La accusano di avere sempre ““uno sguardo da martire, da Madonna Addolorata”. E Belen Rodriguez ha replicato: "Perché ho il dolore dentro". E poi un’altra webete: "Sempre lo sguardo da martire, da addolorata come se avesse le visioni ogni volta, che donna noiosa". La showgirl ha risposto: "Addolorata sicuramente. Noiosa? Devi fare la fila, per divertirti intendo".

Ospite da Gianluca Gazzoli, Stefano De Martino ha detto di essersi sentito con Amadeus suo predecessore a Affari Tuoi: “Ci siamo sentiti telefonicamente, mi ha detto: "Vedrai che ti divertirai". Lo ha chiamato anche Renzo Arbore per congratularsi. E su Belen: “Non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene”.

Dopo che Tony Effe e Niky Savage si sono chiariti, pare che anche Fedez e Tony Effe siano stati avvistati insieme a Milano dopo i violenti dissing. Finita a tarallucci e vino, ma molti sentono odore di bruciato.

A Pomeriggio Cinque, Cesara Buonamici ha detto riguardo a Fedez: “Ricerca di notorietà e visibilità. Già la storia d’amore (con Chiara Ferragni) era finta e l’abbiamo visto. Di questo mondo rosa non è rimasto nulla, lui si è dato alla macchia .Adesso ricercano la visibilità anche con l’altro ragazzo, Tony“. Fedez inoltre è scappato dall’ inviato del programma di Myrta Merlino.

Al Grande Fratello, Shaila Gatta é stata messa a confronto con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez che sembrano molto interessati a lei. “A me piace provocare e il contatto fisico, sono una donna libera“, ha detto l’ex velina. Beatrice Luzzi ha commentato: “La donna è libera sì” – ha esordito – “ma in una situazione di quel genere la sua libertà finisce dove la sua provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che comunque sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali. Va bene essere artisti e va bene essere liberi, ma un po’ di rispetto e di pudore in più non guasterebbe“.

Shaila Gatta non ha apprezzato e ha risposto: “Sono single dopo tanti anni, sono libera“. Poi si è rivolta a Helena Prestes: “Da donna dico, tu sei una donna, che commento è ‘porti poco rispetto’? Non lo trovo un commento da donna”

Jessica e Tommaso sono stati i preferiti dal pubblico. Luca Calvani, dopo aver ricordato i suoi genitori, litiga con Lorenzo Spolverato che l’ha nominato. Jessica e Yulia non si sopportano. Al televoto Iago Garcia, Ilaria Galassi (Ila) e Yulia Bruschi.

Sempre al Grande Fratello, Calvani parla del suo compagno. Ilaria: "Ma Alessandro ti manca?"

Luca Calvani: " Mi manca dormire con lui, ha questo profumino di biscotto, io lo abbraccio da dietro, gli metto il naso proprio sul collo e dormo".

Una ragazza in imbarazzo? Pare proprio di no. Lorenzo Spolverato: “hai la memoria e la forma di un budino, non dovresti essere un po' più dura?"Shaila: “anche tu dovresti essere un po' più duro" Lui: “ma io non mi alleno nella vita". Lei: “no, no, io intendo in altre cose..."

Le imitazioni di Pamela “non é la Rai” Petrerolo dei suoi coinquilini sono già cult sui social. In primis quelle di Jessica Morlacchi e di Helena Prestes.

Un modello durato come un gatto in tangenziale in una scorsa edizione de L’Isola dei Famosi ha deciso di darsi al nudo: Jhonatan Mujica è uno dei protagonisti senza veli del calendario 2025 firmato Yummy Magazine.

Accanto a Gianmarco Tamberi c’ è sempre sua moglie Chiara Bontempi che é pronta a diventare mamma: “Penso che una donna non sia mai pronta, ma è arrivato il momento giusto. Speriamo che vada tutto bene”.

L’ ex Miss Italia Giulia Arena, star de Il Paradiso delle Signore, ha sposato il suo fidanzato storico Antongiuseppe Morgia: tre giorni di festa nel Duomo di Siracusa e nell’isola di Ortigia. La proposta di matrimonio l’ha fatta lei.

Alba Parietti non vede l’ ora di diventare nonna come la maggior parte delle sue amiche, ma il figlio Francesco Oppini non l’ accontenta: “Annuncia di fare figli, ma poi non li fa”.

A Bella Ma, Adriana Volpe ha detto di essere amica di Antonella Elia che le ha risposto: “Lei dice che siamo andate a cena e alle terme, ma siamo andate alle terme una volta quattro anni fa quando faceva l’opinionista del Grande Fratello. A cena insieme con lei a mangiare una pizza non siamo mai andate”. E la Volpe che ha quindi dato della iena.

