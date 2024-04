PILLOLE DI GOSSIP! NEMMENO IL CAGOTTO RIESCE A TENERE BELEN LONTANA DAI SOCIAL: “HO AVUTO UN’INTOSSICAZIONE ALIMENTARE, NON VI RACCONTO IL RESTO PERCHÉ NON È ELEGANTE” - SAMIRA LUI, EX CONCORRENTE DEL "GRANDE FRATELLO", AFFIANCHERÀ GERRY SCOTTI ALLA CONDUZIONE DE “LA RUOTA DELLA FORTUNA”. A VOLERLA FORTISSIMAMENTE PER QUEL RUOLO PARE SIA STATO “PIER-DUDI” – SIMONA IZZO E L’ISOLA, LA PALLAVOLISTA MYRIAM SYLLA VS ALESSANDRA CELENTANO – ELISABETTA CANALIS E GLI EX, LE POLEMICHE SUL LOOK DI WANDA NARA E L’INDIZIO SU CHIARA FRATTESI E MCKENNIE. AL BERNABEU TUTTI PAZZI PER DILETTA!

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ho-visto-lui-che-abbraccia-lui-ndash-nbsp-malelingue-cologno-379890.htm

Ivan Rota per Dagospia

belen 23

Accolta come una diva, Beatrice Luzzi é entrata nella casa del Grande Fratello albanese per fare una sorpresa a Heidi Baci che aveva lasciato quello italiano a causa dell’ atteggiamento invasivo di Massimiliano Varrrese. Le due sono molto amiche e quando la Luzzi le ha rivelato che a vincere il GF é stata Perla Vatiero, Heidi Baci ha fatto una faccia disgustata. Ha poi detto: “…per me sarà sempre lei la vincitrice ed è stata molto importante averla vicino”.

Nemmeno il cagotto riesce a tenere Belen Rodriguez lontana dai social. A pochi giorni dal lancio della sua linea di bellezza, appare completamente struccata dopo 48 ore di influenza intestinale: “Ho avuto un’intossicazione alimentare, non vi racconto il resto perchè non è elegante per niente, non è da me”. Grazie per non essere entrata nei particolari.

Pensate di essere fermi al semaforo a Roma, di sentire "Tieni il tempo" e di vedere Max Pezzani che la canta Live (con tanto di ballerine): tutto questo da Fiorello a Viva Rai Due dove Pezzali ha presentato Le Discoteche Abbandonate, suo nuovo singolo.

samiara lui e pier silvio berlusconi

Non smetterò mai di fare musica, è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato come persona e devo ringraziare questo posto se sono una donna”: così ha detto esagerando Lil Jolie, la prima eliminata di sabato sera ad Amici. Eliminata anche Gaia De Martino, la ballerina infortunata che nelle esibizioni é stata sostituita dalla collega Aurora. Ma che c’azzecca?

Possiamo metterci l’ animo in pace: Simona Izzo non parteciperá mai all’ Isola dei Famosi, ma forse le sarebbe piaciuto presentarla. Ecco cosa ha detto a Tv Talk: “Mi hanno chiesto molte volte di farlo e l’idea di dimagrire mi è sempre piaciuta, ma di lottare ed essere così agonistici no. Vladimir Luxuria mi piaceva tantissimo nei suoi interventi insieme ad Ilary Blasi, in questo momento ci vogliono ore di volo. Le mancano ore di volo per diventare una conduttrice empatica”.

La Ruota della Fortuna torna su Canale 5 da lunedì 6 maggio con Gerry Scotti. Mike Bongiorno ne é stato il conduttore storico. A girare la ruota, guarda caso, Samira Lui, l’ex gieffina che è stata ritratto in foto con Pier Silvio Berlusconi.

wanda nara 55

Cosa bolle in pentola? Lei é Vittoria di Savoia, 20 anni, è la primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e pronipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II. Sarà lei la prima principessa Savoia a capo della dinastia. Nel 2020 ha ricevuto il titolo di erede al trono d’Italia dal nonno Vittorio Emanuele.

Mary di Danimarca è apparsa in pubblico in diverse occasioni, sempre da sola: ha incontrato la first lady ucraina Olena Zelenska, stretto centinaia di mani, inaugurato mostre ed eventi. Sempre sola. Anche in foto con il marito, Re Frederik, appare spesso stizzita. La frequentazione, alla fine del 2023, dell’allora principe ereditario con Genoveva Casanova starebbe diventando qualcosa di troppo serio.

A Ciao Maschio, la drammatica confessione di Walter Nudo da anni ritiratosi dalle scene: “A 14 anni ho pensato che il mondo sarebbe stato migliore senza di me. Mi dicevo ‘cosa sto a fare qui? Tutti mi bullizzano, nessuno mi considera’. Ero un adolescente. Sì ho pensato di farmi fuori. La cosa non è il non pensarlo, ma non seguire questo pensiero. Se ne ho parlato con i miei genitori? No, io parlavo con Dio. Dio era un amico con cui parlavo”.

wanda nara 45

Fabio Fazio per la prima volta ha avuto al tavolo di Che Tempo Che fa ha accolto Alessandra Celentano, la maestra di ballo di Amici. Non solo lei, ma da Fazio c’erano altri due “figli” di Maria De Filippi: Stefano De Martino e Simona Ventura. Quasi una succursale “mariana”. La Celentano ha confessato di guardare Ballando con le Stelle, il programma rivale di Amici. E poi rivolta a De Martino: “Io ti ho proprio detto: tu da grande non farai il ballerino, farai altro”.

"Non voleva essere una cattiveria, ma l'ho odiata quando ero piccola" "Perché?" “Perché vedevo che sgridava i ballerini che mi piacevano." Myriam Sylla versus Alessandra Celentano.

Oggi è il centenario della morte di Eleonora Duse e rivive al cinema interpretata da Valeria Bruni Tedeschi nel film Duse diretto da Pietro Marcello. Ricordiamo che la Divina, come la chiamò il suo amante Gabriele D’Annunzio, “tornó al cinema” nel 1947 con un film che porta come titolo il suo nome, Eleonora Duse, biopic interpretato da Elisa Cegani, Rossano Brazzi e Andrea Cecchi.

taylor swift

Come si prepara al suo tour mondiale Taylor Swift? Qualche tempo fa la cantante ha ammesso di aver detto momentaneamente addio all'alcol, segue un regime alimentare “sano e leggero” e si allena sei giorni alla settimana per due ore al giorno. Il suo preparatore: "SI sta preparando come un'atleta. Alcune persone probabilmente vomiterebbero o crollerebbero sul pavimento se si allenassero come lei”

Wanda Nara è tornata in Turchia per stare vicina alla sua famiglia ed è andata allo stadio per sostenere il Galatasaray del marito Mauro Icardi. Sui social piovono critiche per il suo look: un top sportivo bianco di Calvin Klein e una tuta blu Adidas. Ai piedi delle scarpe bianche a spillo di Christian Louboutin.

taylor swift 45

Il centrocampista della Juve Weston Mckennie in love con Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell’Inter. L'indizio che conferma tutto si trova nelle ultime storie su Instagram dei due. McKennie ha infatti pubblicato un modello della Torre Eiffel in versione Lego, costruito da lui. Poco dopo lo stesso modello, nella stessa stanza ma da un'angolazione diversa, è stato postato proprio dalla Frattesi…

"Se i tuoi ex fossero tutti seduti insieme ad un tavolo, su cosa si troverebbero d'accordo?". Elisabetta Canalis risponde con ironia alla domanda: "Mia mamma mi segue su Instagram". Tra i tanti commenti che si leggono sui social c'è chi scrive: "Un tavolo con Vieri e Clooney? Diretta Instagram subito"

mckennie chiara frattesi elisabetta canalis diletta leotta diletta leotta 34 chiara frattesi 2 beatrice luzzi myriam sylla