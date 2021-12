maria monse

Ivan Rota e il munifico Sor Rotella per Dagospia

Serata ad alta tensione nella casa del Grande fratello vip. Rissa sfiorata tra Lulù Selassie e Maria Monsè. La principessa aveva definito la sciò-girl "imbecille" e "idiota". "Tu sei una iena", ha ribattuto la Monsè. L'intervento di Giucas Casella, Sophie Codegoni e Carmen Russo è stato provvidenziale per evitare che le due concorrenti arrivassero alle mani.

maria monse lulu

Questa sera sará una tripla festa per Milano. La classica Prima della Scala con forti restrizioni causa Covid: vietato sostare nel foyer e bar da prenotare online. Al Macbeth diretto da Davide Livermore accorreranno il presidente Sergio Mattarella, Giorgio Armani, Placido Domingo, Maurizio Cattelan, Gian Maria Tosatti, Emma Marrone e Marracash questa volta senza Elodie, ma con Ornella Vanoni.

Saltata la cena dopo Scala, in pochi a Palazzo Marino con il presidente. Colpo grosso di Arturo Artom che si é aggiudicato il regista Livermore: cena esclusiva nella Veranda di Cracco in galleria. Solo venti ospiti. Per la presidente degli Amici della Lirica cena al mitico Boeucc con, tra gli altri, la grande attrice Emanuele Devos. Festa faraonica da Parioli complice il compleanno della patron Francesca Leggieri con ospiti da ogni parte del mondo, principi e sceicchi.

maria monse 2

Ma c’é anche chi bigia la classica prima di Sant’Ambrogio per lo One Night Show di Achille Lauro: un concerto completamente diverso dai precedenti: tramite sofisticate apparecchiature si sentiranno anche i battiti del cuore del cantante che si esibisce con l’ Orchestra della Magna Grecia. In prima fila Mara Venier, la prima che ha creduto in lui.

E per finire la Riccardo Muti Italian Opera Academy con un progetto focalizzato sul Nabucco alla Fondazione Prada che prosegue sino al quindici di dicembre. Ma guarda che caso, proprio contro la Scala. Aggiungete anche la consegna dell’ Ambrogino d’Oro al Teatro dal Verme.

L’attore Enrico Silvestrin in tv da Eleonora Daniele a Storie Italiane e sgancia una bomba :”A me è successo come piccolo giovane attore, il regista che si occupava di me poi ha iniziato ad avere atteggiamenti con me che ero minorenne. Cosa ha fatto? Ha cominciato a molestarmi. E ti senti ovviamente tu responsabile e dici: ‘Magari è stata anche colpa mia in parte. Dovevo prendere subito le distanze. Forse ho fatto qualcosa’.” Il regista é ora in politica. Di chi si tratta? Abbastanza facile riconoscerlo.

alex belli soleil

Notte da urlo al Grande Fratello Vip tra i due (pseudo) amanti della casa: Soleil Sorge e Alex Belli. Dopo le vicissitudini dei giorni scorsi con i due che finalmente sono usciti allo scoperto dichiarando di provare qualcosa che va oltre la semplice amicizia, si sono lasciati andare movimenti sospetti sotto le lenzuola. Lei lo ha invitato sotto le coperte e poi… La di lui moglie Delia Duran non ci sta e dice:” Sono stati giorni complessi per me. Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato tutti. Ora mi dovete scusare, ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano anche dal gossip e lontano da casa. Hasta luego Milano.” Adesso lui é in crisi….

soleil

Che tristezza vedere una ragazza come Sophie Codegoni avvicinarsi di nuovo a Gianmaria Antinolfi che ha insultato per diverse settimane. E che avvicinamento: dei baci che quasi si vedevano loro le tonsille. E lei si mette la parrucca bionda e diventa Charlotte, una triste parodia di Valeria Marini verso la quale Antinolfi aveva dimostrato un grande interesse…

sophie codegoni

Max Biaggi e l’influencer Francesca Semenza sono adesso una coppia a tutti gli effetti. Ad ufficializzare la loro storia d’amore è stato lo stesso ex motociclista in occasione del compleanno della sua compagna. Infatti, l’uomo ha pubblicato il loro primo scatto insieme sui social presentando la sua nuova fidanzata a tutti i suoi fan.

matilda de angelis

Come dicono in tanti ci sarà Miriam Leone a fianco di Amadeus al prossimo festival di Sanremo? O sará affiancato ogni sera da una donna diversa? Oltre al nome di Alessia Marcuzzi, si fanno quelli di Matilda De Angelis e di Matilde Gioli.

DESTRO,LITTAMÈ, SENZA_CRI (Brindisi) e VITTORIA sono i 4 giovani artisti dell’edizione 2021 di Area Sanremo che parteciperanno alla serata finale di “Sanremo Giovani”, prevista per il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Chi é quell’importante casting director che é il terrore di tutti gli attori (maschi)? Nessuno gli scappa, gli piacciono soprattutto belli e mori. E l’ importantissimo regista per cui lavora non ne sa niente?

soleil copia maria monse sophie codegoni soleil matilda de angelis youtopia 2 soleil sorge alex belli 18 matilda de angelis 1 matilda de angelis youtopia matilda de angelis youtopia 1 matilda de angelis soleil sorge alex belli 44 copia matilda de angelis 1 soleil sorge alex belli 19 codegoni antinolfi 19 codegoni antinolfi soleil sorge nicole kidman e matilda de angelis the undoing matilda de angelis matilda de angelis brufoli matilda de angelis 6 matilda de angelis 5 matilda de angelis 1 matilda de angelis 2 matilde gioli matilde gioli matilde gioli matilde gioli matilde gioli soleil sorge alex belli 44 MATILDE GIOLI