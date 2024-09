PILLOLE DI GOSSIP! AL "GRANDE FRATELLO" LA GAFFE DI CLARISSA BURT CHE NON RICONOSCE LOREDANA LECCISO: LE DUE AVEVANO PARTECIPATO INSIEME A L'ISOLA DEI FAMOSI - ILARIA GALASSI, EX NON E’ LA RAI, A HELENA PRESTES: "IO TE CHIAMO CAVALLA, È BRUTTO? TI OFFENDI? - BOLLE ALLA FESTA DI MADONNA: VIDEO – IL LUPACCHIOTTO ANDREA SALERNO, DIRETTORE DE LA 7 (E AMICO DI DE ROSSI) DA’ IL FOGLIO DI VIA A FRIEDKIN: “ORA L’UNICA SOLUZIONE È AMMETTERE L’ERRORE E VENDERE” –BELEN FESTEGGIA IL COMPLEANNO IN FAMIGLIA. E NAOMI CAMPBELL... – VIDEO

https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2024/09/bolle-alla-festa-di-madonna-una-serata-da-ricordare-milano-ff53cba6-e5d3-470d-89f7-9228fac180ac.html

andrea salerno

Il calcio è una cosa troppo complessa. Per chi non lo conosce, sembra un gioco semplice. Ma non lo è. I nord americani non l’hanno mai giocato né capito. Perché alla base c’è la storia, ci sono le tradizioni. Nasce in Europa non a caso come tante cose che stiamo buttando dalla… pic.twitter.com/if4fNawpi1 — Andrea Salerno (@SalernoSal) September 21, 2024

Ivan Rota per Dagospia

Alla Società del Giardino a Milano, cena blindata per Madonna: é un circolo esclusivissimo che viene concesso a pochi e che ospita una scuola di scherma. La regina del pop, 66 anni, ha trascorso qualche ora tranquilla con alcuni suoi amici, dopo una giornata alle sfilate di Dolce & Gabbana per la Fashion Week. Ad immortalarla mentre balla e taglia una bellissima torta rossa e bianca con al centro l’iniziale del suo nome, è stato il ballerino Roberto Bolle. L’ètoile della Scala ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini, che in tanti hanno commentato. Qualche critica per il vestito che le strizzava il seno, ma i fan in generale hanno dimostrato come sempre di amarla alla follia

loredana lecciso

Al Grande Fratello la gaffe di Clarissa Burt che non riconosce Loredana Lecciso: le due avevano partecipato insieme a L'isola dei famosi. Lecciso è corsa ad abbracciare Clarissa che però sembrava molto confusa. Poi ha giustificato l'episodio spiegando che ormai vive in America e non segue più da vicino le vicende dello spettacolo italiano.

“Pregate per Ele”, ha scritto Mariano Di Vaio sotto una foto della moglie facendo preoccupare i suoi milioni di follower: sembra che Eleonora Brunacci abbia un problema di salute ed é stata ricoverata. Di Vaio ha pubblicato la foto delle loro mani giunte su un lettino e lei ha al polso il classico braccialetto ospedaliero con il suo nome.

É finita la movida. Cena di compleanno “strasoft” e in famiglia per il compleanno di Belen Rodriguez: a un tavolo rotondo alla Terrazza Calabritto a Miano, la sorella Cecilia con il marito Ignazio Moser, il fratello Jeremias Rodriguez con la fidanzata Deborah Togni, mamma Veronica Cozzani, novella indossatrice per la Fashion Week, il papà Gustavo Rodriguez. Infine i figli di Belen, Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata invece dal flirt con Antonino Spinalbese. Torta gigante e poi a casa.

ilaria galassi

“Certo, tu hai conosciuto tanti Simone” ha esclamato Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show rivolgendosi ad Alessia Marcuzzi dopo l’esibizione di Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari Lei ha subito risposto: “Certo! Simone (Inzaghi) è il padre di mio figlio”. Ma gli altri?

Dopo la sua ex Clizia Incorvaia che é convolata a nozze con Paolo Ciavarro, anche Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, sposerà la fidanzata Nayra Garibo a ottobre in Puglia. Lo rivela Vanity Fair. Lei pare Wonderwoman: pilota di aerei, stylist, modella, consulente d'immagine e stylist, ha origini messicane. Sarcina ha detto: “Lei non sapeva neppure chi fossi. Si è innamorata dell’uomo, non del cantante”. La coppia ha una figlia piccola, Yelaiah.

Dopo essere stata a Baku, in Azerbaijan in occasione del Gran Premio, Naomi Campbell é sbarcata a Milano per un firmacopie esclusivo del suo libro, ma ad attenderla poco più di cinquanta persone. Tra gli scaffali della libreria Rizzoli, non c’è quasi nessuno. Fila chilometrica davanti al vicino negozio di Prada, con centinaia di persone ad attendere il proprio turno per parlare al telefono con una voce artificiale programmata da Miranda July di cui è uscito il libro erotico (rasenta l’hard!) A quattro Zampe.

helena prestes

Roberto Alessi di ritorno dalla Mostra del Cinema di Venezia, aveva fatto un post sulla differenza tra i vip americani, simpatici, allegri, disponibili, e l’antipatia trasversale degli attori italiani. E poi un video molto apprezzato da Ferzan Ozpetek che messo sull’ account di Alessi emoticon di faccine che ridono e di cuoricini. E anche Pascal Videdomini, che i divi internazionali li conosce bene, ha messo like al video.

Il ricordo di Roberto Cavalli é stato il momento più commovente della Milano Fashion Week: Naomi Campbell in prima fila vicino a Eva Cavalli. Fausto Puglisi, l’attuale stilista ha organizzato un grande tributo a Roberto Cavalli, il fondatore della maison. Il finale della sfilata ha lasciato tutti con gli occhi lucidi, quando si sono viste sette top model simbolo dei primi anni duemila, da Mariacarla Boscono, Eva Herzigova a Natasha Poly che hanno sfilato sulle note di “Living on My Own” di Freddie Mercury mentre la foto dello stilista scomparso veniva proiettata sullo sfondo.

naomi campbell

Al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi, che non si tiene un cecio in bocca, ha spoilerato l’ entrata nella casa di Luca Tommasini, coreografo e ballerino che ha lavorato anche con Madonna. Pensate che all’ età di nove anni si iscrisse proprio all’ Accademia di ballo di Enzo Paolo Turchi.

Shaila Gatta si trattiene a fatica dal ridergli in faccia mentre Lorenzo “pisellone” Sploverato tutto serio le dice che nonostante la sua gelosia lascia che lei abbia il suo spazio. Spoiler: alla fine lei non ce la fa più e scoppia a ridere. E lui: “Non sono pronto ad affezionarmi”. Ma quando lei le ha ballato intorno molto sensuale, lui ha perso dieci anni di vita. E poi per finite Eleonora Cecere gli slingua l’ orecchio.

Helena Prestes: "Sto impazzendo, tutti chiamano Eleonora (Cecere del trio Non é la Rai) "ele", ma anche io sono "ele". Ilaria Galassi: "Io te chiamo cavalla, è brutto? ti offendi?"

belen33

A un certo punto nella casa le coppie si sono messe a ballare: Javier si é messo a strusciarsi contro Yulia ( denominata “la fake Elodie” per la somiglianza con la cantante). Solo che dopo un po’ ha dovuto smettere per evidenti motivi causati dallo struscio. Poi in cucina a Shaila: “Però mentre cucini ti devi mettere una maglietta mia, li posso solo svenire sul momento”. E lei: “Ti fa sangue?”

Jessica Morlacchi: “Javier é andato in bagno, magari c'ha lo stimolo”. Shaila: @Beh, anche lui farà...” Jessica: “…farà bella pure quella”.

roberto bolle clarissa burt belen 2 madonna madonna 34