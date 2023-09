PILLOLE DI GOSSIP- SE MI LASCI NON VALE: PROSEGUE A GONFIE VELE LA STORIA TRA ARIADNA ROMERO, EX DI PIERPAOLO PRETELLI DA CUI HA AVUTO IL FIGLIO LEO, E JULIO IGLESIAS JR, FIGLIO DEL CANTANTE SPAGNOLO – SE FAMO SEMPRE RICONOSCERE: CAOS AL GRANDE FRATELLO SPAGNA: DANIELE DAL MORO BESTEMMIA IN DIRETTA PER VEDERE ORIANA MARZOLI: “SPACCO TUTTO” – MARIA MONSÉ AL VELENO SU BEATRICE LUZZI, IL PIPPONE DI ASIA ARGENTO: “OGGI COMPIO 48 ANNI, PUBBLICO UN SELFIE AUDACE, MA NON TANTO PER LA MIA NUDITÀ, LA VERITÀ È CHE…”

Ivan Rota per Dagospia

“Congratulazioni alla mia piccola che oggi compie un anno di più! Mi rendi così felice. Ti amo baby!", scrive Julio. E lei risponde: “Grazie amore mio per avermi reso così felice! Sei l'uomo più meraviglioso del mondo”. Prosegue alla grande la storia tra Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli da cui ha avuto il figlio Leo che ha sei anni , e Julio Iglesias Jr, figlio di Julio Iglesias e Isabel Preysler.

Non c’è più religione: è stato profanato un luogo sacro. Per Lavinia Biagiotti, che porta la collezione per l’estate 2024 in passerella nel Piccolo Teatro Studio Melato, ha sfilato l’ex gieffina Clizia Incorvaia che ha rivelato di essersi ispirata a Cappuccetto Rosso. Nel parterre Romina Power, Costanza Caracciolo, Anna Safroncik, Mariano Di Vaio.

Al Gran Hermano Vip, il Grande Fratello spagnolo, ecco più indiavolati che in Italia, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Avevano permesso al ragazzo di entrare nel giardino della casa, ma lei per vedere il fidanzato avrebbe fatto diminuire di 12.000 euro il montepremi . La Marzoli, per rispetto ( e per paura ) degli altri concorrenti ha rifiutato ed è corsa verso la porta.

Ha detto al fidanzato: Amore sì sono io! Dove sei? Sei da solo lì dietro? Ti amo! Ascoltami, non mi odiare, ho deciso così perché non si può! Ti prego capiscimi“. E a Daniele in risposta è scappato un bestemmione: “ “Sì ti capisco, ho capito Dio … , ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?“.

Un’altra finta sconosciuta al Grande Fratello. Diego Odello su Twitter scrive: “Tenetevi forte che questa è bella: la NIP Heidi Baci ha partecipato al film “Uno di noi”, il film del 2019 su Silvio Berlusconi. “ Heidi Baci ha interpretato il ruolo di Floriana diretta da Luciano Silighini Garagnani.

E anche Anita Olivieri non è “vergine” di telecamere . Annie Mazzola ha infatti rivelato che la gieffina ha un passato in televisione avendo “recitato” in uno spot: “La nostra cara amica Anita non è nuova alle telecamere: lei era attrice già in fasce e non per capelli. Anita è quella che si è fatta la cacca addosso!”

Maria La Rosa, in “arte” Monsé, critica la perfida gieffina Beatrice Luzzi: “Ho visto che al Grande Fratello è stata nominata da tanti altri concorrenti…Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo umore altalenante, nonostante il mio vecchio rapporto lavorativo e le volte in cui ci siamo incontrate in Sardegna, avendo entrambe la casa a Porto Cervo…motivo per cui l’ho invitata a tutti i miei eventi (forse é per questo che l’ha bloccata! ) …come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi! …

Giorni orsono c’è stato uno scazzo tra Giulia De Lellis, che ha messo il commento “ho riso ad alta voce” sotto un post di Selvaggia Lucarelli che criticava una puntata di The Ferragnez, e logicamente Fedez e Chiara Ferragni. Ora Umberta Gnutti Beretta, mamma di Carlo Beretta fidanzato di Giulia De Lellis, per il Camera Moda Fashion Trush, iniziativa che premia designers indipendenti che lavorano in Italia, ha “assunto” proprio Chiara Ferragni e il suo manager Fabio Maria Damato.

Auguri a Asia Argento che oggi compie quarantotto anni. Scrive su Twitter: “Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità - a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager - la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio…”

É iniziata la Fashion Week a Milano. In apertura la mostra a Gallerie d’Italia del grande fotografo, suoi i ritratti di Mick Jagger e altre star: “Through Her Eyes” è un viaggio nell’eterno femminile. Musa ispiratrice e unica protagonista della sua ultima ricerca artistica è l’eterea Top Model Ludmilla Voronkina Bozzetti. All’ inaugurazione tutta Milano: da Carla Sozzani a Ignazio La Russa, Giovanni Bozzetti, Simona Ventura e Giovanni Terzi.

'Special Edition' del Cenacolo Artom in occasione della Settimana della Moda milanese con Alessia Cappello, Assessore alla Moda, Sviluppo Economico e Lavoro del Comune di Milano. Questa edizione si é tenuta a casa di Maria Cristina Giacomelli . Visti e salutati, tra gli altri, Chiara Boni, Raffaella Curiel, Gianluca Bauzano e Alessandra Repini.

Auguri anche a Mara Venier e Nicola Carraro che il 19 settembre di 23 anni fa si conobbero. Per celebrare quel giorno Nicola ha voluto sorprendere la regina della domenica con un favoloso mazzo di rose rosse. Hanno festeggiato 17 anni di matrimonio il 28 giugno. Su Instagram Mara ha pubblicato la foto del mazzo di fiori e ha scritto: "E sono 23 amore mio ….19/9/2000…"

Milano Fashion Week: 176 appuntamenti: 62 sfilate dal vivo e 5 digitali, 76 presentazioni e 33 eventi. Attesa per il debutto di Sabato De Sarno da Gucci che sostituisce l’ iconico Alessandro Michele: alcune vie e negozi di Brera, edicola compresa, chiusi per l’evento. Inoltre la sfilata per i quarant’anni anni di Moschino e il debutto di Tom Ford a Milano con il direttore creativo Peter Hawkins. Per la prima volta anche Avavav, Chiara Boni (dopo la parentesi newyorkese), Karoline Vitto supported by Dolce&Gabbana, Rave Review, The Attico.

