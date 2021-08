CRISTIANO MALGIOGLIO E LA SESSUALITA' DEL SUO CANE SUSHI

Ivan Rota per Dagospia

george clooney e amal alamuddin 7

George Clooney e Amal Alamudinn aspettano il loro terzo figlio, questa è il gossip che gira sui social e che si fa sempre più insistente. La signora Clooney dovrebbe essere giunta al primo trimestre della sua dolce attesa. Nel caso la notizia dovesse essere confermata dalla coppia si tratterebbe di una gravidanza arrivata quattro anni dopo la nascita dei gemelli Ella e Alexander.

IGNAZIO MOSER CECILIA RODRIGUEZ E LO SCONTRINO DA SEIMILA EURO

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto infuriare molti dei loro follower a causa di un post su Instagram, in occasione delle loro vacanza a Ibiza. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha deciso di condividere su Instagram un video che ha generato l’indignazione dei fan. Ignazio Moser ha mostrato lo scontrino delle sue cene e il prezzo è davvero uno schiaffo alla miseria: ben seimila e ottocento euro...

IL TROLLEY DI CHIARA FERRAGNI

Anche Chiara Ferragni ha fatto imbufalire alcuni suoi follower per il costo dei trolley della sua nuova linea. I nuovi trolley di lusso firmati Chiara Ferragni sono acquistabili sul sito del brand dell’influencer. Dall’inizio del lancio mediatico, l’accessorio si è rivelato un must. I trolley di lusso sono in tre colori: nero, blu e rosa. A renderli particolari è il solito occhio che da sempre contraddistingue il brand dell’influencer.

cristiano malgioglio con l aragosta foto di bacco (1)

Si chiama Sushi, ma non è giapponese: è il cane di Cristano Malgioglio che ora, essendo in tournée, la lasciato dai nipoti in Sicilia. Il cantautore dice che l’animaletto scappa quando vede le cagnoline mentre é felicissimo se incontra i maschietti. Dice: “ Ora in famiglia siamo gay in due. Era ora.”

eleonora brigliadori

Eleonora Brigliadori è tornata e si è messa a parlare di Covid: “ “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente. La mascherina non protegge da nulla, ma manda in corto circuito le vostre sinapsi...”

PATRIZIA MIRIGLIANI NICOLA PISU

Continua il totonomi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip: ora è il turno di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia. Oggi Nicola ha 32 anni, da quando ne aveva 18 ha avuto grossi problemi di droga. Patrizia Mirigliani per lui ha fatto di tutto, dalle comunità ai ricoveri, ma alla fine, all’ultima manifestazione di violenza del figlio, è stata costretta a denunciarlo. Ora il ragazzo sta meglio e entra nella casa più spiata d’Italia dove ci saranno anche Tommaso Eletti da Temptation Island e Giucas Casella.

Edouard de Ligne La Tremouille, Isabella Orsini

Cher ama l’Italia e durante il suo recente soggiorno si è concessa ai fan anche se in molti hanno pensato si trattasse di una sosia. Bagno di folla per la star dai Due Gemelli a Portofino. Si è poi spostata in Versilia dove è stata al Sushi Jazz a Pietrasanta ospite di Madame Betty.

“Sapore di Mare”, questo il titolo della festa anni sessanta (con tanto di pattino in piscina) a casa di Antonio Tomassini e della moglie Ilaria Capponi che diventeranno genitori. Due grandi sorprese per gli ospiti: il concerto di Mario Lavezzi, regalo di Arturo Artom al cui Cenacolo il cantautore è presenza assidua. E poi l’arrivo in Apecar di Alessandro Ristori, leader dei Portofino’s.

antonio tomassini,ilaria capponi,mario lavezzi,arturo e alessandra artom,alessandro peruzzo

Isabella Orsini diventa produttrice. Dopo tanti film e fiction di successo, all’apice della sua carriera d’attrice, dieci anni fa rinunciò a firmare diversi contratti per entrare in una vera favola, ovvero sposare in Belgio il principe Edouard Lamoral de Ligne de La Trémoille.

Ma non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo ed é diventata produttrice cinematografica e televisiva. Con la sua ultima coproduzione, Freaks Out di Gabriele Mainetti ( Lo Chiamavano Jeeg Robot) ha fatto il botto: il film é in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia

gabiel garko, isabella orsini

Stanno per ammazzare le radio. Adesso è arrivato il momento di alzare il volume perché la battaglia al nuovo Tusmar, il Testo Unico pieno di tecnicismi e sottigliezze, è iniziata. C’è poco tempo, bisognare fare presto. Il Tusmar sembra quasi una “supercazzola” poco chiara per chi non conosce il settore.

Ma i radiofonici sono preoccupati e sul piede di guerra perché adesso la radio rischia di scomparire per davvero. Non era mai accaduto prima. Facciamo un piccolo passo indietro. La spegnimento dell’FM a favore del DAB (la radio digitale) è un vero pericolo per tutte: super station e piccole.

Ci sono due date da segnare: il 5 agosto, quando il Testo Unico arriva in Cdm, che potrebbe licenziarlo o modificarlo (ipotesi difficile per mancanza di tempi). La questione, in questo caso, da tecnica potrebbe diventare politica.

E poi l’8 agosto: si tratta di una data chiave e molto importante per dare seguito alla Legge di Delegazione Europea (il Governo italiano sarà chiamato ad adottare i decreti legislativi). Intanto, quel Testo Unico, pieno di tecnicismi, rischia di far perdere ai radiofonici il treno della grande opportunità della riforma del settore, voluta da anni

INDOVINELLO

Chi è quel nuotatore, fidanzato con una splendida ragazza, che contatta trans e invia foto dei suoi piedi misura 46, dicendo “leccami le pinne”?

isabella orsini invitata alla cena di gala (3)

