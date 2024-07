PILLOLE DI GOSSIP! NUOVA STILETTATA DI FEDEZ A CHIARA FERRAGNI ("CHE SENTIVA IL BISOGNO DI FARE UN TIK TOK DA UN LETTO DI OSPEDALE") - GARANCE AUTHIÉ, UNE DELLE ULTIME “FIAMME” DEL RAPPER, SFOTTE LA FERRAGNI – TAYLOR SWIFT AIUTA ANCHE A TROVARE L’ANIMA GEMELLA – MARTINA COLOMBARI "SVACCANZA" IN SICILIA DOVE HA FESTEGGIATO IL SUO 49ESIMO COMPLEANNO - CLIOMAKEUP SI SEPARA: IL MARITO E LE VOCI SULLE FERIE CON LA TATA - LUCA ARGENTERO IN ESTASI PER LE IMPRESE DI PAOLINI E MUSETTI A WIMBLEDON – SHAKIRA TORNA PROTAGONISTA NEL MONDO DEL CALCIO - COSA SUCCEDE A CHIARA NASTI? L’INFLUENCER…

Ivan Rota per Dagospia

garance authie

Per il suo 49esimo compleanno Martina Colombari si è concessa una vacanza in Sicilia. Sui social ha pubblicato diversi scatti che la ritraggono a Milazzo e a Lipari…

Luca Argentero in estasi per le imprese di Paolini e Musetti A Wimbledon: “Dove ti giri ti giri e vedi un italiano o un’italiana che gioca un tennis pazzesco, che bello”

fedez storia poi rimossa con stilettata a chiara ferragni

Ora Taylor Swift aiuta negli affari di cuore. Lo rivela una piattaforma di incontri online, che ha rivelato come gli Swifties in Italia siano aumentati del 492% alla vigilia delle tappe milanesi dell'Eras Tour.

Garance Authié, une delle ultime “fiamme” di Fedez, ha perculato Chiara Ferragni. All’ inizio di un video su TikTok, dove presenta la sua giornata da modella, saluta dicendo: “Ciao Guys”, Stessa frase tormentone usata per anni da Ferragni nei suoi video social.

Beata incoscienza: dopo aver partecipato al Grande Fratello ha inciso una canzone (clap clap) da dimenticare. Ora Massimiliano Varrese dice: “I morti di fama sono dietro l’ angolo. Io faccio parlare l’arte. Si, l’ arte del clap clap…

taylor swift

Tutta colpa della tata? Clio Zammatteo, conosciuta come ClioMakeUp, ha annunciato la separazione dal marito Claudio Midolo dopo diciotto anni di matrimonio. In questi giorni lui è volato nelle Filippine con Divine, la tata delle sue bambine. "Porto Divine a trovare la sua famiglia", ha scritto Midolo su Instagram. Una decisione che qualche follower non ha amato: "Ma sono fidanzati?”

shakira

Dopo Waka Waka è sempre stata vicina al mondo del calcio e infatti ha sposato Piqué dal quale si é poi separata. La regina del “revenge song” torna in campo in occasione della finale di Copa America: si esibirà prima della finale che vedrà in campo la sua Colombia

“Ho due figli meravigliosi, faccio un lavoro che amo, e non sento di dare niente per scontato. A distanza di anni riesco ancora a emozionarmi e a stupirmi dell’affetto che ricevo, e questo è bellissimo”, confessa Martina Stella a Vanity Fair. Per lei servirebbe un nuovo “Ultimo Bacio”, il film che la consacrò.

martina colombari 66

Cosa succede a Chiara Nasti? L’influencer da giorni non è più

su Instagram, nonostante il marito, Mattia Zaccagni, abbia confermato che vada tutto alla grande con delle foto condivise sul suo profilo. Lei è in attesa della nascita di una bambina che si chiamerà Dea.

La lista di vip (o quasi) é lunga come la fame con molti personaggi del Grande Fratello: oltre a Patrizia Pellegrino che si presenta tutti gli anni (prendetela ‘sta volta!) ci sono Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Micol Incorvaia, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Carmen Di Pietro, Nadia Rinaldi, Federico Fashion Style, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Milena Miconi.

martina colombari 34

Quando la coppia scoppia. Deianira Marzano a Radio Marte ha parlato della fine di un’altra storia: “Purtroppo è finita un’altra storia. Quella tra Rossella Brescia e Luciano Cannito”. E questo dopo diciotto anni.

E di coppie che scoppiano c’è ne sono anche sull’ isola delle corna.

La coppia di Ludovica e Christian a Temptation Island é giá saltata. Ora lo youtuber Cristiano Cervigni dice che una tipa ha visto il tentatore toscano Simone Dell’Agnello da un meccanico a Tirrenia con una delle fidanzate di Temptation Island. Grazie al video delle anticipazioni della terza puntata del “reality”, Cristiano ha capito che la fidanzata é Siria. Questo la sua storia con Matteo sarebbe finita.

fedez ricoverato in ospedale

Selvaggia Lucarelli tende una mano a Chiara Ferragni: “Cosa vuoi fare adesso, vuoi tornare ad essere la Chiara Ferragni di prima? No, non è possibile, devio capire che c’è un prima e un dopo. Stai tentando di replicare la Chiara del 2022 e quella non tornerà”. Lei potrebbe tornare sui social, raccontarsi in maniera nuova, seppellire la vecchia Chiara e provare a fare davvero l’imprenditrice digitale.

martina colombari

E prosegue: “Lei al momento cerca di fare la vecchia Chiara, vuole fare l’influencer, lei l’imprenditrice digitale non la vuole fare. C’è un problema della comprensione della realtà preoccupante. Ma poi io non dormo la notte se la mattina dopo deve pagare l’iva, lei saltella ed è spensierata nonostante quello che sta accadendo alle sue aziende”.

Nella crisi con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha trovato in Jennifer Garner, ex moglie di lui, una grande amica.È stata d’aiuto a J.Lo e si sono relazionate tra loro. Jennifer è stata una persona sorprendente con cui J.Lo ha potuto parlare.

CHIARA FERRAGNI FA VISITA A FEDEZ ALL OSPEDALE FATEBENEFRATELLI

luca argentero luca argentero 45 garance authie 56 cliomakeup claudio midolo chiara nasti zaccagni martina colombari 33