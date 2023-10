Ivan Rota per Dagospia

eleonora incardona

Partecipante a Miss Italia nel 2010 e aspirante “Velina”, Eleonora Incardona , ex di Mirko Manola, il fratellastro chirurgo di Diletta Leotta, è fidanzata da questa estate con Tony Effe. Il rapper, ex Dark Polo Gang, é lo stesso che ha cercato di inciuciare con Emma Marrone con la quale ha duettato in Taxi sulla Luna.

A proposito di Dark Polo Gang, che fine ha fatto Side Baby, autore di splendide canzoni come Nuvola e ammirato pure da Dua Lipa ? Con il padre, il regista Francesco Bruni, ha realizzato il film Tutto Quello che Vuoi dove un piccolo criminale di quartiere riesce a trovare la salvezza attraverso un uomo anziano malato di Alzheimer. Ultimo avvistamento: Side Baby é stato visto in un allucinante viaggio in treno dove continuava a fare e disfare le valigie…

emma marrone tony effe

Alfonso Signorini viene tanto criticato per le sue gaffe che sono invece la cosa piú divertente di questo Grande Fratello: Alex Schwazer lo chiama Shwarz. Prova a far dire a Heidi che le piace Massimiliano Varrese e lei ripete di no.

Poi quando sente dire dallo “sgomorrato” Ciro che secondo lui Beatrice Luzzi ha un debole per un concorrente, la chiama in confessionale. “Ma non è che quello che ti piace è Massimiliano”. L’attrice con l’espressione da bambola assassina: “Assolutamente no, da te non me lo sarei aspettato”. E Signorini: “Mi sto invecchiando”.

La frase cult della puntata é di Cesara Buonamici: “La bellezza è solo una caratteristica fisica non è una qualità”. Quella scult di Rebecca Staffelli che, dopo aver visto la svalvolata Anita litigare con Heidi, commenta: “ Mi sembra che Anita sia entrata in competizione con Heidi “. Eliminato ieri sera Marco Fortunati.

side baby

Gli immuni del tugurio sono Paolo Masella, Fiordaliso e Massimiliano Varrese, gli immuni eletti dalla Casa sono Ciro Petrone, Samira Lui e Anita Olivieri. Cesara Buonamici dona l’ immunità a Grecia Colmenares e a Rosy Chin. Record di nomination per Beatrice e Arnold . Nominati anche Alex, Giselda, Valentina, Letizia, Lorenzo e Vittorio.

La piú stratega del gruppo confessa il suo amore tossico: Giselda ci propina la storia del suo primo amore, un ragazzo sempre assente che si vergognava del suo lavoro di operaia. Non solo, perché confessa di aver scritto cattiverie sui social dopo aver scoperto che il suo ex fidanzato stava con un'altra ragazza. Con quest’ ultima ha chiarito. Una storia inventata?

È finita la storia d’amore tra Lilli Pugliese, l’ex corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne, e Simone Florian, anche lui ex partecipante del programma. Il motivo? Lui in rete chiedeva foto dei piedi a tutti…

lilli pugliese simone florian

Sydney Sweeney , la star di Euphoria , ha risposto alle indiscrezioni che la vorrebbero innamorata dell’interprete di Top Gun: Maverick, Glen Powell. Dice che stanno insieme solo al cinema nella commedia romantica Anyone But You. Lei ora, lanciatissima, è la protagonista del nuovo video dei Rolling Stones.

Inaspettatamente Maria De Filippi per rincuorare Gaia, una concorrente di Amici, che non si accetta per il suo fisico, ha detto: “…L’estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e sono passata dal non averne per niente ad averne troppo. Piano piano ci si accetta”. Gaia piange, ma le parole della presentatrice le danno forza.

eliana miglio

Grande performance di Eliana Miglio in Le Lacrime Amare di Petra von Kant di Rainer Werner Fassbinder: l’ attrice era un poco preoccupata per la scena il cui doveva baciare la sua amante. Anche perché la piéce é stata presentata a Milano a Palazzo Bagatti Valsecchi, luogo “improfanabile”, per la prima volta impegnato in una produzione teatrale.

eleonora incardona 2 beatrice luzzi eleonora incardona 4