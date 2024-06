PILLOLE DI GOSSIP! - IL "FLUIDO" E NON MONOGAMO ENRICO PAPI BECCATO DA "CHI" A ESERCITARSI IN ALCUNE “DIVERSIFICAZIONI EXTRACONIUGALI” CON CLAUDIA MOTTA, BONISSIMA MODELLA ROMANA DI 24 ANNI - ALESSANDRO CECCHI PAONE SMENTISCE LE VOCI DI SEPARAZIONE DAL "PUER DELICATUS" SIMONE ANTOLINI: “TUTTE FREGNACCE” – MILLY E L’IDEA FERRAGNI A "BALLANDO": “PORTE APERTE PER CHIARA”. E POI INVITA SELVAGGIA A CHIAMARLA: "CHIEDILE DI VENIRE” – IMPEPATA DI NOZZE A FORMENTERA PER PIPPO INZAGHI E ANGELA ROBUSTI – MAHMOOD TRA SPUTO E LUBRIFICANTE SCEGLIE… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Alessandro Cecchi Paone smentisce le voci secondo le quali starebbe per divorziare dal maritino Simone Antolini catalogandole come “fregnacce”. Contattato al telefono, ha detto: “Sono contento di smentire quello che di dice, pure invenzioni, per fortuna stiamo bene insieme e di divorzio neanche l’ ombra”.

“Diversificazioni extraconiugali” scrive Chi riguardo il matrimonio tra Enrico Papi e la moglie Raffaella chiedendosi se è ancora intatto. In ogni caso il conduttore ha fatto una fuga d’ amore a Formentera con Claudia Motta, ventiquattrenne modella romana vincitrice nel 2021 del titolo Miss Mondo Italia, vista a Tiki Taka e Donne sull’ orlo… con Piero Chiambretti, fugace apparizione all’ Isola dei Famosi. Il “fluido” Papi ha sempre detto di non essere monogamo. Quindi nessun problema…

Pippo Inzaghi e Angela Robusti sono marito e moglie. Dopo più di sette anni di relazione, due figli insieme e un matrimonio rimandato più volte, l'ex calciatore oggi allenatore e la wedding planner sono convolati a nozze il 18 giugno 2024 con una cerimonia da sogno a Formentera, la piccola isola delle Baleari che il 50enne e la 34enne hanno eletto a luogo del cuore.

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, volti storici di Le Iene, si sono lasciati ufficialmente con un annuncio sui social. Lei l’ha lasciato forse perché non ne poteva più di quei cazzo di tik tok che faceva.

Stupor Mundi: un programma su Rai 2 dove si premia la miglior giovane impresa italiana con una giuria formata da imprenditori, dirigenti di grandi imprese, membri di Confindustria...e Valeria Marini, Antonio Caprarica, Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Non fa una piega. Puro stupore…

Tutti pazzi per Capri: sull’ isola azzurra il calciatore portoghese Sérgio Oliveira con la moglie Cristiana Pereira, l’allenatore ed ex calciatore John Terry, Elisabetta Gregoraci, ma i paparazzi sono a caccia delle tettine di Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin che ha postato foto in bikini mozzafiato, in compagnia della fidanzata Luna Passos e delle amiche, la make-up artist Chiara Masala e la modella Martina Taglienti, ex di Damiano “Maneskin” David.

“C'è ancora domani” di PaolaCortellesi, trionfa anche al Festival del Cinema di Sydney, in Australia, aggiudicandosi un premio di 60mila dollari australiani (circa 36 mila euro).

Vladimir Luxuria: “A Foggia un ragazzo dopo essere stato insultato dal branco in pieno centro è stato ferito alla gola ed è in ospedale: chiedo solo ai rappresentanti del governo che hanno applaudito all’ affossamento della Legge Zan di evitare ipocrite frasi di solidarietà, grazie”.

Secondo le indiscrezioni riportate da Novella2000, una coppia di Temptation Island sarebbe stata squalificata nel corso del programma.

Un matrimonio reale quello a Stupinigi tra Mohamed Ismail Bayed, conosciuto come Momo, e Raissa Russi, i content creator che sui social combattono con ironia e autoironia gli stereotipi razziali. Raissa ha scritto: “Momo io grazie a te so che non sarò mai più sola, ma anche che da sola posso farcela”.

Mahmood scatenato su Zoom per Paper Magazine, dice: “Ad esempi0… ho avuto una relazione lunga cinque anni. Adesso siamo amici, ma ho scritto una canzone che era sincera al 100%. C’è una parte in cui dico: “Più che far parte di una threesome, mi piacerebbe avere dei fiori“.

E poi il cantante ha aggiunto: “Il mio assistente mi ha fatto una domanda: sputo o lubrificante?…All’inizio ho pensato al lubrificante perché mi piace sempre stare comodo. Ma lo sputo non ti deluderà mai. Potrebbe funzionare in ogni luogo. Sì, sputo anche per me!“.

In una delle ultime puntate de La Vita in Diretta, Selvaggia Lucarelli ha cazzeggiato con Milly Carlucci sull’eventualità di invitare Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha risposto con molta ironia: “Porte aperte per Chiara. Ma perché non la chiami tu? Chiedile di venire!“.

E anche Estate in Diretta sembra imbattibile. La prima puntata di Pomeriggio Cinque News è stata seguita da 1.137.000 spettatori con il 15.9% di share nella prima parte e da 1.135.000 spettatori con il 14.5% di share nella seconda parte (i saluti a 993.000 e l’11.4%). Estate in Diretta invece ha fatto compagnia a 1.288.000 spettatori con il 18% di share nella presentazione e a 1.450.000 spettatori con il 17.9% di share durante la seconda parte.

Alfonso Signorini realizzerà il sogno di uno dei più bei tronisti di Uomini e Donne? Brando Ephrikian ha detto che parteciperebbe volentieri alla prossima edizione del Grande Fratello, mentre ha detto che non farebbe mai Temptation Island.

