Ivan Rota e il ronzante Sor Rotella per Dagospia

Al Grande Fratello Vip ci risiamo con il caso Pamela Prati/Mark Caltagirone ma ora non se ne può più. Ieri sera, grazie a due audio mandati in onda, siamo riusciti anche a sentire la voce del presunto Mark, ma niente di nuovo. O la di chiarisce una volta per tutte o é meglio lasciar perdere.

Pamela Prati aveva detto di non essere stata pagata per lo ospitate sul caso Mark Caltagirone, ma ora ha corretto il tiro: “ Sì, sono stata pagata, io sono un'artista, faccio spettacolo da quarant’anni anni, c'è un cachet. Solo quando ho scoperto che Mark Caltagirone non esisteva davvero non mi sono più fatta pagare, non ho accettato più soldi". Amen. Inoltre Pamela Prati non sarà indagata per il reato di sostituzione di persona, ma solo sue due ex agenti.

Altro momento “topico” il litigio tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi. I due “intellettuali”, che si stanno contendendo la Fiordelisi e non si sopportano, hanno sbroccato dandosi del "senza palle” e del "sottone" e altri epiteti con un siparietto del quale si poteva fare a meno. Fuori luogo anche il parere di Ginevra Lamborghini che ha accusato il suo “vecchio flirt” Spinalbese: questi la rimproverava di essersi avvicinata a lui pur avendo un fidanzato. In pratica, le ha dato della poco di buono.

E nella notte Antonella Fiordelisi ha sbottato contro Ginevra Lamborghini: “ Lei invece era una santa? Quella è di un’incoerenza incredibile. E poi come mai queste cose contro Antonino non le ha dette prima? Visto che la scorsa puntata ripeteva ‘ti aspetto, si ti sto aspettando’. Adesso tutti attaccavano Antonino e l’ha fatto pure lei per avere gli applausi. Come mai la scorsa puntata diceva che c’era crisi con il fidanzato e che aspettava Antonino e ora siccome tutti l’hanno attaccato lei ha fatto lo stesso?”

In un puntata abbastanza moscia, il momento clou è stato quello in cui Carolina Marconi ha parlato del tumore che l’ha colpita: Alfonso le chiede dove ha trovato la forza di affrontare con forza la sua malattia, la gieffina ha risposto: "Quel coraggio lo trovi, è una forza che ti viene da sola nelle situazioni allucinanti. Io ho trovato questa forza e ho deciso di affrontarla con il sorriso. Sono venuta al Grande Fratello per dare un messaggio alle donne: Non permettete al cancro di levarvi la voglia di vivere".

Si è in attesa dell’entrata di nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip; purtroppo sono ancora nomi che provengono da altri reality: Teresa Langella da Temptation Island, Helena Prestes da Pechino Express, Dayane Mello da troppi reality. A quando un vero vip?

Dopo la fine della storia con Jason Sudeikis, Olivia Wilde si é messa dopo mesi ( dice lei) con Harry Styles. La regista ha detto di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex. Le cose non stanno proprio così . La tata ha rivelato che Olivia Wilde parlava addirittura di matrimonio e appena un mese dopo queste parole ha lasciato Jason. Ecco le sue parole:”Jason ha scoperto tutti i dettagli della relazione della compagna con Styles leggendo i messaggi su un orologio Apple che Wilde aveva dimenticato. Si è messo a gridare ‘lei si sta fottendo qualcun altro.Inoltre lui mi ha vietato di mettere le canzoni di Harry a casa loro.”

Alvaro De Juana nuovo amore di Valentina Ferragni? Da giorni la fake news spopola in rete. Ci ha pensato la diretta interessata a smentire con un eloquente post dicendo di non aver niente a che fare con l’attore spagnolo e di essere innamorata solo di Pablo (il suo bulldog francese).

Reduce dal successo del Green Carpet della Fashion Week in cui è stata ammirata con una straordinaria creazione di Fausto Puglisi dell’Haute Couture di Roberto Cavalli, la bellissima top model russo-ucraina Ludmilla Voronkina, stavolta con i capelli a caschetto, è di nuovo splendida protagonista, con Alessandro Preziosi della campagna pubblicitaria worldwide di Kiton.

Alla vigilia dell’anteprima mondiale del film “Lamborghini: The Man Behind the Legend” del premio Oscar Bobby Moresco (produzione Ilbe) che segna il suo debutto cinematografico (domenica 23 ottobre a chiusura della Festa del cinema di Roma - Alice nella città), la giovane attrice Francesca Tizzano è volata a Budapest per un’altra importante sfida professionale: la partecipazione alla serie della Universal per la CBS “FBI: International”.

Brutta figura per Cristina Quaranta ieri sera al Grande Fratello Vip: ieri sera ha sclerato contro Nikita Pelizon ( ieri sera ha parlato di depressione e suicidio!) che secondo lei la prenderebbe in giro con il suo sorriso e i suoi modi di fare. A fine puntata, la showgirl ora cameriera è stata attaccata da Giaele De Donà, secondo la quale la donna pochi giorni prima avrebbe detto alla stessa Nikita di non abbracciarla: “A 50 anni sei ridicola,ma si può alla tua età?”.

