Da liberoquotidiano.it

La politica sbarca, tra le polemiche, anche a Tale e quale show, su Rai 1. "Merito" si fa per dire di Giorgio Panariello che approfitta della presenza in gara di Alessandra Mussolini per ironizzare sul risultato elettorale di Giorgia Meloni.

giorgio panariello bagnomaria

Nella prima puntata del talent vip condotto da Carlo Conti, ormai una certezza dei palinsesti di viale Mazzini, la Mussolini ha imitato Rosanna Fratello e il brano scelto sembra quasi una simpatica provocazione. Non sono una santa. Da giovane, la Mussolini aveva già coltivato l'ambizione di diventare cantante e sul palco di Tale e quale si è presa una bella rivincita, conquistando pubblico e giurati con la sua performance. Ma poi è arrivato Panariello.

alessandra mussolini foto di bacco (3)

"Secondo me - ha spiegato il comico e regista toscano - questa edizione la vince lei perché per la Mussolini è un periodo buono, questo è l’anno buono o quest’anno o mai più”. Il riferimento al successo della Meloni è palese, così come l'ammiccamento a chi considera Fratelli d'Italia come i nipotini del Duce, un partito post-fascista. La battuta di Panariello cade nel vuoto, il gelo in studio è evidente. Tanto che Panariello cambia subito discorso tornando sulla questione tecnica: "Devo dire che non mi aspettavo che cantassi così, sei stata brava". La Mussolini ha commentato con la sua nota auto-ironia:"Non riuscivo a respirare e mi dicevo dentro di me ‘stai calma, stai calma’ poi ho iniziato a sentire caldo e penso che sono rimasta un po’ nuda perché ho tolto il sopra, il sotto”.

ginevra lamborghini

PILLOLE DI GOSSIP

Ivan Rota per Dagospia

Ma Pamela Prati sta già riprendendo il taxi? Cristina Quaranta ha fatto una confidenza a Nikita, altra concorrente del Grande Fratello (s)Vip: pare che la Prati voglia abbandonare la casa. Perché? Non vorrebbe si tornasse a parlare del caso Mark Caltagirone , saltati fuori anche nell’ultima puntata quando Gegia ha parlato del suo “fidanzato” turco che ha visto una volta sola e ha detto sui social di non conoscerla. Non sarà lo stesso fidanzato di Cristiano Malgioglio?

La Malgi 1.Cristiano Malgioglio é la vera star di Tale e Quale Show dove ha portato una foto di Alba Parietti con la quale lo scorso anno imbastí vari siparietti. Ieri sera ha trovato che Valeria Marini canti persino peggio di Alba e la ha detto:” Meglio un colpo in testa che sentirti. Sembri una gattara ( voleva dire un gatto miagolante). Alba tutta la vita”. E poi si confonde ancora e dice “le palme” della mano… Pare che dietro le quinte la “diva stellare” arrabbiatissima, abbia assalito la Malgy.

paolantoni e cirilli mahmood blanco

La Malgy 2. Ieri sera ha parlato anche di Dusty Springfield, una cantante con voce unica: la sua canzone The Windmills of your Mind , inserita anche da Neil Jordan nella colonna sonora di Breakfast on Pluto” è una delle preferite del cantautore che la voleva incidere con lei. Chiamò la casa discografica, ma le dissero che la cantante era scomparsa da molti anni. E poi si è arrabbiato con i giurati e Carlo Conti perché non la conoscevano.

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che imitano Mahmood e Blanco cantando Brividi sono giá di culto e stanno diventando virali: erano talmente mostruosi che hanno scatenato le risate. Cirilli era uguale a Chucky la bambola assassina del famoso film. Tale e Quale è partito alla grandissima.

Invece Sophia Loren da Ginevra applaudiva la nipote Alessandra Mussolini, eccezionale nell’ imitazione di Rosanna Fratello in Sono una Donna, non sono una Santa. A sentire oggi il testo della canzone c’è da rabbrividire. Ultima chicca da Tale e Quale Show: sempre Malgioglio ha fatto un appello a Amadeus di prendere Antonino, un ragazzo del cast, a Sanremo.

cirilli blanco

Tutti coalizzati contro Marco Bellavia al GF Vip colpevole solo di non stare bene. Invece i concorrenti si sono scagliato contro di lui con battutacce infelici compreso Pamela Prati che lo ha nominato nonostante sembrassero più che amici. La battuta più bella? Ecco cosa ha detto Elenoire Ferruzzi: “ Lui è scemo non ignorante. Dovrebbe stare alla neurodeliri”. Fuori dalla casa tutti in difesa dell’ ex di Paola Barale. Stefania Orlando in primis.

Ginevra Lamborghini dice che Marco Bellavia la tocca: le avrebbe dato dei pizzicotti e lei ha reagito in modo inconsulto dicendo: “Ragazzi mi ha toccata sì, se l’ha fatto sul davanti? Cioè ovvio che non mi ha strizzato le pere però per me ha già sbagliato troppo. Qui sul fianco e la guancia. Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un cazzo.”

C’è chi dice no a …Piersilvio Berlusconi. A dirlo la diretta interessata durante la conferenza stampa di presentazione di Tale e Quale Spe. Si tratta di Loretta Goggi che ha deciso di riprendere il suo ruolo di giurata. Sempre senza peli sulla lingua, ha detto:”Per fare Tale e Quale Show 2022 ho rinunciato a girare un film e una fiction per Mediaset.”

malgioglio marini

“Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo, sii solo sincero e non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente…sempre”: così dice tale Boemi,una ragazza trans, a proposito di Luca Salatino. Dice anche di avere un video con lui dove non si vede il viso, ma qualcosa che renderebbe riconoscibile l’ex tronista…

alessandra mussolini foto di bacco (2)

A cinque mesi e mezzo dalle nozze con Brooklyn, Nicola Peltz Beckham torna a parlare del rapporto con la suocera, Victoria Beckham che non le ha voluto creare l’abito nuziale perchè troppo impegnata. Nicola indossó una creazione di Valentino . Victoria realizzò peró diversi abiti per le sue amiche e questo la nuora non glielo ha ancora perdonato.

“La nazione è triste da quando hai cominciato a fare musica”. Battuta di Dj Ringo, che ribatte così a Damiano David, che nei giorni scorsi aveva pensato bene di criticare la vittoria di Giorgia Meloni, unendosi al coro di una parte di VIP italiani. “Today is a sad day for my country“. La sua è una riflessione con cui ha voluto esprimere tutta la sua delusione (legittima, ci mancherebbe) per l’esito delle elezioni in Italia, con tanto di storia su Instagram.

marco bellavia

Stasera l’Hotel Hermitage Monte Carlo ospiterà il primo Gala Dinner Show promosso dalla Fondazione Venetian Arts, con uno spettacolo ideato e diretto da Antonia Sautter, anima creativa de Il Ballo del Doge, galà di Carnevale più celebre al mondo. Un evento nell’evento che, attraverso l’estro creativo della stilista veneziana, regalerà agli ospiti uno spettacolare incontro artistico tra le due iconiche città: Monaco e Venezia.Una serata benefica insieme alla Fondazione Prince Albert II of Monaco Foundation.