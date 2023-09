PILLOLE DI GOSSIP – EMANUELE FILIBERTO A "VERISSIMO": "I TRADIMENTI? IO E CLOTILDE CI PERDONIAMO. CI SONO STATI MOMENTI DIFFICILI, IN 20 ANNI DI MATRIMONIO INEVITABILE" - BELEN RODRIGUEZ, MAGNATELA ‘NA COSETTA: “HO PERSO 7 CHILI, SONO STATI MESI COMPLICATI, ORA STO MANGIANDO COME UNA PAZZA”. E SI PARLA DI UN RITORNO IN TV – "TEMPTATION" E LA LITE IN DISCOTECA TRA L’EX DI PERLA E IL TENTATORE IGOR (ATTUALE FIDANZATO) – SANGIOVANNI DEBUTTA COME ATTORE CON VERDONE - GRANDE FEELING TRA ANGELINA MANGO E RHOVE…

Ivan Rota per Dagospia

“Bella, ma dimagrita tantissimo” : sono bastati alcuni commenti dei suoi followers perché Belen Rodriguez rispondesse subito senza peró precisarne il motivo : "Si purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero complicati. Ho perso sette chili, ora sto mangiando come una pazza". Ha quindi confermato di aver passato un momento brutto tra la separazione da Stefano De Martino e l’allontanamento da Mediaset che evidentemente l’ ha inserita nella lista dell’ inquisizione contro il trash. Ma Belen nei suoi programmi é sempre stata misurata…

Sempre a proposito di Belen Rodriguez si parla della possibilità che le potrebbe essere data da una rete non Mediaset : una rubrica di pillole quotidiana riguardanti amori e tradimenti.

Filippo Bisciglia ha confermato la versione invernale di Temptation Island : "Ciao ragazzi… Allora la notizia che sto per darvi è stata letta, scritta, smentita. Insomma, oggi finalmente posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo che alla conduzione di Temptation Island winter edition oppure Temptation winter…ci sarò io”. Ma il pinnetu e il falò?

Igor Zeetti, ex tentatore di Temptation Island e fidanzato attuale di Perla Vatiero, ha replicato alle accuse di Mirko Brunetti che su Instagram ha rivelato di aver subito un'aggressione da parte sua avvenuta ieri sera in discoteca. Dice: “ Nessuna rissa… volevo solo chiarire …Sono già successe tante volte che lui mi nomina … Dopo questa dovevo per forza rispondere”.

L'ex cantante di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni, ha debuttato come attore nella seconda stagione di Vita da Carlo e proprio con Carlo Verdone a Domenica In ospite di Mara Venier : “L'esperienza è stata molto bella e divertente. Adesso mi ha messo un po' di emozione. La musica rimane, può essere un'alternativa. Io voglio solo fare arte (?), quella è la cosa più bella per me. Mi è piaciuto fare l'attore, ci ho preso gusto. Loro mi hanno messo a mio agio, c'era sempre un bel clima"

Giuseppe Garibaldi e il quoziente intellettivo: quando uscirà dalla casa ha detto che si tatuerà il logo del Grande Fratello con la data del suo ingresso: “… sai che mi tatuerò la data del GF? Me lo tatuerò qui sul braccio, un occhio grande con la data in cui sono entrato. Con i nomi? Magari con i nomi e poi scritto ‘i tuguriati’“.

Varie standing ovation, applausi a non finire e un tifo da stadio : raro che succeda al Teatro alla Scala a Milano. Tutto questo per il quasi novantenne Zubin Mehta che ha diretto l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala. A presentarlo, il presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane il Maestro Alberto Veronesi che prima del concerto ha organizzato un cocktail “ chez soi “ per il magico Zubin Mehta.

Schakerati ? Notato un grande feeling ai Tim Music Award tra la lanciatissima Angelina Mango e Rhove che con la sua hit Shakerando ha scalato le classifiche: bella coppia di successo. Antonio Cirigliano, il chitarrista legato alla cantate, sta tranquillo?

Due lieti eventi sotto la Madonnina : Andrea Randazzo, in arte Ranzy, ha cominciato a fare musica a 17 anni nonostante sia affetto da ipoacusia unilaterale e sentendoci solo da un orecchio. Ha aperto i concerti di Ernia e Rkomi e ieri é nato suo figlio Eren. Fiocco rosa per Daniela De Souza, la stilista brasiliana un tempo legata all’ ex sovrintendente alla Scala Alexander Pereira: é nata la piccola Isabel Margherita.

A Verissimo, incalzato da Silvia Toffanin riguardo a possibili tradimenti, Emanuele Filiberto di Savoia é sibillino : “ Ho amici e amiche. Io e Clotilde ( Courau ) abbiamo grande fiducia reciproca, certo ci sono stati momenti difficili, in 20 anni di matrimonio è inevitabile… un tradimento lo perdonerei perché l’amore è molto più forte di una scappatella”.

La conduttrice chiude l’ intervista maliziosamente: “ Io lo ho sempre detto che Clotilde è una santa, devo parlare con lei, senza di te “.

