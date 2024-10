PILLOLE DI GOSSIP – AL "GRANDE FRATELLO" ARRIVA LA BOMBASTICA MAICA BENEDICTO DALL’EDIZIONE SPAGNOLA DEL PROGRAMMA! SELVAGGIA SUL CASO FERRAGNI-FEDEZ: “LEI NON MI HA MAI DENUNCIATO PERCHE’ È ALLERGICA ALLO SCONTRO E QUESTO E' STATO MOTIVO DI DISCUSSIONE FRA LEI E FEDEZ” – PIQUE’ TORNA AD ATTACCARE LA SUA EX SHAKIRA – LA POLEMICA LUZZI-SIGNORINI, MONICA GUERRITORE DIVENTA ANNA MAGNANI, ROMEO BECKHAM LASCIA IL CALCIO PER LA MODA, NUNZIA DE GIROLAMO E LE BATTUTE SULLA LUNGHEZZA DI “BALLANDO”, IL CAST DI “LA TALPA” E LE PAROLE DI DILETTA LEOTTA A “VERISSIMO”: “ERO FUORI PER GIRARE LA TALPA E QUANDO SONO TORNATA…”

Ivan Rota per Dagospia

pique shakira

Piqué torna ad attaccare Shakira: "La verità non è quella che è stata detta". A due anni dall'annuncio della loro separazione restano tesi i rapporti tra l'ex calciatore e la popstar colombiana: "Quello che si dice sui media? Non posso controllarlo. La cosa più bella è che alla fine sono circondato dai miei, dalla mia famiglia, dai miei amici, dalle persone che mi conoscono davvero. Sanno come sono e cosa faccio, e questo mi dà molta tranquillità". Piqué ha anche riconosciuto di comprendere che le persone si formano opinioni senza conoscere tutti i dettagli, ribadendo che ciò fa parte della libertà di espressione. Dopo l'addio a Shakira, lo sportivo è legato a Clara Chia Marti

monica guerritore

Dopo il successo della serie Inganno, Monica Guerritore riesce a coronare un sogno: dopo due anni gira il sospirato film sulla grande Anna Magnani. Il film racconterà la vita dell'attrice, dalla vittoria dell'Oscar al dolore per l'abbandono di Roberto Rossellini.

Vi ricordate di Isabella Orsini oggi sposata con il principe Edouard Lamoral de Ligne de La Trémoïlle? Ha recitato tra l’altro in alcune fiction di culto come L’Onore e il Rispetto. Ora é produttrice e Eterno Visionario, film su Luigi Pirandello, é stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. Tra gli interpreti, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Ute Lemper e il lanciatissimo Edoardo Purgatori che vedremo anche in Diamanti di Ferzan Ozpetek.

selvaggia

Diatriba a Verissimo tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, a causa dell’ ormai famosa battuta sul piumone fatta da Alfonso Signorini: “Beatrice, tu te ne intendi di piumoni”. Luzzi ha detto a Buonamici: “Non mi meritavo quella battuta di Alfonso. Ogni tanto un po’ di rispetto in più non guasterebbe. Se te l’avesse fatta a te? Ma a te non te le fa queste battute. Ci sono momenti e momenti, ruoli e situazioni. Ci sono contesti in cui si possono fare. Tra l’altro avevo i miei figli presenti in studio. Siccome si sta cercando di sminuire la mia immagine sottolineando il tema dell’amore che ho avuto al GF, penso che come opinionista ci sarebbe bisogno di rispettare il mio ruolo”. Risposta: “Non c’è nulla di irrispettoso nei tuoi confronti. Lei se l’è presa e ogni tanto se la prende. Lui l’ha fatto con ironia, Alfonso non aveva intento di cattiveria. Lui è divertente perché è svagato. Nessuno la vuole sminuire“

romeo beckham

E poi la Luzzi non demorde: “Non solo la battuta sul piumone. Sono stata vittima anche di una polemica per un saluto fatto alla mia ex suocera…avevo chiesto il permesso ad Alfonso Signorini”. E Cesara: “Sì però Alfonso aveva capito che la tua suocera se n’era già andata. Infatti ha detto ‘come si chiamava?’“. A quel punto Beatrice si é incavolata e ha detto che Cesara e Alfonso hanno riso: “Se vogliamo dirla Alfonso e Cesara la volta dopo si sono fatti delle grandi risate. Mi hanno chiesto ‘stasera cosa vuoi annunciare?’. Sì, vi siete fatti delle grossissime risate“. Risposta della Buonamici: “No, perché tu sei arrivata con un cappuccio nero in testa. Ma cosa dici? Ma figurati se ridiamo di una persona che se ne va. Ti prego non dire queste cose, non ridevamo proprio per quello“.

maica benedicto

Ormai é assodato: Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano, stasera entrerà nella casa del Grande Fratello, mentre due concorrenti italiani voleranno in Spagna. Chi saranno? Forse Iago e Javier, ma potrebbe esserci una sorpresa. Che ideona…

Che ci fa Luca Argentero tutto tatuato? É sul set di una serie Netflix, ancora senza titolo, che ruota attorno al campionato automobilistico italiano Gran Turismo. Si gira al Mugello con la regia di Matteo Rovere e sul progetto c’è un incredibile riserbo.

Primo red carpet per Giulio Berruti ed Elena Maria Boschi, insieme da quattro anni. È successo alla Festa del Cinema di Roma tra baci e abbracci: i due si incontrarono per la prima volta nel 2015 all’uscita di un cinema. Lui dice: “I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla… Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più”.

maica benedicto

Buon compleanno a Eminem: il cantante hip hop che ha più venduto di sempre festeggia 52 anni. É un compleanno veramente speciale per “Slim Shady”, visto che la sua amata figlia, Hailie Jade Mathers, 28 anni, avuta dall'ex moglie Kimberly Anne Scott, lo renderà nonno.

Nuovo lavoro e nuovo amore per il ventiduenne Romeo Beckham. Il figlio di David e Victoria, ha abbandonato il calcio per la moda e ha debuttato alla grande in passerella da Balenciaga alla Paris Fashion Weekend. É stato paparazzato in dolce compagnia per le strade di New York. Baci, abbracci e sguardi di fuoco con la nuova fidanzata. Dopo la fine della lunga storia con la modella Mia Regan ecco Gray Sorrenti che è una figlia d’arte: il padre è il celebre fotografo di moda Mario Sorrenti, e la madre è la modella Mary Fray. La scintilla é scattata a fine settembre all'after party di Saint Laurent.

maica benedicto 56

Selvaggia Lucarelli torna sul caso Ferragni versus Fedez: “Chiara Ferragni non mi ha mai denunciato. Come me lo spiego? Credo che lei sia sinceramente allergica al conflitto. Questo è molto chiaro nella sua vita, credo che faccia parte delle sue qualità. Non mi sembra una persona conflittuale, non mi sembra una persona che cerca lo scontro. Negli anni, il fatto che non abbia mai risposto a una critica, io l’ho interpretato come un senso di superiorità che indubbiamente c’era. Lei non ha mai risposto a una critica di nessun tipo durante gli anni del suo successo. […] Lei è allergica allo scontro e credo che questo sia stato più volte motivo di discussione fra lei e Fedez. Questo,e lo so perché me lo hanno detto, che più volte ha detto a lui ‘ma è possibile che tu sia sempre in guerra col mondo, basta, smettila‘. Ha sempre cercato di trattenerlo”.

fedez ferragni

A Ciao Maschio, alla fine di puntata, Nunzia De Girolamo ha salutato il pubblico con un “grazie a voi, buonasera, buonanotte, anzi già che ci siamo buongiorno”. Poi, durante l’intervista a Massimo Lopez, ha detto: “Visto che sei ritardatario, potevamo cominciare ancora più tardi di quanto già inizi Ciao Maschio e ci scusiamo di questo“. In effetti, il programma è finito alle 2.45 vista la lunghezza di Ballando con le Stelle.

Ecco il cast completo di La Talpa: Gilles Rocca, la modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, Orian Ichaki; l’ex gieffina Marina La Rosa, l’attore Andrea Preti e il modello Alessandro Egger. E poi l’ex pilota Marco Melandri, l’opinionista Ludovica Frasca, la conduttrice Lucilla Agosti, la coppia Andreas Muller e Veronica Peparini e la schermitrice Elisa Di Francisca.

maica benedicto 22

Diletta Leotta, ospite a Verissimo: “Sono stata impegnata con La Talpa, siamo stati fuori per un bel po' di settimane, ed è stata una delle cose più difficili, non averla tutti i giorni con me, quando sono tornata camminava, ha iniziato a camminare e mi sono detta come è possibile, in così poco tempo”

