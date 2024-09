PILLOLE DI GOSSIP! SHAKIRA SI ACCORGE CHE UN FAN LA FILMA SOTTO LA GONNA E ABBANDONA IL PALCO (VIDEO!) - ANTONINO SPINALBESE A “CIAO MASCHIO”: “BELEN? NON ERA FACILE STARE CON LEI”. LA REPLICA DELL’ARGENTINA - LINO GIULIANO SQUALIFICATO DAL "GRANDE FRATELLO" (PRIMA ANCORA DI ENTRARE) PER UN COMMENTO OMOFOBO – ALICE CAMPELLO SU MORATA E LE FOTO CANCELLATE – ARIA DI CRISI TRA DE LELLIS E TONY EFFE? - EGONU, ORRO E LE PALLAVOLISTE AZZURRE, ORO ALLE OLIMPIADI DI PARIGI, BALLERINE PER UNA NOTTE DA MILLY - LE CONFESSIONI DI CECILIA RODRIGUEZ A “VERISSIMO” - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

A “Ciao Maschio”, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua relazione con Belen: “Io e lei siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto”. I due continuano ad avere un rapporto quasi quotidiano per il bene della figlia Luna Marì: “Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io”.

La reazione di Belen non si è fatto attendere. Domenica mattina, l'argentina ha pubblicato una storia su Instagram che sembrerebbe essere proprio rivolta all’ex fidanzato e papà della sua secondogenita. La showgirl ha condiviso una foto con la scritta: “Non mi interessa il giudizio degli altri”

Nemmeno il tempo di entrare che è già fuori dalla casa del Grande Fratello. Il sito davidemaggio.it annuncia che Lino Giuliano, ex Temptation, non sarà uno dei concorrenti della diciottesima edizione del reality di Alfonso Signorini al via stasera su Canale5. Mediaset ha deciso di squalificare il barbiere di Napoli dopo il commento omofobo che l’ha visto protagonista dello spiacevole diverbio social con il tiktoker Enzo Bambolina.

Cecilia Rodriguez a “Verissimo”: “Voglio diventare mamma, Ignazio Moser è l’uomo giusto. La sorella di Belen non voleva che il marito festeggiasse l’addio al celibato: "Ero preoccupatissima, gli ho chiesto di non farlo. Da me si fa insieme, perché farlo separati? Poi è andata benissimo a tutti e due".

Alice Campello, dopo la separazione da Alvaro Morata, è finita sotto accusa di molti webeti per non aver eliminato dai social le foto che la ritraggono insieme all’ex marito. Le scrivono: “Per rispetto dovresti togliere le foto di coppia del mese di luglio, Alvaro lo ha fatto” e lei scocciata ha replicato: “Per rispetto non dovresti dare la tua opinione su cose così intime e delicate. È il mio passato e non ho voglia di cancellare le foto perché è il mio passato e perché il mio passato mi ha reso molto felice e mi ha dato quattro figli che sono la mia vita intera“.

Aria già di crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe? Lei ha pubblicato uno scatto fatto in un locale dove appare una scritta sul muro che recita: “Scappa finché sei in tempo”. La storia Instagram era corredata dall’emoticon con l’arco e la freccia di Cupido. Boh!

Il vento soffia ancora: chi è quel famoso cantante, visto anche in programmi non prettamente musicali, che ha da anni una liaison con un Influencer milanese molto, ma molto ben dotato?

Sabato notte Shakira e Anitta si sono esibite in un locale di Miami. La prima ha ballato sulle note del suo nuovo singolo, Soltera, ma un ragazzo ha iniziato a filmarla dal basso, lei si è subito sistemata il vestito e ha chiesto di smetterla, ma il ragazzo ha continuato e Shakira ha lasciato il palco. Le immagini della serata sono diventate virali.

Rossella Brescia, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha detto di Luciano Cannito, suo compagno per circa vent’anni. “Siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone: il livore mi toglie energia…Credo nell’amore ma non mi fa sognare più. Dopo quasi vent’anni è finita la storia d’amore con Luciano, ma non per mia volontà. Bisogna rispettare la sincerità dei sentimenti e se per lui erano cambiati non bisogna colpevolizzarlo, non c’era una terza persona…”

Sabato 28 settembre inizia Ballando con le Stelle e per presentare il programma Milly Carlucci è stata ospite di Francesca Fialdini per un’intervista. A Da Noi A Ruota Libera ha rivelato chi saranno le prime ballerine per una notte: scenderanno in pista le campionesse olimpiche di volley: Anna Danesi, Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Monica de Gennaro, Sarah Fahr, Marina Lubian. Ha aggiunto che i Cugini di Campagna non avranno ai piedi le loro amate zeppe.

Milly Carlucci ha poi rivelato : “Allora, vi dico una cosa, ci sono nuovi sotterranei antagonismi tra i maestri, è la verità, ci sono. Però non è necessariamente una cosa così negativa. Alla fine sono anche sani perché il competitore deve avere voglia di dimostrare chi è e di superare l’altro. Altrimenti che gara o competizione è? E quindi anche il maestro nuovo che ha voglia di farsi vedere ci sta ed è importante. Questa è una cosa reale e l’ho detta da voi”.

