Ivan Rota per Dagospia

L’animale più pericoloso? “Fascist Homo Sapiens”. Jude Law , seduto sul divano di Stephen Colbert Al ‘The Late Show‘, dà la sua riposta alle domande del conduttore della CBS. “Sfortunatamente non sono una specie in via di estinzione. Stanno ritornando”, rincara Colbert

La replica di Beatrice Luzzi a Myrta Merlino, Stefania Orlando e Vladimir Luxuria non si è fatta attendere. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di mercoledì 25 settembre, infatti, le conduttrici avevano puntato il dito contro Luzzi, colpevole di aver accusato Shaila Gatta, concorrente del Grande Fratello, di provocare gli uomini nello show in onda su Canale 5: "Strusciarsi in quel modo sopra a un uomo, secondo me non è prettamente libertà".

Questa sera andrà in onda la quarta puntata del reality show e il gioco delle coppie all'interno della casa sembra procedere a gran velocità, tanto che molti sospettano che siano gli autori a muovere i fili di questi primi approcci, accoppiando i concorrenti in base anche alle indicazioni raccolte dai social.

Ieri sera, il gioco della bottiglia ha dato il via al primo bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta. L'ex velina è contesa tra Lorenzo Spolverato e il pallavolista argentino. La situazione ha infastidito Javier, che poco dopo ha ammesso: "L'hanno fatta passare come una competizione tra me e lui, come un combattimento tra galli per la regina. Mi dispiace di non riuscire a spiegarmi bene in diretta".

Grande Fratello. Helena Prestes a Iago Garcia: “Parli come il mio ex mi innervosisci, mi stai innervosendo”. Il suo ex Carlo Motta l’ha lasciata da tempo: “…non accettava il fatto che volessi lasciarla. Per qualche mese mi ha cercato in maniera morbosa, mi chiamava tutti i giorni per 15 volte al giorno con 50mila telefoni diversi, visto che avevo deciso di non rispondere più al suo numero…quindi ho deciso di bloccarla”.

Guardoni E sempre Helena Prestes si nasconde dietro una pianta per sentire i discorsi tra Shaila e Javier. E poi Javier, ansimando, a letto tenta di baciare Helena mentre Jessica Morlacchi spia. Poi la mantide Helena balla sulle note di Reality (Il tempo delle mele) con Lorenzo che la bacia e la palpa alla grande. E a Jessica piace il parrucchiere Giglio che peró é preso da Yulia.

Il discografico americano Marion Hugh Suge Knight in un podcast ha rivelato che Ben Affleck e Jennifer Lopez avrebbero deciso di lasciarsi per alcuni video trovati dall’FBI durante una perquisizione nella villa di Sean Diddy con J Lo.”

E ha ricordato la sparatoria in cui fu coinvolta la Lopez. P. Diddy ha sborsato una cifra considerevole per appianere le divergenze con le persone ferite in un locale dal suo protetto Jamal "Shyne" Barrow. Il rapper/imprenditore e la sua fidanzata dell'epoca Jennifer Lopez sono stati arrestati dopo la fuga dal club, ma poi sono cadute tutte le accuse contro di loro.

Ecco il primo bacio tra Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, e Angelo Madonia. Il settimanale Chi ha pubblicato la foto dei due che si baciano per le strade di Roma.

Disperati tentativi per non rientrare nel cono d’ombra. Perla Vatiero, vincitrice dello scorso Grande Fratello, torna a parlare del suo ex Mirko Brunetti: “…è una persona che fa parte della mia vita e farà sempre parte della mia vita ed è stato uno degli uomini più importanti della mia vita dopo mio padre. Lo dico e lo dirò sempre: un altro uomo più importante di Mirko, non lo so… “ Lui non ha gradito e le ha tolto il segui su Instagram.

