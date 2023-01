PILLOLE DI GOSSIP – GRANDE BORDELLO: LA “BAMBOLA ASSASSINA” ANTONELLA FIORDELISI HA TROVATO LA SUA SODALE IN DANA SABER CHE AMA PUTIN. SONO TORNATE LE GEMELLINE DI SHINING – L’EX DI NICOLE MURGIA RIVELA: "MI MENAVA" - COME MAI SONIA BRUGANELLI CE L’HA TANTO CON LUCA ONESTINI? CHI E’ CHE HA DEFINITO EDOARDO DONNAMARIA “UN CANE CRETINO”, ONESTINI “UN PAGLIACCIO” E I COINQUILINI DEI "MORTI DI FAME"? INDIZIO: SI TRATTA DI UNA CONCORRENTE CHE NELLA NOTTE LANCIA SCARPE - "VAFFANVIP": LA CANZONE DI PATRIZIA DE BLANCK CONTRO I MORTI DI FAMA...

Ivan Rota per Dagospia

Patrizia De Blanck per la prima volta a ottanta anni in sala d’ incisione con una canzone contro i morti di fama e i professionisti di reality, lei che ha partecipato al GF Vip e simili. “Vaffanvip”,da oggi é su tutte le piattaforme di musica in streaming, nasce da un’idea del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti su tutti quelli che sono alla ricerca del famoso quarto d’ora di notorietà che in molti casi si riduce a una manciata di secondi. Con loro Samuele Socci, Lorenzo Castelluccio, Phil Bianchi.

Il Grande Fratello Vip da soap opera si sta trasformando in horror: la “bambola assassina” Antonella Fiordelisi ha trovato la sua sodale in Dana Saber che ama Putin e le armi e che ha aperto la puntata con in bocca un lecca lecca gigante. Vederle stanotte sull’altalena insieme con lo sguardo catatonico e il sorriso inquietante era da brividi: sono tornate le gemelline di Shining.

Secondo elemento inquietante al GF Vip: i particolari rivelati da Andrea Maestrelli riguardo la sua ex Nicole Murgia: all'amico Edoardo Tavassi usando il codice Snap, ha detto: " Mi menava. Sono stato due volte in ospedale. Corna". Lei ha confermato di avergli lanciato un piatto e che lui si era ferito, ma ha cercato di sminuìre il tutto. In pratica si é parlato di un problema troppo nascosto ovvero la violenza delle donne sugli uomini: per capirne di più occorre leggere i libri di Barbara Benedettelli.

Cantava: “Amore ritorna… sto morendo di dolore” e Wilma Goich sta male per amore. Ieri sera ha ripreso il discorso su Dana Saber che era nel letto mezza nuda con solo il pezzo sotto del pigiama con Daniele Dal Moro. Ha detto di non essere gelosa di lui (nessuno le crede), ma di essere all’antica e di non sopportare certe cose. Il pubblico rideva e Alfonso Signorini le ha chiesto: “Ma quando andavi a letto con Edoardo Vianello (ex marito della cantante), mettevi il pigiama?” E lei:”Si, me lo toglieva lui”.

Oggi però per Wilma (datele una clava!) ci sarà una nuova brutta sorpresa: il suo Daniele Del Moro è stato nel letto con Oriana Marzoli: agitazione sotto le coperte che neanche Sandra e Raimondo. Niente di fatto: solo abbracci e risate. Il tutto interrotto da Giale De Donà che voleva dormire dopo aver “filosofeggiato” con Milena Miconi.

Clizia Incorvaia é talmente logorroica da far diventare simpatica persino Nicole Murgia che si sarebbe avvicinata troppo a Edoardo Tavassi, fidanzato con sua sorella Micol Incorvaia. Nel giardino da urlato alla sorella: “Non fidarti” , ma Micol, stupita, le ha risposto:” Sono felicissima di vederti Clizia. Sei stupenda, fantastica. Ma non mi aspettavo di vederti per queste ragioni. In realtà, sul discorso Nicole, non l'ho mai pensato. Te lo giuro. Sono venuti a urlare con il megafono di non fidarmi, ma non ci riesco, non ci credo. Però se tu vieni dall'esterno, un minimo di dubbio adesso mi viene. Edoardo però fa spesso quelle battute.” Poi Micol ha ricevuto la visita del papà.

Ma come mai Sonia Bruganelli ce l’ha tanto con Luca Onestini, forse é reo di aver risposto per le rime a Soleil Sorge, cocca dell’opinionista? Ecco le parole di Bruganelli:”…stai totalmente perdendo credibilità in casa, perché vai in giro nella casa a parlare di Nikita e di altre persone, convinto che non ti vedano, quando potresti farlo in volto. Sei un cantastorie, racconti un sacco di stupidaggini". E lui:” È la sua opinione e la accetto, io la sto vivendo in modo molto tranquillo in casa. Ovvio che quando una mia amica viene offesa io vado a difenderla e la aiuto a ripiegare i vestiti. Se questo è fare il buffone, allora va bene, sono un buffone”. Continua.

Oriana Marzoli é stata la preferita del pubblico, classificandosi davanti a Andrea Maestrelli e Dana Saber che ha avuto il 20%. I concorrenti hanno scelto i loro preferiti che sono: Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Davide Donadei che erano immuni dalla nomination.Sonia Bruganelli ha dato l'immunità a Attilio Romita, perché ultimamente lo ha visto giù di tono, mentre Orietta Berti a Luca Onestini. Al televoto Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon: una sarà definitivamente eliminata.

Nell’ultima settimana, Dana Saber ha insultato tutti : secondo lei Edoardo Donnamaria è «un cane cretino e patetico», Onestini «un pagliaccio», i coinquilini tutti dei morti di fame. É lei peró il piatto di pasta a Tavassi. Nella notte lancia scarpe. Non eliminatela, é la vera dark lady del Grande Fratello Vip.

