Ivan Rota per Dagospia

giorgia soleri 19

Si dice che l’ entourage dei Maneskin abbia impedito a Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano, leader del gruppo che sta avendo un successo planetario, di usare troppo Instagram. La ragazza peró non ascolta e ora se l’è presa con Temptation Island, il programma di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto: “ Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni.

Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti. Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner?...”. Aspettiamo il prossimo bersaglio.

giorgia soleri 19

In molti sono rimasti stupiti per il bizzarro omaggio di Rai Uno a Raffaella Carrà che ha trasmesso la prima puntata di Carramba che Sorpresa invece di un talk con ospiti e filmati. Anche Rai Tre ha ripiegato sulla replica dell’ intervista, a dire il vero imperdibile, di Raffaella a Luciana Littizzetto nel programma A Raccontare comincia tu. L’ultima intervista della Carrâ.

giorgia soleri

La rivincita delle trentenni (+30): una festa di compleanno divertente e “flirterà ta” per Alba Parietti che ha compiuto 60 anni nel ristorante del suo amico Alessandro Marro.Non ha voluto perdere l’occasione di cantare, ballare e brindare e tagliare la torta a mezzanotte per poi raccontare tutto sui social. Tra gli ospiti Mario Balotelli. Assente Tommaso Zorzi, grande amico del di lei figlio Francesco Oppini.

30 + 30 anche per Sandra Vezza, patron della cantina L’Astemia, che ha festeggiato nella sua magione di Forte dei Marmi con il figlio Charly Vezza, alla guida di Gufram . Questi le ha organizzato con Umberta Gusalli Beretta serata a sorpresa. Le hanno fatto credere che la serata fosse in onore di una stilista russa. Nel giardino dove si é celebrato il Russian Party, cena placée con, tra gli altri, Maurizio Cattelan, Paola Manfrin ,Warly Tomei,Antonio Versace, Maria Luisa Trussardi, Massimo Boldi e Stafano Seletti.

alba parietti festa 5

Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo, classificatosi secondo al GF Vip, ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui fa complimenti a Elisabetta Gregoraci per la conduzione di Battiti Live. Pierpaolo Pretelli, che si era infatuato di lei, ma che ora sta con Giulia Salemi, non ha gradito l’ennesima intrusione della famiglia nella sua vita “social”.

Luna Marie. Era questo il nome che avrebbe dovuto portare la piccola in arrivo. Belen Rodriguez aveva detto che alla scelta del nome ci aveva pensato il piccolo Santiago. Il primo figlio della showgirl,avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, aveva pensato al nome Luna. Al quale poi Belen e Antonino Spinalbese avevano deciso di aggiungere Marie per richiamare il primo nome di Belen, che si chiama Maria Belen Rodriguez.Ora, in una foto della culla che ha pubblicato il futuro papà, é sparita la “e”. C’è ne faremo una ragione...

alba parietti festa 4

Ma Paola Di Benedetto, ex di Federico Rossi, sta con Stefano Di Martino? Ecco cosa dice la ragazza per “chiarire” la situazione: “L’amore? Che ti devo dire, nulla di nuovo. Non c’è molto da dire quindi. Diciamo che al momento non è in programma, nel senso che non ho questa fretta di innamorarmi o di cercare la persona giusta. È anche vero che ho 26 anni, che insomma vorrei godermi la vita com’è giusto che sia, come tutti devono fare a prescindere. Quindi stiamo a vedere, non lo so. Adesso comunque penso al lavoro e mi dedico a quello. L’unica pausa che mi concedo sarà una settimana ad agosto. Andrò con le mie amiche ad Ibiza, ma ci sta.”

alba parietti festa 2

Dopo la presentazione romana, ecco quella milanese , stasera a Palaazo , per il libro di Giovanni Bozzetti “Emirati Arabi, nulla é impossibile”. Nel libro condivide le sue esperienze di quasi 20 anni di frequentazione degli Emirati illustrandone la storia, i valori, la cultura, l’economia, la tolleranza e l’ambiente business friendly al di là degli stereotipi e dei falsi miti.

L’attrice Vittoria Schisano ha confessato di essere innamoratissima: il fortunato si chiama Donato. Tutti a scoprire chi sia. Prima dell’ intervento per il cambio di sesso ha congelato il suo seme , ma non lo vuole usare. Le ricorda il passato.

alba parietti festa

Azionariato popolare per l'Inter: è il progetto lanciato da Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli: "Vogliamo lavorare insieme all'attuale proprietà, già informata dell'iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver riportato l'Inter ai vertici del calcio". Al Cenacolo di Arturo Artom all’ Hotel Bulgari erano presenti i primi nomi che ne faranno parte ovvero Claudio Cecchetto, Enrico Bartolino e Sergio Scalpelli.

Chi fa da se fa per tre. Frase che calza a pennello con Roberta Torres, conosciuta come Madame Betty, dj di fama internazionale (Madonna, Campari Tour e tanto altro) che, dopo il successo ottenuto con la formula del Sushi Jazz a Pietrasanta nessuno la ferma più .Roberta rilancia la formula per altri due locali in Versilia. Sempre nello stile del famoso Sushi Jazz di Pietrasanta - prelibati piatti di crudo, stile anni '20, musica e feeling per la bella vita - aprono Sushi Jazz Versilia e Forte Jazz. Madame Betty dice di avere giá vissuto ai tempi di Al Capone. Fisso da lei il grande regista Alfonso Cuaron.

belen belen 2

amfAR, The Foundation for AIDS Research, tornerà ai suoi spettacolari eventi dal vivo venerdí 16 luglio durante il Festival Internazionale del Cinema di Cannes. Alicia Keys è confermata come protagonista della serata, che includerà una cena esclusiva, un'asta dal vivo, oltre a una performance e una sfilata di moda curata da Carine Roitfeld. La 27° edizione dell'amfAR Gala Cannes, si svolgerà all'aperto a Villa Eilenroc, con la partecipazione di Spike Lee come ospite d'onore. Tra i chairs dell'evento, Angela Bassett, Len Blavatnik, Rachel Brosnahan, Milla Jovovich, Nicole Kidman, Regina King, Heidi Klum, Catherine O'Hara, Aldis Hodge, Freida Pinto, Carine Roitfeld, Zoe Saldana, Michelle Yeoh, Youn Yuh-Jung, oltre a Milutin Gatsby, Global Fundraising Chairman, e T. Ryan Greenawalt e Kevin McClatchy, amfAR Co-Chairs.

paola di benedetto stefano de martino federico rossi paola di benedetto federico rossi paola di benedetto paola di benedetto

giorgia soleri 19 belen 3 belen rodriguez belen giorgia soleri 15 giorgia soleri 12 giorgia soleri 9 belen incinta giorgia soleri 13 belen rodriguez col fidanzato giorgia soleri 6 giorgia soleri 11 giorgia soleri 7 giorgia soleri 18 giorgia soleri 8 giorgia soleri 17 giorgia soleri 1 giorgia soleri 2 giorgia soleri giorgia soleri 10 giorgia soleri 2 giorgia soleri 16 giorgia soleri 3 giorgia soleri damiano david belen col fidanzato giorgia soleri 20 giorgia soleri 5 giorgia soleri 21 giorgia soleri 4 giorgia soleri e damiano david 1