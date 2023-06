PILLOLE DI GOSSIP! IL PRINCIPE HARRY HA TROVATO UN GRANDE ALLEATO: ECCO CHI E’ - ALL’ISOLA DEGLI SCAZZI HELENA PRESTES SI BECCA DELLA “CAGNOLINA BASTONATA” - LUIS SAL HA PERCULATO FEDEZ DICENDOGLI IN VIDEO: “CHIAMA LA MAMMA”. E LA MAMMA DEL RAPPER HA RISPOSTO – IL MOTIVO PER CUI ROSA CHEMICAL NON SARA’ AL CONCERTO ORGANIZZATO DA FEDEZ – C’E’ DEL TENERO TRA SAM SMITH E MADONNA? CHANEL TOTTI E LE LEZIONI DI ITALIANO A UN HATER, LO SCREZIO TRA GIGI D’ALESSIO E STEFANO DE MARTINO E LA NUOVA VITA DI FRANCESCA NERI, DOPO LA SEPARAZIONE DA CLAUDIO AMENDOLA. E DAMIANO DEI MANESKIN - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

chanel totti

Chi è quella persona che ha a che fare con la pioggia molto vicina in questo periodo a Damiano dei Maneskin?

Un hater scrive su TikTok a Chanel Totti in un italiano improbabile : “ Ai Sedici anni. Piú otto = 24 ai ventiquattro e li dimostri", scrive l'hater e Chanel non risponde male : ha risposto limitandosi a correggere i due errori disastrosi presenti nel commento facendo notare che al verbo avere serve la 'h'.

"Prima della festa del Napoli c'è stato uno screzio tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati)" si legge nel post che mostra le foto del conduttore dell'evento e del cantante a quanto scritto da Pipol. Ma per quale motivo i due avrebbero discusso? Stando a quanto riportato, il motivo del litigio sarebbe stato "dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un'artista che De Martino non voleva sul palco". Alla fine, peró , sarebbe stato chiarito tutto e "la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti". Ma chi é l’artista?

helena prestes

I due ballerini di Amici Benedetta Vari e Mattia Zenzola stanno insieme. Dopo le smentite é arrivato il bacio…

Al contrario di quello che si dice, nessun vip o nip ha detto no ( almeno per ora ) a Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello …

Luis Sal con video ha perculato Fedez dicendogli in video: “Chiama la mamma. Chiama gli avvocati. “ Mamma Tatiana ha risposto : “Aveva ragione la mia mamma“. La nonna di Fedez , leggendo le carte in una puntata dei Ferragnez, aveva predetto al nipote che un amico l’avrebbe tradito e il rapper ha fatto il nome di Luis. Ecco, ci mancavano solo i tarocchi…

francesca neri

Cenacolo Artom nel giardino segreto di Giulia Ligresti a Milano. Un cenacolo dal sapore estivo per Arturo Artom con tanti ospiti tra cui Claudio Cecchetto con la moglie Mapi, Giovanni e Ludmila Bozzetti, Paola Mazzuccato, Roberta Ruiu, Alessandra Repini, Ginevra Rossini. Concerto del ritrovato Francesco Baccini. Giulia Ligresti oggi è anche designer d’interni : “ Una collezione porta il nome 'Love' perché l'amore è sempre stato presente nella mia vita ed è stato proprio quello che mi ha fatto superare i momenti difficili.”

Non tutte le ciambelle riescono col buco: anche l’inedita coppia Asia Argento/ Drusilla Foer ha sfornato un tormentone estivo dall’ inequivocabile titolo Io ne voglio Ancora. Se il tentativo era di fare una nuova Je t’aimes, moi non Plus ( tra l’altro incisa anche da Argento con Brian Molko ) non é del tutto riuscito.

Non perdetevi Il cantautore britannico Sam Smith e Madonna che hanno unito le forze nel singolo Vulgar: un’esplosione di musica e forza. Ma tra i due c’è anche del tenero, come qualcuno insinua?

Martedì 20 giugno 2023, alle ore 19.30, ai Bagni Misteriosi di Milano , Lina Sotis presenta il libro Il Nuovo Bon Ton con Ferruccio de Bortoli e l’intervento di Andrée Ruth Shammah. A distanza di 40 anni dalla prima edizione del 1983, Il nuovo libro di Lina Sotis è un galateo ironico ai tempi dei social e dei podcast. Sotis da sempre è contro l’ uso smodato dei cellulari. Pensate che non sopporta nemmeno che qualcuno lo usi nel patio della dimora in cui ha l’appartamento in cui vive. Anche meno…

francesca neri 1

Isola dei Famosi e le strategie di Marco Mazzoli che si avvicina sempre più all’odiata Helena Prestes : ecco cosa ne pensano l’ex suora Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato: “Questo avvicinamento tra Marco ed Helena mi sa un po' di strategia. Lei perché é in nomination, mentre, lui punta alla vittoria e quindi mira a trasmettere messaggi di umanità, messaggi e positività, quando, la settimana scorsa si dicevano le cose peggiori. Ripeto, mi sembra tutto molto strano».

Eros Ramazzotti in Messico, paese a lui caro anche perché ci trascorre gran parte dell'anno con Dalila Gelsomino, la sua compagna. La coppia sta svacanzando presso l’Azulik Uh May, a Tulum, il centro dedicato all'arte fondato dall'imprenditore sociale Roth, alias Eduardo Neira.

damiano maneskin

Il Plastic, locale storico milanese dove è passato persino Andy Wharol, è stato messo all’asta. Un altro pezzo di storia che se ne va…

L’assenza di Rosa Chemical al concerto Love Me, organizzato da Fedez, ha fatto scatenare i rumors pensando che la slinguata datagli da Fedez a Sanremo abbia creato tensione con il rapper. Niente di tutto questo: Rosa Chemical nella stessa data è in tournée.

Francesca Neri, dopo la separazione da Claudio Amendola, pare risorta a nuova vita. Si dice abbia una simpatia per un collega con il quale ha lavorato in Spagna…

Mentre testimoniava all'Alta Corte di Londra contro i tabloid che a suo dire gli avrebbero distrutto la vita tra presunte intercettazioni non giuste e continue invadenze nel suo privato, il principe Harry ha trovato un grande alleato: suo zio Charles Spencer. Il nono conte Spencer, fratello della principessa Diana.

helena prestes sam smith madonna