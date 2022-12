PILLOLE DI GOSSIP – EMMA ESPLODE CONTRO UNA SVALVOLATA DA TASTIERA: “RAPPRESENTI LA MERDA DI QUESTA SOCIETA’”. IL MOTIVO – ANNA TATANGELO IN LOVE: SI TRATTEREBBE DI UN CANTANTE NEOMELODICO AMICO DI NANCY COPPOLA - FURIA SELVAGGIA CONTRO CAROLYN SMITH: VIDEO - GRANDE BORDELLO: LA MICONI GIA’ VUOLE ANDARSENE, SPINALBESE VUOLE DENUNCIARE ORIANA MARZOLI, L’EX DELLA FIORDELISI AL VELENO (“HA UN ATTEGGIAMENTO DI MERDA”) - VIDEO

Per correttezza, oggi Carolyn Smith ha dichiarato che stasera il vincitore sarà deciso dal pubblico. Questo è semplicemente falso e lei lo sa molto bene, visto che come me ha ricevuto il regolamento e lo ha anche commentato. Votano il pubblico, la giuria e anche gli opinionisti. pic.twitter.com/VrIgohMriZ — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 23, 2022

Ivan Rota per Dagospia

emma marrone

La furia di Emma contro una svalvolata da tastiera che le ha scritto: "Come festeggerai il Natale? Con mamma e papino?". Comprensibile lo sfogo della cantante che ha da poco perso il padre: "Rappresenti la m***a di questa società. Vi nascondete dietro falsi profili perché oltre ad essere il nulla siete anche dei codardi".

Lasciate stare Selvaggia Lucarelli. Critiche per conflitto d’interesse per la partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli, poi Iva Zanicchi che le l’ha insultato in diretta, a seguire Mariotto che l'ha definita "scimmia arrabbiata". Ballando con le stelle ha messo a dura prova Selvaggia Lucarelli, che definisce questa edizione come quella "più difficile" di sempre.

carolyn smith selvaggia lucarelli

Lucarelli al Fatto Quotidiano, aspettando la finale, dice: "Il mio stato d'animo è di liberazione. L'edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga". Su un possibile addio al programma chiosa: "Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato 'questo è l'ultimo anno, si è esaurita la vena'. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c'è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull'accaduto".

anna tatangelo

Ballando con le Stelle non è stato esente da critiche e colpi di scena che hanno fatto da contorno alla storia d’amore tra Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli. Lui ha dedicato a lei un pensiero stupendo nel messaggio condiviso sui social: “Ps. se durante i giudizi guardavo Selvaggia è perché il programma si chiama Ballando con le Stelle, e la mia stella è lei”.

Antonino è sembrato preso in contropiede e poi è sbottato contro l’ex fiamma Oriana a causa delle di lei dichiarazioni : “Mi immagino, la cosa qui sta diventando surreale. Potrei fare la peggior clip che avete mai visto. Lei adesso si potrebbe svegliare e inventarsi qualsiasi cosa. Ma questa è una grande una numero uno. Ma io questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza. Ragazzi ma stiamo scherzando davvero?!” Ora la vuole querelare.

antonella fiordelisi

Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi dice; ”Perché ho levato il tatuaggio di Antonella? Perché non ci sto più insieme, non ci sto da tanto tempo. Alcuni mi hanno detto ‘eh, il ricordo..’, ma non ho un bel ricordo di lei. L’avete vista al Grande Fratello Vip con Edoardo Donnacoso? Ha un atteggiamento di m***a! Con lui si regola perché sa che ci sono le telecamere, con me non si regolava proprio! Con me era una cosa impossibile. Di lei ho un brutto ricordo, non avrebbe avuto senso tenere il tatuaggio. Ci siamo lasciati da tanto e non aveva più senso tenermi il suo nome”.

anna tatangelo 1

Anna Tatangelo non smette di stupire tutti i suoi estimatori. A seguito della rottura con il suo ex fidanzato Livio Cori, la nota cantante è tornata ad entrare alla ribalta del pettegolezzo. A renderla protagonista del gossip è una sua nuova frequentazione. Si tratterebbe di un cantante neo melodico amico di Nancy Coppola.

Dana Saber è al Grande Fratello vip per aver limonato con Dayane Mello che già ha preso le distanze da lei e fin dal primo giorno ha litigato con quasi tutti, in particolare con Patrizia Rossetti, Milena Miconi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia, ma la sua bocca non deve essere collegata con la testa . Parlando di uomini politici, la pseudo modella marocchina ha detto che ha un debole per Vladimir Putin che ritiene il suo uomo ideale:”Putin è il mio preferito, lo amo! Lui è il mio uomo ideale!“. Ma che torni a limonare…

oriana marzoli

Sclero al Grande Fratello Vip. Milena Miconi si vuole ritirare :“Non posso andare avanti così dico davvero. Mi mancano anche i miei figli, non ce la faccio senza vederli. Poi stare chiusa qui dentro in questa situazione. Io non c’entro nulla in questo contesto, non c’entro nulla qui dentro. Ragazzi non riesco, ognuno è fatto a modo suo io sono arrivata al limite. – ha continuato Milena Miconi – C’è chi viene qui e gli fa bene, chi si libera di qualcosa, chi riesce ad esprimersi, io non riesco. Io non riesco, non riesco a superare questa cosa non ce la faccio. No Antonino non riesco, sto impazzendo. Non sto bene mi sento un topo in gabbia”.É stata poi calmata da Antonino Spinalbese.

belen antonino spinalbese

Ma cosa é successo a Paola Caruso. Ecco cosa posta:”Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Per ora non me la sento di dire di più perché ci sono delle azioni in corso, sono successe cose gravissime “.

Luisa Beccaria ospite al Cenacolo Artom ha ricordato il soggiorno di Madonna nel suo Catelluccio siciliano. Una serata da Exit con molti convitati tra cui l’iconica Melania Rizzoli, Alessandra Repini e l’influencer Francesca Rocco. Arturo Artom ha chiesto a Beccaria di Madonna e lei ha risposto che non sapeva se ospitare la popstar. Poi lo ha fatto, ma a patto di niente feste o cene a casa sua. Solo alloggio.

Grande festa per gli auguri di Natale al Kalamaro Piadinaro a Milano organizzata da Daniela Iavarone .Accolti dal maître Luca Pandolfi, ottanta selezionatissimi ospiti che hanno apprezzato la cena e l’esibizione di Rosmy, cantante vincitrice di numerosi premi. Il ricavato della serata benefica va ai City Algels di cui Daniela Iavarone é madrina.

selvaggia samuel peron antonella fiordelisi oriana marzoli antonella fiordelisi imita oriana marzoli antonella fiordelisi