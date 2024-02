PILLOLE DI GOSSIP – “CAZZO, SE TI AMO” – ELODIE FESTEGGIA IL SUO COMPAGNO ANDREA IANNONE CHE TORNA SUL PODIO: “SEI IL MIO UOMO, MATTO COME UN CAVALLO”. IL MESSAGGIO DI BELEN (EX DEL PILOTA) – “UNA CROCE PER SAN MARINO”, L’IRONIA DI FIORELLO SU FABRIZIO BIGGIO, DOPO LA DEBACLE DELLO SHOW “UNA VOCE PER SAN MARINO” - EMMA MARRONE SVELA: "USO L'INTIMO CONTENITIVO. VI SPREME PURE L’ANIMA" – LA SBROCCATA DI SALMO: “DA QUANTO MI SONO INCAZZATO MI E’ CRESCIUTA LA BARBA”. IL MOTIVO – LE ULTIME DAL “GRANDE FRATELLO” CON SARA RICCI CHE DICE DI AMARE IL BULESQUE E DI PRATICARE AUTOEROTISMO… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

La sbroccata di Salmo su Instagram: “Da quanto mi sono incazzato mi è cresciuta la barba…”. Il rapper sardo si lamenta per i limiti sulle piattaforme streaming riguardanti la musica. Oltre 30 secondi la clip viene bloccata, anche se è un brano creato dall'artista stesso. Poi aggiunge in conclusione: “Non si può dire che cosa succede in Palestina perché se no Zuckerberg blocca tutti. Stiamo vivendo un periodo assurdo dove nessuno dice e fa niente perché ‘ehi domani c’è il derby non ci rompere i coglioni!’”

L’ennesima svolta (manco a scuola guida). Belen Rodriguez e Bruno Cerella escono allo scoperto in tempo record. Almeno si siamo risparmiati vari tira e molla. Dopo gli indizi social, Belen ha condiviso una foto insieme al cestista, anche lui argentino, suo nuovo amore (salvo sorprese) dopo la fine della liason con Elio Lorenzoni. I due erano a una festa a Milano sabato sera. Poi Belen ha condiviso una foto (brutta) della serata che li vede vicino. In un commento a chi non ha apprezzato l’ ennesimo cambio sentimentale ha risposto: “Per stare bene si deve svoltare”.

Elodie ha festeggiato con un post su Instagram il ritorno in pista di Andrea Iannone, che é arrivato terzo nel corso della Gara 1 a Philips Island in Superbike. E la di lui ex Belen poteva non commentare? “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola.”

Emma Marrone ha rivelato di usare intimo contenitivo. In un video su TikTok la cantante dice: “Allora, fit check per andare a diffondere il culto anche a Londra. Un bel vestito verde, da figa… Sotto ci ho messo uno di quei trabiccoli della Kim (Kardashian), che se non altro, invece di stare così, ti aiutano a stare così…(dritta e con la pancia in dentro). Consigliatissimo. Vi spreme pure l’anima, però tiene, ci sta.”

Il sogno di Annalisa, ormai regina non solo delle classifiche, ma anche della giarrettiera, era passare una serata divertente con Mahmood ed é successo: durante il party dopo la sfilata di Dolce & Gabbana hanno ballato sulle note delle loro hit “Tuta Gold” e “Sinceramente“. Solo che quella di Annalisa é stata interrotta dal DJ proprio sul refrain “Quando,Quando,Quando,Quando”. Lesa maestà.

Una croce per San Marino – L’ironia di Fiorello su Fabrizio Biggio, dopo la debacle dello show Una voce per San Marino: “È stato talmente un disastro che i cittadini della Repubblica hanno indetto un referendum per passare alla monarchia” oppure il vescovo di San Marino: "Se Amadeus è Belzebù, Biggio è Voldemort", ma anche “l’Amadeus dei poveri”.

Loredana Bertè voleva presentarsi con “Pazza”, che ha dedicato a sua sorella, per cui ha vinto il premio della critica nato per e intitolato Mia Martini, 32 anni dopo che sua sorella stessa andò a Malmö all’Eurovision incantando la Svezia intera. Tutto é sfumato. Seconda a Una Voce per San Marino. Ma chi era in giuria? Rivolta social per la mancata vittoria.

A Che Tempo che Fa, Sabrina Ferilli riceve i fiori da Fabio Fazio e gli chiede se sono tanti quanti quelli donati a Naomi Campbell, l’ ospite che l’ aveva preceduta. Lui conferma e lei: “Guarda che a casa guardo la registrazione e li conto.”

“Allora io sono una transgender non operata…ma anche se fossi operata e vedessi loro (Mirko e Perla), dovrei rioperarmi perchè ti fanno due coglioni cosí ! È diventata una fiction (finta) un pó sterile.” Lo dice Cristina Bugatty, amica di Stefano Miele, ultimo eliminato al Grande Fratello.

GF. In una storia pubblicata su Instagram dal suo ufficio stampa, Elena Sofia Ricci si é fatta vedere mentre dá i suoi tre voti a Beatrice Luzzi. Giusta unione tra colleghe e persone intelligenti.

“Chi è la persona che stimi di più e perché?” Grecia Colmenares: “Anita, perché è una ragazza incredibile, una buona persona, con carattere, con personalità, una donna stupenda, mia figlia… guardo la persona con gli occhi dell’amore.” Togliete il fiasco alla Colmenares…

Grecia Colmenares, descritta da Alfonso Signorini come “star internazionale” (ma de che?), da quando é entrata nella casa del GF non ha fatto niente se non nascondere cibo sotto il letto e fare nomination incomprensibili per tentar di far ridere. Magari stasera il pubblico bue la voterá come prima finalista. Gli altri gieffini dovevano stare piú attenti a Topazia e a Maddaloni, esperti di reality. Lei, facendo la finta tonta, li ha fregati.

Dopo essere durata come un gatto in tangenziale al Grande Fratello, la cinquantacinquenne Sara Ricci confessa la sua passione ovvero il burlesque che considera un’ arte e ci tiene a dire che pratica autoerotismo…

Asilo Mariuccia al GF: Letizia Petris è in tilt perché dice che Perla Vatiero si é allontanata. Pronta la risposta dell’ aspirante attrice di Mare Fuori: “Non dire che tu stai sempre a disposizione per gli altri e gli altri non fanno lo stesso con te. Non è vero!” Poi Perla pare gelosa di Sergio: “Tu Sergio non mi caghi nemmeno quando vedi lei (Greta), ma neanche una coccola…anche io ho bisogno di affetto.” Lui allora l’ha abbracciata…

