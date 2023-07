PILLOLE DI GOSSIP – LA POPPUTISSIMA ELETTRA LAMBORGHINI INCINTA? “LA PATATA È MIA E ME LA GESTISCO IO” - DIETRO LE QUINTE DEI “TIM SUMMER HITS”, GRANDE AFFIATAMENTO TRA ACHILLE LAURO E ANA MENA. E TRA TANANAI E ANGELINA MANGO – ANDREA DELOGU CONTRO I PIPPAROLI SOCIAL: “DOVE AVETE ZOOMATO SANTI'IDDIO? SULLE MUTANDE CHE SI VEDONO DAI PANTALONI? E DOVE DIETRO ANATOMICAMENTE RISIEDE UNA VAGINA?" - ELENOIRE CASALEGNO CONTRO GLI SCROCCONI, LE VACANZE SEPARATE DI FEDEZ E CHIARA FERRAGNI (CHI E’ LA RAGAZZA CON LE UNGHIE AZZURRE?) E IL SOPRANNOME DELLA NUOVA FIDANZATA DI PIQUE’

Ivan Rota per Dagospia

chiara ferragni

Mentre Chiara Ferragni se ne sta in Sicilia , Fedez é in vacanza in Sardegna con i figli, il suo sodale di "Muschio Selvaggio" Davide Marra e la di lui fidanzata Alex Mucci, direttamente da OnlyFans. Nelle storie di Instagram si nota però un’ altra ragazza di cui si sente solo la voce e di cui si vedono le unghie azzurre…

Dietro le quinte dei Tim Summer Hits, grande affiatamento tra Achille Lauro e Ana Mena. Notati anche gli sguardi tra Tananai e Angelina Mango. Solo amici? Bisognerebbe chiedere ai conduttori Nek e Andrea Delogu.

La notizia della gravidanza ha fatto incazzare Elettra Lamborghini che in una storia su Instagram svalvola: "Ma pensavo... Ma guarda te queste bitches che vogliono sapere cosa faccio della mia patana. Ma saranno caz*i miei? La patata è mia e me la gestisco io", ha detto in un video pubblicato tra le Instagram Stories, a fronte di innumerevoli commenti arrivati.”

fedez e ragazza con unghie blu

In una clip , Andrea Delogu si mostrava seduta con la gambe leggermente aperte . Commenti a non finire: “‘ho zoomato” o “chi non ha zoommato mente” e simili. E lei ha risposto: “Ma dove avete zoomato santi'iddio? Dove? Sulle mutande che si intravedono dai pantaloni? E dove dietro anatomicamente risiede una vagina? Quello intendete? Zoomare per immaginare che dietro a dei pantaloni e delle mutande ci sia un organo come in ogni essere umano? Top. Ora rivedete il vostro essere dei battutisti".

angelina mango

Elenoire Casalegno contro gli scrocconi: “Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un'insalatina perché 'non ho molta fame', oppure 'fa troppo caldo, non ho voglia di cibi grassi e saporiti', o 'sono a dieta, non posso sgarrare'. Poi non si sa perché ma mangiano dai piatti di tutti. Ti chiedono di assaggiare 'un pezzettino', un filo di pasta e dopo te ne chiedono un altro…”

I figli di Shakira chiamano Clara Chia Marti , attuale fidanzata di loro padre Gerard Piqué, “ l’ impiegata di papá”. Il soprannome sarebbe stato loro suggerito da mamma Shakira…

ana mena

Le chiamano Nozze di Porcellana. Materiale di pregio, tradizionalmente di colore bianco lucido, la porcellana racconta la purezza di un rapporto senza ombre, con un solido smalto che lo rende impermeabile. Il 25 luglio i Brachini , ovvero Claudio Brachino e la moglie Barbara Benedettelli ci sono arrivati, venti anni insieme! Domani sera grande festa.

andrea delogu andrea delogu 4 elettra lamborghini