel frattempo si gode la vacanza con la fidanzata nuova di zecca Francesca Viverit.

Si racconta in giro che la fluida cantante Madame frequenterebbe una collega un po’ più grande che avrebbe conosciuto durante una kermesse canora. Quest’ ultima si è però fidanzata di recente…

MADAME

Secondo alcuni dietro la separazione di Sylvester Stallone da Jennifer Flavin , dopo venticinque anni d’amore, si sarebbe l’infatuazione dell’attore per la giovane collega Ana De Armas. Infatuazione non ricambiata. Vedremo l’attrice alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Blonde dove da vita a Marilyn Monroe.

Grande estate per Arturo Artom, re della Versilia . Dalla collaborazione con La Versiliana a quella con le Olimpiadi del Cuore: cenacolo con Claudio Cecchetto e Paolo Bertolucci con seguente festa a casa Artom come con Vittorio Sgarbi. Cecchetto si é esibito nel mitico Gioca Jouer. Cena al Twiga e poi all’Alpemare per le Olimpiadi di Paolo Brosio con una valangata di ospiti come Andrea Bocelli,Al Bano,IvanaSpagna,Fausto Leali ,i Ricchi e Poveri ,GiorgioPanariello,LeonardoPieraccioni,Ubaldo Pantani. E il carismatico tenore Dave Monaco scoperto da Arturo Artom.

noemi bocchi FABRIZIO CORONA CORONA SU IANNONE E ELODIE noemi bocchi francesco totti pensieroso noemi bocchi con la figlia a san felice circeo