Ivan Rota per Dagospia

Boom per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. La puntata andata in onda sabato sera ha registrato il 19,3% di share. È, considerando le cinque edizioni del programma, una delle puntate, in termini percentuali, più viste di sempre. Nel salotto della De Girolamo sedevano Sal Da Vinci, Roberto Ciufoli e Gianluca Torre che hanno approfondito il tema della gelosia.

I nemici giurati di Fedez ancora insieme: ecco Luis Sal con Tony Effe in uno strano video dove giocano con il microfono, si guardano, fanno facce, ma non parlano. Il video è stato caricato sul canale Tik Tok di Muschio Selvaggio. Luis era suo socio, con Tony Effe il dissing a base di accuse e parolacce: Fedez non avrebbe gradito la clip.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono una super-coppia e sono sempre inseguiti dai paparazzi. Durante una serata, il ragazzo le avrebbe sussurrato in inglese: “E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?”.

Lei gli risposto: ‘Ti direi che lo voglio…”. Nelle scorse ore Anna Kalinskaya ha zittito ironicamente le voci di un matrimonio con Sinner. "Grazie a tutti per i complimenti ma è falso". Dopo la russa, anche Sinner ha smentito le voci sulle presunte nozze con la compagna: "Ho sentito queste notizie ed è una cosa nuova anche per me. Non ho fatto nessuna proposta, non è successo niente. Ho letto quello che è stato scritto riguardo gli US Open ma sono notizie false. Non è successo niente di tutto questo".

A Ballando Sonia Bruganelli ha proposto al giudice Guillermo Mariotto di assegnarle due punti in più in cambio di un caffè col suo nuovo compagno, il ballerino Angelo Madonia, “perché tanto a te interessa solo quella roba lì”.

"Per me l'amore è un punto di partenza, non di arrivo, è da qui, ossia dall'amore, che ho provato a ricostruire tutto": ha detto Damiano David da Fabio Fazio a Che Tempo che fa e il pensiero va a Dove Cameron con la quale andrà a convivere. Aggiunge poi che con i Maneskin è tutto ok (definisce questa esperienza da solista un Erasmus) e dice: 'Mamma ce l'ho fatta, sono qua seduto con Fabio Fazio sono finalmente seduto. Per mia mamma questo è il traguardo''.

Fabio Fazio:” Dopo il compleanno di Ornella, è stato il compleanno di Gino Paoli... l'anno scorso hai detto che ti piacerebbe fare ancora un tour con lui.." Vanoni: "Ma che tour, non stiamo in piedi". Poi Fazio, indicando un fan tra il pubblico che alza un cartello per un appuntamento con la cantante: “Guarda hai un pretendente”, e lei: “Eh… un po’ giovane, però per i lavori in casa…”

E poi Cristiano Malgioglio tenta di ipnotizzare il suo imitatore Max Giusti e scatta il doppio senso. La Malgy: “Guardami, entra dentro di me”. E Max Giusti: “Davanti a tutti?” Ma chi le scrive?

Rocco Siffredi piange spesso ultimamente, questa volta a Verissimo perché si sente in colpa di aver fatto portare ai suoi figli la croce (del porno): “Li vedo felici, ma li vedo portare questa croce. Per tredici anni mio figlio è stato con una donna che amava, poi i genitori di lei… a causa mio lavoro…vedere mio figlio soffrire perché io rappresentavo qualcosa che altri non accettavano mi ha fatto soffrire. Lorenzo non ha fatto questa scelta!”.

La gatta morta del Grande Fratello si è rivelata. Shaila, dopo aver perculato Javier, ora dice che non le piace: “Mi vivo sto percorso da sola in grazia di dio, ho tanti contenuti non ho solo la coppia nella manica. Poi se entra qualcuno di valido, ben volentieri...Javier è un bel ragazzo ma io non me la sento, non mi va , non mi prende..." Iago la tramortisce: "Javier è un signore". Eccola come è venuta fuori la grandissima mestierante.

Poi cambia idea: "Gli dirò (a Javier) come ho detto a Lorenzo,ti aspetto".Ma lei si pensa che stiano tutti li ai suoi piedi che appena vede un cambiamento lei si riavvicina? È tutta una pagliacciata che non fa' neanche più ridere. Infine Shaila: “Magari domani entra una ragazza che ti fulmina eh…” Javier la asfalta: “Se tu mi dici così vuol dire che non hai capito un caxxo di me.. non è che vedo una bella ragazza e ci vado assieme, per me non funziona così”.

Luca “Giglio” Giglioli, il parrucchiere peggio pettinato al mondo, e Yulia, l’ Elodie di scorta, si sono strusciati, palpati e baciati con la scusa di fare la lotta. I due già si conoscevano e si dice avessero già concordato la ship . Anche il di lei fidanzato sarebbe d’ accordo.

Luca Calvani dice che in Italia non hanno mai puntato su di lui perché: “Ho avuto una fisicità che il cinema italiano non ha mai preso in considerazione: troppo americano, troppo modello..." Lui colpito dalla sindrome del guru. Ecco, un nuovo Varrese, ma gentile.

