Ivan Rota per Dagospia

Giulia De Lellis su Instagram ha condiviso la foto mentre si scambia un bacio con Tony Effe: al matrimonio della cugina, celebrato il giorno dopo il concerto del rapper, ha indossato gli anelli del fidanzato che lei definisce “il cattivo ragazzo”.

Anche se non é mercoledì delle ceneri, la Bruganelli si cosparge il capo di cenere per risultare pia e serena: "Oggi non ho più rabbia e si vede che non c'è più... L'umiltà non si dichiara, non significa non avere le scarpe firmate... L'arroganza forse a volte mi appartiene, ma l'umiltà si dimostra nella vita. Per cui da questo punto di vista sono serena perché ho tanto pudore. Ho pudore nel difendere aspetti della vita che mi hanno cambiata, trasformata, a volte rovinata, altre salvata... a volte letta come strafottente. Penso di essere naturale e costruita. Quando si va in tv un pochino siamo tutti costruiti. Anche la naturalezza può essere costruita".

E l’ex prémière dame Carla Bruni ci stupisce ancora: fa il suo debutto sulla passerella della sfilata di moda di Victoria's Secret a cinquantasei anni in pizzo nero dalla testa ai piedi e ali con frange. Con ironia ha indossato una biancheria da sturbo.

Al primo anniversario di relazione, Dove Cameron sigla l’ amore verso Damiano “Maneskin” David con queste parole: “È stato l'anno più veloce della mia vita. Avrei solo voluto incontrarti prima. Ti amerò per sempre". Solo che lui nelle ultime foto pare dimagrito e emaciato. I fan sono preoccupati.

Eros Ramazzotti, senza mai citarla, risponde alla sua ex Dalila Gelsomino che in un lungo post aveva detto che la sua dignità di donna è stata calpestata: “La rabbia prolungata danneggia il fegato. Paura e incertezza gelano i reni. Lo shock emozionale colpisce il cuore. Stress e ansia incidono su colon e intestino. La tristezza intasa le vie respiratorie e indebolisce i polmoni…Il sorriso riduce lo stress. L’amore porta pace e armonia. No a tutte le guerre, nessuna esclusa". Una spiegazione al tutto si può trovare in una vecchia copertina di Novella 2000…

Ben vengano gli attori che dicono che le scelte di sceneggiatura relative ai propri personaggi fanno cagare: questo ha fatto Maria Esposito. Ha abbandonato il set di Mare Fuori perché il finale non le piaceva: “Quando ho letto il copione ho detto ‘ma perché’? Non aveva senso”.

Due gruppi di donne nella casa del Grande Fratello che litigano tra loro: da una parte Jessica, Amanda e Maria Vittoria: quest’ ultima dice di essere stata spintonata e “travolta” da Yulia che viene difesa dalle Non é la Rai. Yulia dice che non é vero. E Jessica: “Yulia, ma parli tu? Mariavittoria è falsa per te? Tu in puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo? Non ti avvicini a me nemmeno se inciampi. Io ti sono anche venuta a parlare. Non le dire le cazzate! E non prendermi per il culo”.

Le Non é la Rai: “Ma state a parlare sempre delle stesse cose..” Jessica: “Ma sai siamo al GF.. se abbiamo meglio da fare dimmelo..”

Jessica, inoltre, ha manifestato l’ intenzione di lasciare la casa, cosí come Lorenzo.

Ma é veramente così simpatica Pamela “Chucky” Petrarolo con quel sorriso stampato da “bambola assassina”? In molti dicono di no. A Enzo Paolo Turchi ha raccontato di quando ventisettenne partecipò a La Fattoria: litigò con Katia Ricciarelli per un futile motivo e la soprano (dice lei) le chiese scusa. A dire il vero nessuno la sopportava, Pamela era invisa a tutti e con la Ricciarelli litigò più volte.

Beatrice Luzzi: “Vorrei ricordare che mi permisi di dire non equilibrato (a Massimiliano Varrese) e mi faceste nera.. instabile è più grave..” È stata Amanda Lecciso a dare dell’ instabile a Helena Prestes.

Dopo il discorso che non faceva una piega di Beatrice Luzzi e dopo essere finita in nomination è arrivato “casualmente” il bacio sotto le coperte tra Javier e la sempre più prevedibile Shaila Gatta “morta”che ora dovrà inventarsi qualche scusa da dire al fidanzato Sasà.

