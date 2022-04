alba pariettI col figlio francesco oppini

Ivan Rota e il dominante Sor Rotella per Dagospia

Per Alba Parietti un nuovo amore dopo essere stata convintamente single per lungo tempo. Si chiama Fabio e ha 56 anni. Lui è romano, educato, elegante, bellissimo, innamorato di Alba. Entrambi hanno a cuore l’estrema riservatezza con cui vivono la relazione per non esporla a pettegolezzi e per tutelare i figli di lui, separato da anni, serio professionista, con un incarico importante che richiede serietà e riservatezza.

Ci sono foto che ritraggono la coppia inequivocabilmente innamorata, ma nessuna dichiarazione per ufficializzare la relazione nonostante siano quasi sempre insieme, perché Alba vive a Milano dove lui la raggiunge spesso. Alba lo fa solo pubblicando storie sul profilo Istagram di lui impegnato a giocare a padel con il figlio di Alba, Francesco e alcuni amici. Come dire “ così e’ se vi pare “ alla Pirandello .

ilona staller vaporidis 2

È giá diventata un meme l’incazzatura di Ilona Staller all'Isola dei Famosi: in pratica l’interpretazione più bella della sua vita. Cicciolina si è rivolta in modo molto duro nei confronti di Nicolas Vaporidis, dopo aver ascoltato le parole di quest'ultimo che, alle sue spalle, l'ha accusata di non fare abbastanza per il gruppo. "Sono incazzata nera con te – ha detto Staller al momento di un confronto – mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Come ti salta in mente di dire che mi elimineresti dal gruppo? Pentiti". E questi “pentiti” é ormai un mantra. Vaporidis le ha poi chiesto scusa.

cicciolina 3

Vladimir Luxuria si scaglia contro tutto il gruppo di isolani , per il loro comportamento verso Ilona Staller, vera protagonista di questa moscia edizione. L’opinionista ritiene infatti che i naufraghi trovino sempre un pretesto per nominarla, quando invece avrebbero unicamente timore di lei in quanto personaggio forte. “Dovete dire la verità” dice Luxuria in difesa dell’ex attrice.

E passiamo alla più bella prova attoriale di Carmen Di Pietro che si é scontrata con il figlio Alessandro a L’Isola dei Famosi 2022. “Non sei più il figlio di una volta” dice la naufraga dispiaciuta come una Yvonne Sanson del Testaccio. Vladimir Luxuria dallo studio ha dubbi sul comportamento del ragazzo e gli domanda: “dicci la verità: per quale motivo non vuoi dormire con tua madre:perchè vuoi evolverti o perchè qualcuno ti ha detto che le due tribù non devono unirsi?”. Alessandro risponde: “voglio evolvermi” con la madre che ribatte “a mangiare si e a dormire no? Tiè. Scusate ma non lo voglio io“.

carmen di pietro

L’ex campione di pugilato Clemente Russo vince la sfida dei pesi e può riabbracciare la moglie Laura e rientra anche in gioco come concorrente in Palapa. In nomination Marco Senisa,Licia e i fratelli Guendalina e Edoatdo Tavassi. Sbarcata anche Mercedesz Henger. In arrivo pare Maria Laura De Vitis, ex finta fidanzata di Paolo Brosio, e Fabrizia Sanarelli, una delle Bonas di Bonolis. Ma perchè continuare a chiamare il programma L’Isola dei Famosi?

All’Isola il leader Blind è chiamato a fare il nome di due naufraghi da mandare al televoto. Il rapper precisa: “il primo nome è Guendalina perchè non riesco proprio a capirla, fa di tutto per mettere zizzania nel gruppo e poi non la sopporto”. Il rapper fa il nome di Licia Nunez: “da quando è arrivata si è isolata, mi trasmette un pò di negatività e non si sopporta” con l’attrice che replica “è un cazzaro, questa è l’affermazione più sbagliata che potessi fare.

ALBA PARIETTI A SANREMO

Cristiano Malgioglio è in fissa: ha sul comodino della camera da letto una foto di Channing Tatum sul comodino e ci dice: “Quando mi alzo stanco, lo guardo e mi passa tutto , anzi, mi vengono i bollori e il 25 aprile l’attore mi ha risposto su Twitter con tre cuoricini”. Sicuramente la Malgy sarà rimasta “in carta pecorina” come dice lei.,,

carmen di pietro 1

L’ ex naufraga Drusilla Gucci vuole lasciare il fidanzato Francesco Chiofalo che é nel cast di La Pupa e il secchione Show. L’invito di Malena che voleva correre in camera da lui è stato gentilmente rifiutato dal ragazzo che, rispondendo alla pornostar in modo educato ,ha affermato che la sua ex fidanzata naufraga non sarebbe stata di ‘così ampie vedute’. E dopo questa affermazione la gucci si é avvelenata…

Una presentazione davvero trasversale: dove trovi Stefano Zecchi con a tavola vari concorrenti di reality? Alla presentazione del romanzo “Il Maestro” di Melanie Francesca ambientato tra Dubai e Abu Dhabi . Attovagliati al risto top Le Muse, oltre a Zecchi che ha presentato il libro, udite udite, Antonio Zequila, Walter Zenga, Biagio D’Anelli, Angelica Preziosi con l’agente Paolo Chiparo e la cantante Regina. Presenti numerosi giornalisti come il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Lorella Ridenti, Patrizia Groppali e Francesca Lovatelli Cartani .

chiofalo drusilla gucci

L'isola di San Giacomo diventerà la nuova sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, aggiungendosi alle sedi di Guarene, aperta nel 1997 e di Torino, inaugurata nel 2002. San Giacomo diventerà un luogo per produrre progetti artistici, per ospitare ricerche e discorsi sull’arte, la musica, il cinema, il teatro.

Il profeta del porno groove ha ideato un gioco con animali: RAINBOW PETS ideato con Dario Massa insieme alla Freak&Chic Games, Rainbow Pets è un gioco di scelte simultanee in cui si gioca tutti assieme. Una tenerissima griglia di cuccioli si staglia sul tavolo di fronte a voi. Ad ogni round dovrete scegliere alcuni cuccioli da adottare, piazzando i gettoni affetto. E pensare che Casto cantava “che bella la cappella”…

chiofalo drusilla gucci 6

L’artista Simone D’Auria sbarca da Miami con le sue opere d’arte ad Ibiza, e lo fa in grande stile, scegliendo la location di punta dell’isola delle Baleari. La location si chiama AMALUR in Santa Geltrudis , patron Francesco Manzoli proprietario dell’ormai famoso CanCarlos e del CanCarlitos di Formentera,e ora appunto presente a Ibiza con Amalur, dove dirige la sua orchestra di chef e staff da 3 stelle.Per tutta la stagione 2022 potrete ammirare le opere di D’Auria, sculture e dipinti nonché i multipli.

Andy Warhol incontra Gufram. Cactus, l’iconico appendiabiti disegnato nel 1972 da Guido Drocco e Franco Mello festeggia i suoi 50 anni con una edizione speciale, in collaborazione con la Andy Warhol Foundation of Visual Arts. Tre Cactus dai colori accesi che traducono le serigrafie di Andy Warhol in oggetti tridimensionali.“La collaborazione tra Gufram e Andy Warhol è talmente giusta che sembra assurdo non fosse stata fatta finora! “afferma Charley Vezza , anima di Gufram.

malena ilona staller ilona staller 2 le ore cicciolina (1) ilona staller tw vota cicciolina ilona staller nel 1974 carmen di pietro all isola dei famosi con il figlio ilona staller oggi 1 carmen di pietro in ossessione fatale carmen di pietro carmen di pietro 6 carmen di pietro 7 carmen di pietro 4 carmen di pietro 2 carmen di pietro foto di bacco ilona staller le ore carmen di pietro gf ilona staller jeff koons 1991 ilona staller oggi 2 ilona staller le confessioni erotiche di cicciolina ilona staller playmen ilona staller le ore 1883 carmen di pietro carmen di pietro gf vip malena 4 carmen di pietro. carmen di pietro malena 3 carmen di pietro malena 2 ilona staller le ore 1982 malena malena 1 malena malena selfie (4) malena selfie (3) ilona staller 3