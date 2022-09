PILLOLE DI GOSSIP - IL RACCONTO DI QUANDO LA REGINA ELISABETTA SI MISE A LAVARE I PIATTI: SARA' VERO? - MENTRE LA HUNZIKER RISULTA SINGLE, L’EX MARITO TOMASO TRUSSARDI SI DÀ DA FARE: PRIMA È STATO AVVISTATO CON ARIADNA ROMERO E POI CON L’ALTRETTANTO GNOCCHISSIMA RUZWANA BASHIR, IMPRENDITRICE - IL "DOLORE ATROCE" DI NINA MORIC, LA FURIA ANTI-MIGRANTI DI PATRIZIA DE BLANCK DOPO LO SCIPPO SUBITO. E SOLEIL…

Ivan Rota e il lesso Sor Rotella per Dagospia

In molti non hanno mai creduto alla veridicità della liaison tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, durata lo spazio di un estate. Parrebbe fosse solo a favore di obiettivi fotografici. E mentre la showgirl risulta single, l’ex marito Tomaso Trussardi si dà da fare: prima é stato avvistato con Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli ora legato a Giulia Salemi. E poi con l’altrettanto bella Ruzwana Bashir , un’imprenditrice 39enne, considerata tra i giovani più influenti al mondo.

“Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”, mentre l’ex marito Fabrizio Corona si dedica alla telenovela Totti/Blasi, Nina Moric pubblica tutta la preoccuparti per la sua salute. Auguri, Nina.

Alla Triennale di Milano, invito di Arturo Artom per una visita esclusiva alla 23esima Esposizione Internazionale "Unknown Unknowns" insieme alla fantastica curatrice Ersilia Vaudo Scarpetta, Astrofisica dell'Esa, che nell’week end era a Milano A seguire Cenacolo di Arturo Artom che ha voluto organizzare una serata unica sulla terrazza della Triennale, riunendo tanti amici, da Claudio Cecchetto a Rossana Orlandi.

Orsacchiotti giganti, palloncini, gadget ovunque e margherite ovunque: il Castello di Granarola, in provincia di Pesaro e Urbino, è diventato un enorme parco giochi , quasi un colorato Luna Park per il battesimo di Giulietta. La piccola ha sei mesi ed è la primogenita di Valentino Rossi e della bellissima Francesca Sofia Noviello. Su Instagram storie e post a profusione.

Povera Patrizia De Blank: dal GF al furto:”Sono stata vittima di un tentativo di scippo. Sto bene, ma sono furiosa! Stavo andando con i miei amici Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio alle prove della nuova trasmissione tv di Igor quando all’improvviso, vicino a casa, mi sono sentita, con forza e velocità, strappare la borsa dalla spalla. Per fortuna Igor ha avuto la prontezza di sorreggermi perché stavo per cadere e Lorenzo il coraggio di rincorrere il rapinatore riuscendo a riappropriarsi della mia borsa. Era un uomo di colore, alto e di corporatura esile. Condivido ciò che ha detto il mio amico giornalista Igor Righetti dopo l’accaduto: “Le necessità vitali di tanti disperati arrivati in Italia fanno l’uomo ladro”.

Un divertente aneddoto dei segretario e portavoce della Regina Elisabetta Dickie Arbiter: “ Io ero paralizzato e non ricordo le poche frasi che mi permisi di dire. A un certo punto, sparecchio e mi appresto a lavare i piatti. Ma una voce mi fa: ‘No, aspetta!’. Chi era? La regina Elisabetta! Che mi disse: ‘Io lavo i piatti, tu li asciughi’. E così facemmo.”

Le foto di Alessandro Cecchi Paone con un ragazzo di 23 anni, Simone Anzolini, uno studente che si professa lontano dal mondo dello spettacolo ( ma provìni ne ha fatti!) pubblicate da Chi hanno parecchio choccato Il ragazzo ha detto in un’intervista a Candida Morvillo di aver sofferto per quelle foto ( ma non erano posate) e di aver ricevuto insulti anche da persone vicine e amiche. La differenza di età , quasi quarant’anni, ha fatto storcere in naso.

Postumi di Venezia 1. A Venezia 79 anche Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex gieffina vip, sbarcata al Lido, si è presa la scena per ben due serate, la settima e l’ottava della manifestazione. Solo che nessuno se ne è accorto.

Postumi di Venezia 2. Il verdetto della Mostra del Cinema di Venezia non ha soddisfatto nessuno. Soprattutto i premi principali. La Coppa Volpi per il migliore attore doveva andare a Brendan Fraser per The Whole mentre quella per l’attrice a Penelope Cruz per L’immensità, miglior film secondo (quasi) tutti Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio.

