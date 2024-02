PILLOLE DI GOSSIP – MENTRE GEOLIER E ANGELINA SI FACEVANO LA GUERRA, EMMA SI FACEVA TEDUA: I DUE CANTANTI HANNO PASSATO LA NOTTE NELLA STESSA CAMERA DOPO LA SERATA IN DISCOTECA (VIDEO) - ECCO IL MOTIVO PER CUI BELEN HA LASCIATO ELIO LORENZONI – MARIA ESPOSITO DI “MARE FUORI” SCENDE IN CAMPO PER GEOLIER - PAOLA SAULINO E LE RIVELAZIONI PICCANTI SU TRE CALCIATORI SPOSATI – L’EX CESTISTA CARLTON MYERS E QUEL NO A MICHAEL JORDAN", CREMONINI E MORANDI IN ESTASI PER IL BOLOGNA (VIDEO) – LE ULTIME DAL “GRANDE FRATELLO” – ALBA PARIETTI SI ESALTA PER ANGELINA MANGO: “CHRISTINA AGUILERA NON AVREBBE SAPUTO FARE DI MEGLIO” - VIDEO

ulteriore video di emma e tedua, più lungo e da un’altra prospettiva ? pic.twitter.com/psiYPDHldK — angii (@aboutgiugiulola) February 12, 2024

Ivan Rota per Dagospia

belen

Carlton Myers a “Deejay chiama Italia” su radio Deejay rivela: “Nei primi anni ’90 ero sotto contratto con un’azienda di scarpe e lo era anche Michael Jordan. Mi chiesero se avessi piacere di conoscerlo e sedermi vicino a lui a una cena. Ho risposto: “No, non mi interessa”. Perché? Fondamentalmente perché ero concentrato sulla mia persona. Poi l’ho rimpianto”

tedua

Sempre Belen avrebbe avuto il dubbio che Elio Lorenzoni usasse la loro relazione a fini pubblicitari. Per questo lo avrebbe lasciato. Lorenzoni invece non ha apprezzato le dichiarazioni pubbliche di Belen sull'ex marito Stefano De Martino e l'ex compagno Antonino Spinalbese e l’avrebbe lasciata. Chi ha lasciato chi? E i motivi sono questi o il modello Giacomo Cavalli paparazzato con Belen.

Paola Saulino, sexy influencer italiana, ha rilasciato un’intervista nel Regno Unito in cui ha rivelato dettagli hot su tre giocatori che ha frequentato. “Ho avuto tre relazioni nella mia vita con ragazzi della Premier League che in seguito ho scoperto essere fidanzati o sposati.”

emma marrone

Tra i molti fan di Geolier ci sono alcuni attori di Mare Fuori. Maria Esposito (Rosa Ricci) e Artem Tkachuk (Pino) si sono detti delusi per la vittoria di Angelina Mango. La Esposito dopo il verdetto ha pubblicato una storia con scritto "60%", ovvero il dato del televoto sottolineando così che Geolier avrebbe dovuto vincere.

Torniamo a Sanremo. Rumori, gemiti, sospiri, e urla di piacere” hanno riecheggiato nelle ore notturne, generando un gran frastuono in uno dei piani dell’hotel Miramare . Provenivano dalla suite occupata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

GF. Rita Dalla Chiesa di nuovo in difesa di Beatrice Luzzi: Mentre andava in onda l’ultima puntata del GF, Rita Dalla Chiesa su Twitter ha detto la sua sugli attacchi di alcuni gieffini nei confronti di Beatrice e sulla difesa di Simona: “Simona Tagli voce dei social? Chi è arrivato da poco nella casa ha visto da fuori l’aggressività dei “vecchi” nei confronti di Beatrice Luzzi la difende. Brava“.

paola saulino 44

E riguardo un aereo con la scritta: “Bea sij u cor nuostr, Napoli ti ama“: parte dei gieffini ha ipotizzato che sia stato scritto da non napoletani per far credere che Napoli apprezza Beatrice. Il commento di Dalla Chiesa: “Che bruttissima cosa appartenere a un branco. Soprattutto per dei giovani che dovrebbero godersi il gioco con allegria. Avere sempre il coltello fra i denti e’ un pessimo segnale per il loro futuro. Ne avrebbero di cose da imparare da Beatrice Luzzi“. E fa bene a dire branco.

paola saulino

Simona Tagli su Perla “Treccani” Vatiero: “Se a vent’anni fossi stata una iena così oggi sarei sulla luna, ha messo i piedi avanti per non cadere indietro. Sembrava una valchiria“. Perla ha accusato Beatrice di essere la causa dell’ eliminazione di Vittorio. È sempre la Tagli su Greta Rossetti: “Lei era sempre buttata su Vittorio, è brutta questa cosa che giocava con lui e Sergio. Non esce bene neanche lei. Detto fra di noi secondo me ha fatto una figuraccia“.

É stata proprio la iena Vatiero a dire : “Ce l’ha fatta ahò! Assurdo!… Per me è assurdo!“. La cosa ha fatto andare in bestia la Luzzi: “Ragazzi qui esce chi viene nominato! Certamente non l’ho nominato io e mai l’avrei fatto. Vieto a chiunque di dire ‘ce l’ha fatta’. Basta attribuirmi la responsabilità di qualsiasi cosa. Per me l’uscita di Vittorio è il dolore più grande.” Per la cronaca, a nominarlo é stata Anita Oliveri, “grande amica” di Vittorio oltre a Giuseppe Garibaldi.

maria esposito di mare fuori

Emma Heming scrive un libro sulla malattia di Bruce Willis: “Vi racconto come assisto mio marito”,dice. La modella ha deciso di far sapere quello che ha imparato dalla grave malattia neurologica dell’ attore per dare aiuto a chi si trova nella stessa situazione: “Quando parlo di quello che sta passando la mia famiglia so di avere l’attenzione della stampa. E so anche che ci sono migliaia di storie che non vengono raccontate e ascoltate.”

Chi é il noto imprenditore salernitano che alloggiava in un hotel milanese a cinque stelle aspettando la sua bella showgirl con impazienza e un po’ di paura?

“Temptation Fratello”. Perla Vatiero continua con la telenovela e torna sul suo ex Mirko Brunetti: “Fondamentalmente io adesso ho capito che ora non riesco a vedere un’altra persona che potrebbe essere il padre dei miei figli. Per me la mia famiglia è lui! A me fa del male pensare che un giorno potrei pensare di non provare più nulla.” E adesso lui rientra nella casa per una nuova puntata di Temptation GF Island. Basta!

carlton myers

Al Grande Fratello, Greta Rossetti ha fatto notare agli autori che Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi non hanno usato il microfono. E lei ha chiesto a Rosy di parlare e le due (senza microfono) si sono chiuse in un armadio per interminabili minuti…

Massimiliano , indicando Marco Maddaloni , dice fuori contesto: “Il Maddarilla, un soggetto affetto da maddarillismo“. Marco Maddaloni a questo punto ha così risposto: “Io non sono il Maddarilla ####.” E qui si sente una bestemmia. Squalifica? No, certo.

Greta Rossetti ha confidato a Paolo e Letizia che sarebbe rimasta sconvolta dopo aver saputo quello che le ha confidato Vittorio: “Quelle cose che ci siamo dette nel letto io e te, lui me le ha dette in modo approfondito anche oggi che eravamo fuori. Peggio di come pensavi? Molto molto molto peggio di come pensavi, mi ha rivelato tutto nei dettagli. Guarda che sono cose agghiaccianti, mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa venga fuori… sì, teme che esca, ha paura di quello che direbbero....” Ma cosa mai puó essere successo di cosí agghiacciante tra il modello e Beatrice Luzzi? E poi in diretta niente…

cesare cremonini gianni morandi

Dopo la fine della scorsa puntata del GF, Beatrice Luzzi, dopo essere stata vessata da concorrenti, conduttore e opinionista, é stata davvero molto male. Alle tre di notte la diretta è stata interrotta, ma durante la notte la Luzzi ha avuto un attacco di panico, ed ha litigato con gli autori in confessionale fino alle nove del mattino. Ieri sera trattamento con i guanti per lei…

Greta Rossetti dice di non sapere se “voglio o non voglio Sergio” che peró ha subito smontato la chimica artistica farlocca: “Ancora con questo vuoi o non vuoi? Hai creato un triangolo che non esiste (con Vittorio), perché le amicizie non creano triangoli, non creano dinamiche e poi perché…“ Che pessima attrice di reality.

alba parietti

Il momento più bello di questa edizione del Grande Fratello ovvero l’ incontro tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi, un’ amicizia intensa e vera: “ciao rouge, mi manchi. Ti guardo sempre. Mii hai sempre fatto sentire un'artista. Tu l'arte la porti sempre avanti. Devi essere orgogliosa di quello che sei"

E Fiordaliso, tramite l’ “intelligenza” artificiale, ma parlato con il suo “avatar” di quarant’anni orsono. “Mi fa venire i brividi, ha detto. Anche l pubblico. Per la paura. Poi ha cantato con il microfono al contrario… In nomination Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Marco Maddaloni. Prossima puntata domani sera: a Signorini continuano a cambiare giorno, ma con forza riesce a mantenere uno share decente.

perla vatiero