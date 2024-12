PILLOLE DI GOSSIP! SFERA EBBASTA, ESCLUSO DAL FESTIVAL, SVENTOLA UN DITO MEDIO A CARLO CONTI: “AVEVO TUTTI I REQUISITI PER SANREMO” – ELODIE AMMETTE DI ESSERE “IMPEGNATIVA E CAPRICCIOSA”. CHIEDERE PER CONFERMA A IANNONE: POCHE SERE FA LEI È SCAPPATA DA UN RISTORANTE ROMANO CON UNO SGUARDO DA ERINNI - LO SCAZZO A BALLANDO TRA SELVAGGIA E SONIA BRUGANELLI PER L’INTERVISTA A “BELVE” - LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI GOFFREDO CERZA A AURORA RAMAZZOTTI – MARGOT ROBBIE E IL NUDO - TUTTO SUL "GRANDE FRATELLO": ENTRANO MARIA MONSE’ E LA FIGLIA – LA GAFFE DI VIRA CARBONE CON ALBA PARIETTI: VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Sfera Ebbasta, uno dei numerosi esclusi dal Festival di Sanremo, non l’ ha presa bene e dice: “Avevo tutti i requisiti per Sanremo” e in un post alza il dito medio all’ indirizzo di Carlo Conti.

La lista degli esclusi é infinita come come riporta Webboh. Tra questi Al Bano, Irene Grandi, Paola & Chiara, Jalisse, Benji & Fede, Sfera Ebbasta, Madame, Franco126, LDA, Shade,Enrico Nigiotti. Arisa, Sal Da Vinci, Aiello, Tropico, Alex Britti e Raf, Chiara Galiazzo, Petit, Gazzelle, Luchè, Mida, Holden, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte con il Pagante, Michele Bravi, Virginio, Mara Sattei, Myss Keta, Matteo Paolillo, Venerus.

Goffredo Cerza ha chiesto in sposa Aurora Ramazzotti a Hyde Park a Londra, dove i due si erano conosciuti sei anni fa grazie all’amica comune Sara Daniele. In una foto postata, lui è in ginocchio che le porge l’ anello mentre lei per l’emozione si copre il volto con le mani: “2024-2018. I said YES in the place where we fell in love. Ti amo per sempre”, ha postato Aurora.

I motivi della “fuga” di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle continuano ad essere fumosi: chi dice che si è sentito male, altri dicono che è andato in ospedale dove una sua sarta è ricoverata e poi in atelier a cucire perché dovevano consegnare abiti per un reale saudita. Ma allora cosa ci faceva dietro le quinte a fare i selfie e gigioneggiarsi con Amanda Lear?

Molti webeti hanno ribattezzato la trasmissione “Belve ordinato su Wish”, oppure “Animaletti”: parliamo di La Vita é Meravigliosa, il programma condotto da Vira Carbone su Rai Uno. Carbone ha fatto ad Alba Parietti alcune domande che hanno ricordato quelle di Francesca Fagnani a Belve. “Un aggettivo per definirti? Un tuo pregio? Un tuo difetto?“. Spiazzante la fine dell’ intervista: alla domanda su quale é la sua più grande paura. la Pariettona risponde che é quella di invecchiare e morire. La “chiusa” della conduttrice: “Ma.. ritrovi tua madre e tuo padre“.

Elodie ha sempre detto che non è facile stare con lei: “Sono impegnativa e capricciosa. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”. Peró pare che Iannone inizi a stancarsi e le liti sono frequenti: poche sere fa lei è scappata da un ristorante romano con uno sguardo da erinni e lui l’ha comunque seguita.

Lei era con i figli al Monaco Day, lui era solo alla prima parigina del film tratto dal suo libro, Leurs enfants après eux, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Charlotte Casiraghi e lo scrittore Nicolas Mathieu non sono ancora pronti per un red carpet insieme, ma a fine mese andranno a convivere.

Altra coppia “reale”: ad agosto in Inghilterra per il funerale dello zio Lord Robert Fellowes, Harry d’ Inghilterra non ha soggiornato in hotel, come solitamente fa da quando è stato sfrattato da Frogmore Cottage, ma ad Althorp, la tenuta della famiglia Spencer nel Northamptonshire. Charles Spencer, fratello di Lady Diana, ha invitato Harry, Meghan e i bambini ad Althorp questo Natale.

Francesco Chiofalo, lasciatosi con Drusilla Gucci, ha una nuova fiamma: “Sì è vero sono fidanzato, anzi direi fidanzatissimo. Ormai già da qualche tempo e sono molto felice di questo devo dire la verità, lei è una ragazza davvero bellissima e una persona stupenda. Lei è un personaggio pubblico, una famosa influencer con molti follower e che ha partecipato a svariati programmi TV anche di recente”. Si tratta di Michelle Comi? La ragazza é famosa per i suoi commenti strani sentiti anche a Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi e Le Iene.

Michele Morrone, famoso per i suoi due film hot, ovvero 365 giorni e Altri 365 giorni, ha fatto le ore piccole al Pineta, disco top milanese. Selfie in allegria alle quattro del mattino, con lui diversi amici e molte donne…

Dopo il flop di Jennifer Lopez ecco quello di Gwen Stefani che la settimana scorsa ha debuttato nella classifica di Billboard alla posizione numero 95, vendendo solo 13.000 copie del suo nuovo disco Bouquet.

Un successo straordinario con standing ovation al Teatro Carcano a Milano per Monica Guerritore che è scesa dal palco a baciare il pubblico estasiato. L’ attrice ha messo in scena i momenti finali della tragica vita di Giulia Trigona, zia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore de Il Gattopardo.

Margot Robbie torna a parlare del suo full frontal in una scena del film The Wolf Of Wall Street di Martin Scorsese: “Quella scena fatta in quel modo? È stata una mia idea! Martin mi aveva detto che avrei potuto indossare una vestaglia da notte se mi fossi sentita a disagio, ma ho detto di no”. E poi ha ricordato: “Al provino ha pensato, potrei baciare Leonardo DiCaprio adesso e sarebbe fantastico. Non vedo l’ora di dirlo a tutti i miei amici. E poi ho pensato… nah. E gli ho dato un pugno in faccia! Giuro! Ci fu un silenzio di tomba per quello che mi è sembrata un’eternità ma che probabilmente durò tre secondi. Scoppiarono tutti a ridere, Leonardo compreso”.

Leo Gassmann: “Soffro di ansia sociale e ho paura di crescere, ma l'arte mi ha aiutato a non avere più paura di essere giudicato per la mia famiglia”. Ora é sugli schermi con Una Terapia di Gruppo dove interpreta un ragazzo che non riesce a staccarsi dallo smartphone.

Dopo settimane di “dormitorio”, al Grande Fratello potrebbero arrivare delle sorprese. Nella casa entreranno come nuovi concorrenti, Maria Monsè e la figlia Perla, ormai diciottenne…

La “lanciatrice” di bicchieri. Simone Costa, ex di Yulia Bruschi, torna a parlare e su Nuovo Tv ha dichiarato: “Mi ha sfregiato il volto prima di entrare al Grande Fratello. Ho una ferita che mi ha procurato lei“. Ma allora come mai è entrato nella casa del Grande Fratello a farle visita e addirittura a difenderla quando già era stato sfregiato? Qualcosa non torna…

Javier e Helena: quel “ti distruggo” e il modo in cui letteralmente la sniffa? Per non parlare di come lei sia in grado di switchargli il mood. Sembrano complementari.

Aiuto. Fanno rumore in camera, Jessica Morlacchi si sveglia e trova Helena con il pupazzo Ugo nel letto del “marito” Luca Calvani che aspetta la storiella della buona notte. Jessica l’ avrebbe uccisa e ne discute non le due arpie NonélaRai.

Alfonso e Stefano parlano su come depilarsi le palle col rasoio elettrico. Poi Lorenzo e Stefano che parlano delle loro lunghezze,

Il tugurio se ne fotte della regia della casa. E anche del buongusto.

Tommaso dice a Javier: “Oh cucini te fallito", per scherzare come sempre. Javier sbotta e lancia qualcosa. Tommaso si scusa perché pensa che Javier sia nervoso per altro. Nervoso o in cerca di ulteriori clip?

Ma perché Shaila non sta zitta? “La domenica è il giorno del Signore, colui che si riposó dopo tanta fatica, anche noi meritiamo un attimo di pace e di tregua, chissà se Helena ce la concederà?”

