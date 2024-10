PILLOLE DI GOSSIP! SECONDO “FANPAGE” TOTTI E NOEMI BOCCHI SAREBBERO IN CRISI DA TEMPO”. MOTIVO? LA GELOSIA DI LEI. MA COME MAI I DUE SONO PARTITI INSIEME PER MIAMI? IL PRESUNTO FLIRT DI LUI CON MARIALUISA JACOBELLI - FABRIZIO CORONA STRA-PARLA SUI FERRAGNEZ – PIQUE’ SVELENA SULL’EX SHAKIRA – GALEOTTO FU IL "GF" SPAGNOLO PER SHAILA GATTA (MORTA) CHE PASSA UNA NOTTE DI PASSIONE CON LORENZO SPOLVERATO: "È LA PRIMA VOLTA CHE LO FACCIAMO. VOLEVO STARE LÌ TUTTA LA NOTTE…DIVENTO MATTA”. VERITA’ O RECITA?

Ivan Rota per Dagospia

totti

Noemi Bocchi fa orecchio da mercante sulla scappatella tra il suo Pupone e Marialuisa Jacobelli (confermata solo da lei). Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, ha trovato un escamotage per fuggire via dalla pazza folla: è partito con la sua compagna Noemi Bocchi alla volta di Miami. Una fonte ha spiegato a Fanpage che la trentaseienne non ha preso affatto bene le nuove rivelazioni a proposito del fidanzato.

Tanto che avrebbe fatto sparire alcuni scatti che li ritraevano insieme sia nelle storie Instagram che in alcuni post. Totti e Bocchi, infatti, sarebbero in crisi «già da tempo». Motivo? La gelosia di lei. Pare che Francesco sia «ancora molto desiderato dalle donne». E che Noemi, per evitargli tentazioni, gli abbia «impedito a lungo di partecipare a eventi o serate da solo». Tanto controllo alla fine avrebbe esasperato l'ex calciatore…

totti noemi bocchi 3

E parliamo ancora di Halloween: Gaia Ceccaroli riunisce a Los Angeles il gotha del nuovo cinema americano e le amiche italiane. Sposata con il regista Will Burke, autore anche delle clip per la serata degli Oscar con Jimmy Kimmel di cui i due sono molto amici. Amiche di lei Elisabetta Canalis, Miriam Leone e Sabrina Impacciatore.

Anticipazioni da Amici: Luk3 canta Sapore di sale. Amadeus, re per un giorno del programma, gli ha detto che è riuscito a far bene una canzone di 60 anni fa. Senza Cri canta Malibù di Sangiovanni. Per Amadeus ha molto talento, doveva aggiungerci un pizzico di ironia. E poi rassicura Vybes che canta Makumba. Un giudice perfetto.

marialuisa jacobelli 3

Alessandra Mastronardi pareva tornata con il marito Gianpaolo Sannino, ma è stata paparazzata a Trastevere a Roma mentre abbraccia calorosamente un altro uomo. C’è da dire che al dito le é riapparsa la fede. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, l’ attrice nella mano sinistra non portava però nessuna fedina.

Gérard Piqué torna velatamente a parlare della sua ex Shakira e di come sono andate le cose:

“Sono sempre stato molto calmo. Alla fine la verità non è stata raccontata così come è stata. Quello che si dice sui media? Non posso controllarlo. La cosa più bella è che alla fine sono circondato dai miei, dalla mia famiglia, dai miei amici, dalle persone che mi conoscono davvero”.

Belen Rodriguez ha fatto pace con sé stessa? Per ora, dopo l’ex marito Stefano De Martino, ha fatto pace con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marie. Il settimanale Oggi li ha beccati al parco con la bambina e il parrucchiere ha dato un caldo bacio alla showgirl.

chiara ferragni fedez

Fabrizio Corona fa “chiarezza” a modo suo riguardo i Ferragnez: “…Federico e Chiara frequentano uno psicologo perché sono genitori e questa è una cosa che fa loro onore. Nell’ultimo periodo si sono rivisti avevano provato a fare pace. Chiara è andata a casa di Federico per la prima volta a giocare con i bambini e quando vanno dallo psicologo ritornano ad avere quei momenti belli che avevano prima. Poi purtroppo Fedez ha il suo carattere e ha rovinato tutto”.

Continua: “Quando hanno dato il tapiro a Chiara Ferragni, lei era allegra, sorridente, scherzosa e serena, ha fatto battute sulla coppia aperta, si sta tirando su. Le hanno chiesto se conoscesse Alex Cologno e Christian Rosiello e se portavano i bambini a scuola. Lei ha detto di no e ha detto che non li conosceva. Lì Federico è tornato bambino, si è arrabbiato, l’ha attaccata e hanno litigato. Lui ha detto: “Mi fai del male mi vuoi distruggere e mi fai passare come una merda”. E lì ha distrutto tutto il percorso per la pace. Quindi siamo punto e a capo”.

fabrizio corona

Francesca Manzini, fantastica imitatrice di Mara Venier, Ilary Blasi e via elencando, dopo la relazione con l’hair stylist Marco Scimia, famoso come il Johnny Deep de noantri, ha trovato il vero amore in Matteo Angioli e gli dedica queste parole: “Amore mio, sei tutte le risposte che cercavo, sei un uomo straordinario e ti auguro sempre più di splendere come il solo che sei”. Manco nelle frasi dei cioccolatini.

Due straordinari viaggiatori nel tempo conducono un giovanissimo Giacomo Puccini nelle atmosfere delle opere che lo renderanno famoso. Viaggi da sogno proposti dal libro PaperPuccini. La cosa curiosa é che uno dei viaggiatori sia Andrea Bocelli, la versione a fumetti di Andrea Bocelli che ha detto: “Raggiungere Puccini bambino insieme a Topolino è stato un viaggio straordinario. Eppure, una volta partiti, mi è sembrato del tutto naturale”.

lorenzo spolverato shaila gatta

Ma dovevano aspettare la trasferta in Spagna per trombare? Eppure così é stato: Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno consumato. Poi lui lo ha subito detto da “gran signore” ai concorrenti iberici. E ha poi detto di Helena Prestes: “La brasiliana, la modella, lei è presa. La modella è molto famosa in Italia, si è innamorata. Io no, ho giocato. Lei è innamorata di me, ma io no…”

E pensare che prima a Helena diceva: “Con te è un rapporto vero e puro e io questo voglio. Dall’altra parte con Shaila non è un rapporto puro! Non le ho mai creduto. Io sono qui con te, perché c’è verità. Non me ne frega un cazzo di lei. Da quando sei entrata mi hai preso tu”.

marialuisa jacobelli

Lorenzo che dice a Shaila: “Le cose sotto le coperte (quelle fatte con Javier con la gatta morta). se le spoilera al pubblico senza prima averne parlato con te non passa bene. Così vuole vittimismo“. Loro che sono in Spagna non sanno che Javier ha spoilerato tutto ai concorrenti italiani.

Questione di peli. Sempre nella casa del Grande Fratello, Maria Vittoria: "me li vuoi fà ttè i peli?"

Jessica: "certo che a rottura de cojoni porti a bandiera proprio"

Maria Vittoria: "si lo so". Jessica: "ma vatte a depilà, li vedi i peli che c'hai sulle braccia? me pari un lupo".

shaila gatta shaila gatta shaila gatta