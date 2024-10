Ivan Rota per Dagospia

Spy story. Da tempo si dice che Angelina Jolie abbia ritrovato l'amore col rapper, poeta e attivista Akala. I due sono stati visti insieme in pubblico più volte, ma mai in atteggiamenti compromettenti. Ora una gola profonda ha spifferato che Angelina e Akala hanno trascorso insieme due notti al Corinthia Hotel di Londra, senza mai lasciare la camera d’albergo. Akala è stato poi fatto uscire di nascosto a bordo di una delle auto di lei.

L’opinionista perfetta. Ieri, ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, Gigliola Cinquetti, la cantante di Non ho l’ Età, ha dimostrato che secondo lei non è necessario conoscere quello di cui si è inviati a parlare. Chiamata per dire la sua sulla diatriba tra Morgan e Asia Argento, ha detto di non saperne niente.

Fedez é tornato sui social. Ha pubblicato una storia su Instagram per celebrare il secondo disco di platino di "Sexy Shop" che ha “cantato” insieme al collega Emis Killa. E poi un video sul palco dei Magazzini Generali a Milano, con l’amico Niky Savage, con cui ha duettato di recente nel mezzo flop "Di Caprio".

Divergenze di opinioni. Per Diva & Donna, Chiara Ferragni potrebbe essere incinta, ed ecco anche le solite foto di un pancino solo sospetto. Il settimanale Chi invece pubblica le foto di Silvio Campara, fidanzato (ma lo è ancora?) di Chiara Ferragni, a spasso con moglie e bambini.

L’influencer ha poi fatto una cosa strana: nelle Instagram Stories ha mostrato la stanza dei bambini e anche un quadro appeso al muro nel quale compare anche Fedez.

Ieri é stato il compleanno di Alvaro Morata, l’attaccante del Milan ha compiuto 32 anni. Primo compleanno da separato, dopo la fine del matrimonio con Alice Campello. Nonostante la separazione, l’ex moglie gli ha fatto gli auguri via social. Un insieme di foto con i figli e la scritta : “Tanti auguri super papi“. Lo spagnolo ha risposto “Grazie Ali” con un cuore rosso.

Nello stesso giorno in cui si scatena la tempesta sulla liaison con Marialuisa Jacobelli, la Kim Kardashian de noantri, Francesco Totti ha pure dovuto rivedere l'ormai ex moglie Ilary Blasi. Il pupone, nonostante la pioggia, era allo stadio a vedere Trastevere contro Olbia dove gioca suo figlio Cristian. Non c'erano i rispettivi compagni Noemi e Bastian.

Il red carpet della Festa del Cinema sta riservando parecchie sorprese: Asia Argento con il suo (quasi) toy boy: lui ha diciannove anni in meno, si chiama Simone Bozzelli e fa il regista. I suoi primi cortometraggi, Mio Fratello e Loris sta bene, hanno partecipato a molti festival internazionali.

C’è voluto un po’ di tempo, ma dopo tre anni di frequentazione, Tananai é andato a convivere con la fidanzata Sara Marino. Lo si evince da un verso della sua canzone nell’ album Calmocobra: “Sono andato a convivere con la mia fidanzata, sono un romantico”.

Tutti insieme a un party molto chic (appassionatamente?) Jennifer Garner, ex di Ben Affleck è arrivata per prima, intorno alle 19:00, con Jennifer Lopez che l’ha seguita cinque minuti dopo e Ben che è entrato poco dopo. Tutti belli allegri alla festa nel ricco quartiere di West L.A. Affleck e la Garner sono stati poi visti allontanarsi insieme.

Alla domanda di un giornalista del Daily Mail di un suo possibile ritorno a Strictly Come Dancing l’anno prossimo anno, Giovanni Pernice ha risposto: “Strictly Come Dancing? È troppo lontano. Al momento sono concentrato solo su Bianca… e sto bene a Ballando con le Stelle”. Si riferisce a Bianca Guaccero di cui è insegnante e ormai sembra chiaro che senza di lei non può stare.

Colpo Grosso per Arturo Artom che è riuscito a riunire due leggende. Al “cenacolino” al Lucid a Milano, l’imprenditore ha attovagliato niente di meno che Boris Becker, unico tennista uomo ad aver vinto due tornei del Grande Slam prima dei 19 anni, e Eddie Irvine, vicecampione del mondo di Formula 1 nel 1999. Una cena con i ricordi di due uomini dalla carriera (e vita) straordinaria.

In The Mountain, Shawn Mendes pare dare conferma di essere bisessuale cantando: “A volte, cambio idea. Puoi dire quello che devi dire. Potete dire che sono troppo giovane. Potete dire che sono troppo vecchio. Potete dire che mi piacciono le ragazze o i ragazzi. Qualunque cosa si adatti al vostro pensiero…”

Ieri sera durante l’ultima puntata del Gran Hermano, Maica Benedicto (che nella notte ha lasciato la casa per problemi personali) dal confessionale del GF italiano si è collegata con i concorrenti spagnoli e ha conosciuto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Ciao ragazzi! Che forte Lorenzo, che piacere ragazzi. E tu come ti chiami? Chiara?“. Shaila in italiano: “Questa mi sta giù sul cazzo te lo dico eh!“.

In ogni caso, Maica si è fatta amare da tutti: lei è entrata, ha pulito con la candeggina la casa da tutto il lerciume lasciato da quei sudicioni maremmani chiusi in casa da un mese, ed è uscita, servendo sempre con la sua face card”.

Marco Carta, il primo concorrente uscito da un talent a vincere il Festival di Sanremo, ha detto di essere stato vittima di pregiudizi. Da Caterina Balivo a La Volta Buona: “In quel momento storico avevo un fortissimo televoto ma i colleghi neanche mi guardavano”.

Simona Tagli: “Beatrice Luzzi pesta un sacco di merdoni , quella di Alfonso Signorini era una battuta così simpatica, vorrei essere io la regina di piumoni!” Grazia Sambruna le risponde: “Certo Simona, ma è un altro discorso: dopo 19 anni di voto di castità, lo credo bene che vorresti!”

Ma che cos’è questa cosa? Che bello che nella casa del Grande Fratello sono tutti lì riuniti a ridere e scherzare: che bella aria che si respira senza quei due, lasciate in Spagna Shaila e Lorenzo. Helena è rinata in questi giorni senza Lorenzo.

