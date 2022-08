emily ratajkowski 3

Ivan Rota e il deviato Rotellino di Scorta

Per alcuni siti e giornali di gossip internazionali e statunitensi Brad Pitt ed Emily Ratajkowski si starebbero frequentando.

I due sarebbero stati avvistati insieme più di una volta e da ciò le voci che le due star sarebbero insieme nonostante la differenza d'età lui 58 anni, lei 31.

La “boutique” sembra riaperta: Amanda Lear a 82 anni conta numerosi giovani pretendenti.

AMANDA LEAR

Dice che esiste una nuova generazione di ragazzi “gerontofili”. Aggiunge però che è difficile trovare la fedeltà, una cosa per lei fondamentale in una relazione.

Dopo aver duettato con Barbara D’Urso nella di lei hit Dolceamaro, Cristiano Malgioglio potrebbe duettare in una cover con Romina Power su consiglio di un loro amico. Si tratta della canzone Acqua di Mare, una hit che portò al successo la figlia di Tyrone Power e che fu un grande successo.

brad pitt lost city

In una delle ultime ospitate di Romina Power in una sua trasmissione, Maurizio Costanzo si è stretto al dolore della cantante mostrando anche una foto che ricostruisce il volto della figlia Ylenia , scomparsa e mai ritrovata, oggi a distanza di anni pubblicato da Chi l’ha visto per farla girare con la speranza che qualcuno possa saperne di più.

romina power pittrice

In questi giorni Roma ha il piacere di ospitare due delle più grandi star di Hollywood: Charlize Theron e Uma Thurman. Da metà giugno sono infatti iniziate le riprese in Italia della serie Netflix The Old Guard 2, sequel del film d'azione realizzato nel 2020. Tra le due è nata grande amicizia.

patrizia de blanck

Nuovi nomi per il cast del Grande Fratello Vip. Si parla di Alessio Tripi, altra “creatura” di Barbara D’Urso visto a La Pupa e il Secchione. Si parla poi di Umberto Smaila con il figlio Roy. Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi ha rifiutato perché il suo agente l’ha sconsigliata: preferisce fare carriera nel mondo della moda. Per il cast si fa anche il nome di Natalia Estrada, cosa altamente improbabile.

ALESSIO TRIPI

Altro nome in predicato per il Grande Fratello Vip è quello di Patrizia de Blanck. Sarebbe una bella presenza perché potrebbe parlare anche con delle entità: come riportato da Nuovo è convinta di aver parlato con il diavolo incarnatosi in una statuetta di Budda che tiene in camera da letto.

Dopo la cena in Sardegna, si torna a parlare della liaison tra Elodie e Andrea Iannone. I due avrebbero passato dei giorni romantici a Lugano, e l’ex di Belen Rodriguez avrebbe già regalato un anello borbonico alla cantante.

ELODIE IANNONE

La bufala dell’estate riguarda ì Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo non si scioglie. La notizia circolata in rete ha generato il caos tra i fan, ma a smentirla dall’Irlanda, dov’è in vacanza, è il leader della band, Riccardo Zanotti: ”Mi arriva una notizia, la notizia è che ci siamo sciolti, i Pinguini Tattici Nucleari non ci sono più. Allora, io non so che problema abbia certa stampa che abbia dato questa notizia, non è assolutamente vero...".

pinguini tattici nucleari

L’ex gieffina Lulú Selassié non ce la fa a tornare nell’anonimato. Dopo aver annunciato il suo primo disco, ora minaccia di scrivere un libro, ma porta le mani avanti: “Non uscirà presto”. Intanto pubblica su Instagram una foto con il cantante Daddy, ex concorrente di Amici…

PATRIZIA DE BLANCK AMANDA LEAR A 21 ANNI A ROMA elodie iannone patrizia de blanck 1 patrizia de blanck romina power nicky pende al piper club AMANDA LEAR AL CONCERTO DEI CCCP A MILANO NEL 1988 amanda lear follie di notte AMANDA LEAR E SALVADOR DALI AMANDA LEAR SI MUORE SOLO DA VIVI amanda lear

emily ratajkowski 2 emily ratajkowski 1 emily ratajkowski emily ratajkowski 4 gemma chan winnie harlow katy perry emily ratajkowski emily ratajkowski 4