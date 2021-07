PILLOLE DI GOSSIP – DILETTA E CAN YAMAN: STORIA AL CAPOLINEA? I DUE STANNO TRASCORRENDO LE VACANZE DA SEPARATI. SICURAMENTE CI SARÀ UN RICONGIUNGIMENTO MEDIATICO, VISTO CHE AGOSTO È UN MESE DI PAPARAZZATE – NEL CAST DEL GF VIP ANCHE CARMEN RUSSO E DAVIDE SILVESTRI? COSA CI FANNO TOMMASO ZORZI E ROCCO SIFFREDI IN VACANZA IN SARDEGNA? C’É CHI VENTILA IL PROGETTO DI UNA SERIE DI FILM HARD GAY – LA BERTE’ RASSICURA I FAN, DENIS DOSIO SI SCAGLIA CONTRO I FAN CHE LO HANNO SCARICATO PER IL SELFIE CON SALVINI

Ivan Rota per Dagospia

diletta leotta e can yaman 1

A diciotto anni dalla prima Isola dei Famosi, Carmen Russo e Davide Silvestri ( ricordato per lo (s)cult Vita Smeralda, film prodotto da Lele Mora) potrebbero partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip accanto all’ex Miss Italia Manila Nazzaro, Soleil Sorge, il nuotatore Manuel Bortuzzo, Jo Squillo, la figlia di Morgan e Asia Argento, l’ex tronista Sophie Codegoni e solo per essere stato von Belen Rodriguez e Dayane Mello, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Adesso aspettiamo solo che Gegia entri nel cast. Manila Nazzaro, ha ufficialmente dichiarato di essersi divorziata dall’ex marito Francesco Cozza ,ora, aspetta solo di potersi sposare con il suo nuovo compagno, Lorenzo Amoruso.

diletta leotta 3

Stiamo aspettando le nuove mosse di Can Yaman e Diletta Leotta dopo che i due si sarebbero separati. Sicuramente ci sarà un ricongiungimento almeno mediatico. In molti hanno messo in dubbio la loro storia e qualcuno molto vicino dice che Yaman é stato solo due volte a casa della Leotta e in entrambi i casi sono stati fotografati. Per ora vacanze separate, ma come lasciarsi scappare agosto, mese di paparazzate?

Denis Dosio, durato al GF Vip come un gatto in tangenziale causa bestemmia, era al Papeete Beach e ha incontrato Matteo Salvini. L’influencer ha salutato, scherzato con il leader della Lega e ci ha anche fatto un selfie che ha pubblicato su Instagram con la scritta: “Quando la storia incontra l’arte contemporanea. Il resto lo troverete nei libri di storia“. Apriti cielo: in pochi minuti ha perso duemila followers.

diletta leotta 2

Il ragazzo si é arrabbiato e ha risposto in malo modo a chi lo ha scaricato: “ Se incontro una persona e voglio farci una foto e non mi espongo mediaticamente né nel partito politico, né nelle idee, ma semplicemente faccio una foto dove rido, non vedo il motivo per cui dobbiate scrivermi in massa: “Io adesso ti unfollowo”, “mi sei caduto”, “spero che vi venga un colpo a tutti e due”. Ragà, sciallatevi, fa male questo virus”.

Cosa ci fanno Tommaso Zorzi , vincitore del GF Vip, e Rocco Siffredi in vacanza in Sardegna? Hanno un progetto ancora top secret. C’é chi ventila una serie di film hard gay prodotti dal Rocco nazionale, c’é chi parla di un reality e infine si dice che la strana coppia potrebbe incidere un disco...

diletta leotta e can yaman 2

Uomini e Donne.Tutti gli estimatori di Gemma Galgani, dopo aver sentito la dama sospirare come una ragazzina per il suo ex, hanno subito pensato che Marco Firpo sarebbe tornato nel programma per lei. Solo che le cose non sono sempre corrisposte e dice Firpo: “Non saprei, al momento Gemma è un ricordo. Un ricordo molto bello, così come la trasmissione. Non so se me la sentirei di tornare, se dovessi rispondere proprio adesso. Mi piacerebbe rivederla al più presto”.

Tutti i fan di Loredana Berté possono stare tranquilli: alcuni blog avevano destato preoccupazione per la salute della star che era stata ricoverata per un intervento. Per rassicurarli la Berté sul suo profilo Instagram ha fatto sapere: “Capita sempre più spesso che piccole testate e/o blog riportino titoli sensazionalistici, ingigantendo la realtà, solo per fare qualche views in più. Ne sono recentemente rimasta vittima anche io con titoli come: ‘ore di angoscia per Loredana Bertè’ e ‘i suoi fan distrutti’... quando sulle mie pagine ufficiali era stato spiegato chiaramente che NON era niente di grave e che sarei ‘tornata in pista’ prestissimo”.

diletta leotta e can yaman 4

Guerra in casa Ruta-Goria. Guenda Goria ha trascorso del tempo con i genitori e la famiglia del fidanzato. La relazione tra i due sembra andare alla grande secondo quello che lei dice, è stata benissimo in compagnia dei parenti del fidanzato Mirko. Maria Teresa Ruta peró quando lo vede cambia strada.

Giulia De Lellis va alla grande con Carlo Gussalli Beretta. L’influencer di Pomezia dopo essere stata un mese in Spagna per le registrazioni di Love Island ha rivisto il fidanzato . Sono in vacanza a Forte dei Marmi con puntate a Portofino. Si sono conosciuti quando lei stava ancora con Andrea Damante.

diletta leotta e can yaman 5

Come si cambia: l’ex tronists Luca Dorigo ( visto anche al cinema nel delizioso “Good ad you”) si é dovuto arrangiare. Ecco cosa dice:”Saltuariamente faccio dei lavoretti per arrotondare o vado a dare una mano a un amico che fa il parquettista. Non ci trovo niente di male. C’è chi mi dice: ‘Ma sei proprio tu? Possiamo fare una foto?’. E io: ‘Facciamo la foto, ma lasciatemi lavorare’. Sono passato da avere venti serate al mese, ad averne cinque se mi va bene e a metà della metà del compenso. Anche così, a volte mi dicono di no”.

can yaman diletta leotta

I diamanti sono i migliori amici delle donne, milanesi comprese. Le sciure si sono radunate in piazzetta a Porto Cervo all’ora dell’aperitivo alla boutique Chopard per ascoltare i racconti di Michela Proietti, la giornalista del Corriere della Sera e autrice del best seller La Milanese, il libro che racconta vizi, virtù e segreti della donna più imitata d'Italia. Tante le dame (e i dami) radunati per l'occasione: l' ad di Chopard Simona Zito, l'imprenditrice Carmen Moretti, il violoncellista Piero Salvatori, il gallerista Glauco Cavaciuti, la dj baronessa Nicola Winspeare Guicciardi, il ceo Stefano Achermann, Marco Buoncristiano, Beatrice Betz, Barbara Bianchi Bonomi, Francesca Fanti, Elisa de Franceschi e tutta la Milano che conta in trasferta in Costa Smeralda. Alla fine anche un tocco greco, con cena nella nuova taverna Meraki, nuovo place to be estivo...

can yaman e diletta leotta 4

Più trasversale di così: organizzatore di eventi top e allevatore di lumache. Parliamo di Martino Crespi che molti definiscono “regista di incanti”.Martino Crespi organizza tutti i suoi eventi con una dedizione che rende gli stessi vere e proprie opere d’arte: eleganza e creatività negli allestimenti, qualità e ricercatezza nei piatti, nelle performance di intrattenimento dalla Mostra del Cinema di Venezia al Festival di Cannes, giusto per fare due esempi. Nel suo spazio dai numerosi led si é svolto il Cenacolo di Arturo Artom poche sere fa: in cucina il superchef Daniel Canzian, tra i convitati Il virologo Roberto Burioni e il direttore di GQ Giovanni Audiffredi.

tommaso zorzi e rocco siffredi

Premio Kineo il 5 Settembre alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra i numerosi artisti internazionali presenti: David Warren, regista teatrale e televisivo con al suo attivo molte produzioni a Broadway e successi come Desperate Housewifes e Gossip Girl e che, appena concluse le riprese di Grace & Frankie, volerà verso Venezia, e la madrina della serata Madalina Ghenea che vedremo nei panni di Sofia Loren in un cameo in House of Gucci.

La vicenda della Biennale rivela la storia di uno straordinario luogo di confronto, di un punto di riferimento per il dibattito artistico, di una fabbrica di innovazione e progettualità, uno strumento vivo che opera nel tessuto di una città viva. Che ruolo ha un’istituzione pubblica di cultura? E qual è la sua «forma»? Esiste un paradigma, un modello da emulare ed esportare? Paolo Baratta, grande protagonista della Biennale di Venezia per oltre vent’anni, ne scrive il racconto tra memoria culturale, cronaca personale e analisi economico-politica. Al fine di introdurre alle dinamiche di una realtà tanto complessa e affascinante, Tutto questo nel libro “ Il Giardino e l’Arsenale”.

matteo salvini e denis dosio

diletta leotta can yaman piero salvatori simona zito michela proietti carmen moretti paolo baratta arturo artom martino crespi beatrice betz michela proietti can yaman e diletta leotta 1