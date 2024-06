https://www.tgcom24.mediaset.it/2024/video/simona-ventura-e-giovanni-terzi-pronti-alle-nozze-il-pre-wedding-a-milano_84025394-02k.shtml

Ivan Rota per Dagospia

anna kalinskaya sinner

Oltre la racchetta c’è il pallone. Momento d’oro per Sinner, reduce dal trionfo al torneo di Halle e in attesa di Wimbledon. Anna Kalinskaya, sua fidanzata, ha fatto una confessione a sorpresa.

La tennista russa, nel corso del torneo a Berlino, ha preso parte a una ‘sfida telefonica’. Tra le tante, domande, le è stato chiesto di nominare la persona più famosa presente nei suoi direct e lei ha detto: “Non lo so, probabilmente qualche giocatore di calcio, quindi non lo farò. Non so, sono troppi calciatori. Quindi, non rispondo”.

simone barbato anna falchi 34

Conclusa la recente storia d’amore con Andrea Crippa, Anna Falchi, 52 anni, ha ritrovato l’amore, almeno per il momento. Si tratta di Simone Barbato, psicologo 34enne con cui è stata paparazzata da Diva e Donna in centro a Roma con tanto di calde effusioni.

Le Iene Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati a causa di Rose Villain? "Visti insieme, lui ci ha provato", si dice. C’è però un “piccolo” particolare: Rose Villain non è single ma è sposata dal 2022 con il produttore discografico Sixpm (Andrea Ferrara) assieme a lei da 9 anni nella vita privata e nel lavoro.

nina zilli

Chi la fa l’ aspetti. La gieffina Anita Olivieri aveva lasciato l’altalenante fidanzato Edoardo Sanson per Alessio Falsone (incontrato nella casa del Grande Fratello) che l’ha già lasciata.La plurilaureata Anita sperava in un riavvicinamento, ma Sanson si é legato a Nicole Murgia, altra gieffina, ma della precedente edizione.

Michelle Hunziker a Vanity Fair: "Sai tanti dicono con i suoi soldi anche io avrei quel corpo, invece mi dispiace ma è frutto di sacrifici, sudore e disciplina. Soprattutto a 47 anni!”.

Andrea Laffranchi ha rivelato: “C’è una novità che riguarda Nina Zilli. No, non condurrà qualcosa, ma sarà una concorrente di Ballando con le Stelle…” La cantante non ha confermato la cosa. Trattativa in corso per avere Chiara Ferragni: Milly Carlucci ci tiene tanto. L’entourage della “Pandora” peró dice che non é interessata.

anna falchi

Nel giorno della sua festa di matrimonio, Simona Ventura è pazza d’ amore e dice: Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme, Giovanni Terzi, perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”.

aurora ramazzotti michelle hunziker

Alla festa pre-wedding ieri a Milano c’erano tra i mille invitati anche Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Daniele Battaglia, Nadia Venturini, Alessandro Boero e il dj producer Ben Dj, Alba Parietti, Eleonora Daniele, Raffaella Fico e Paola Barale. A organizzare il party dell’ Iban come qualcuno l’ ha ironicamente chiamato (gli sposi sugli inviti hanno messo l’ iban con causale “honeymoon”) é stato Enzo Miccio. Simona Ventura ha indossato un tailleur della stessa griffe che ha vestito le spose Diletta Leotta e Cecilia Rodriguez. Provate a chiedervi il perché…

A meno di un mese dal concerto di Taylor Swift é giá iniziata ufficialmente la fila per il parterre. Lo annuncia un biglietto fuori da San Siro. Vengono distribuiti numeri ai nuovi arrivati e la fila viene monitorata quotidianamente! Per entrambe le notti sono stati creati due gruppi Telegram.

rose villain 4

Beatrice Luzzi paparazzata a Roma di nuovo mentre con Giuseppe Garibaldi mentre passeggiano innamorati con il cagnolino di lei. Il lui di questa improbabile coppia dice: “Non ho vinto,ma all uscita mi sono reso conto che ho vinto per quanto bene ho trasmesso alle persone e quella è stata la mia vittoria più grande,vedere tanto affetto nei miei confronti e vedere tanta gente che mi apprezza”.

rose villain rose villain 45 nicolo de devitiis veronica ruggeri simona ventura giovanni terzi anna falchi 56