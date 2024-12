PILLOLE DI GOSSIP! LA SUPER FESTA DI COMPLEANNO DI WANDA NARA TRA BAGNI IN PISCINA E SLINGUAZZATE CON L-GANTE (SARA’ FELICE ICARDI) – CLARISSA SELASSIE’ SI DICE DELUSA DA MANUEL BORTUZZO CHE HA DENUNCIATO LA SORELLA LULU’ PER STALKING - I POSSIBILI CO-CONDUTTORI DEL FESTIVAL, ELODIE, ANDREA IANNONE E TANANAI INSIEME IN DISCOTECA A MADRID (SUPERATE LE RUGGINI TRA IL PILOTA E IL CANTANTE) – SELVAGGIA E FLAVIA VENTO MARAMALDEGGIANO SUL “DELFINO SPIAGGIATO” MAMMUCARI – SCINTILLE TRA BEATRICE LUZZI E STEFANIA ORLANDO PRONTA A TORNARE AL "GRANDE FRATELLO" – LE RIVELAZIONI DI GIACOMINA URTIS SU LORENZO SPOLVERATO DEL “GF”

Ivan Rota per Dagospia

wanda nara l gante 46

Folle compleanno per Wanda Nara che ha festeggiato i suoi 38 anni con un party esclusivo. La showgirl e imprenditrice ha invitato amici, parenti e logicamente il fidanzato L-Gante, con il quale ha mostrato un’ intesa bollente. A fine serata, Wanda e L-Gante si sono buttati vestiti in piscina e poi un bacio mozzafiato.

Come si sa, Lulú Selassié é stata denunciata da Manuel Bortuzzo per stalking. La sorella Clarissa dice che i due hanno intrattenuto una relazione “segreta” per altri due anni dopo essersi ufficiosamente lasciati: “Come ha reagito mia sorella alla querela? È arrivata come un fulmine a ciel sereno, siamo ancora tutti sotto shock Lui era a tutti gli effetti un membro della famiglia. Ridevamo, scherzavamo, parlavamo di fare viaggi insieme. Veniva continuamente a casa nostra e cenava da noi, mia mamma gli preparava la lasagna che tanto gli piaceva. Se ora potessi parlare con Manuel gli direi che sono molto delusa…”, ha dichiarato a FanPage.

wanda nara l gante 45

Si riciccia la storia sul nuovo fidanzato di Michelle Hunziker che sarebbe ancora Matteo Vezzier. La showgirl sui social ha ironizzato postando una foto abbracciata ad un orso gigante, scrivendo: “Buondì. Mi sono fidanzata, ho dormito con lui stanotte”.

Andrea Iannone non avrebbe digerito l'intesa mostrata mesi orsono dalla sua Elodie con Tananai sulle note di Tango. Ora è cambiato tutto: i tre sono in Spagna e alla discoteca Vandido a Madrid appaiono molto affiatati: Iannone addirittura abbraccia Tananai.

wanda nara l gante

L’ analista della comunicazione Patrick Facciolo sulla fuga di Teo Mammucari da Belve: “Da subito ha messo tutto in discussione, aveva già deciso di abbandonare lo studio di Belve prima ancora di entrare e vi spiego perché. Quando dice ‘ma che mi dai del lei veramente? Perché li metti tutti al buio nel pubblico? Io sta cosa non l’ho mai capita’, qui mette in discussione il format, il setting dello studio, la forma del lei, la struttura dell’intervista e tutto questo risulta clamorosamente paradossale considerando che ha scelto lui stesso in prima persona di partecipare al programma Rai…”

wanda nara l gante 3

Addirittura una petizione contro Teo Mammucari: gli utenti in questione vogliono che Mammucari si scusi, ma la cosa strana è che é già stata firmata da 7.500 persone. La raccolta di firme su Change.Org.

E Flavia Vento risponde: “Scusa Teo Mammucari ma in che senso hai detto ieri a Belve Io non sono mica Flavia Vento?“

wanda nara 22

Selvaggia Lucarelli interviene sul caso: “Mammucari è nato in un programma dove la donna era in una teca di vetro sotto la scrivania (Flavia Vento). Negli anni sembra non aver fatto pace con l’idea che le donne possano occupare spazi sopraelevati“, ha esordito così Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter a pagamento.

“Col senno di poi, la risposta migliore alla domanda “Che belva si sente?” era “Un delfino spiaggiato”. Quello che punta dritto verso la battigia. O che si auto invita a Belve, appunto“.

Il direttore dell‘intrattenimento Rai Prime Time, Ciannamea, avrebbe convocato una riunione d’urgenza con la conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci per parlare del destino di Guillermo Mariotto. C’è suspense e la decisione potrebbe arrivare oggi oppure direttamente sabato in diretta nel programma di Rai1, come annunciato dalla conduttrice.

elodie

Sarà vero? I possibili co-conduttori del Festival di Sanremo potrebbero essere Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, conosciuti per la serie “Un professore”; Luca Argentero e Matilde Gioli, protagonisti di “Doc – Nelle tue mani”; Raoul Bova e Gaia Messerklinger, visti in “Don Matteo”; e infine Serena Rossi e Giuseppe Zeno, protagonisti di “Mina Settembre”.

flavia vento

A Pomeriggio 5, Stefania Orlando è tornata a rompere le balle a Beatrice Luzzi, l’opinionista del GF: “Un po’ maestrina. Non sono d’accordo sulle critiche che ha fatto alla mamma di Shaila. Lei è andata a gamba tesa sulla madre di Shaila, che non ha fatto altro che fare la mamma. Questa donna ha visto la figlia in difficoltà, è andata lì e ha fatto la mamma. Non ci trovo proprio nulla di male, anzi, io le avrei dato una lode a questa madre e invece è stata bacchettata in diretta. Questa signora. è quella che meglio conosce la figlia e aveva tutto il diritto di dire la sua“. E poi ci si é messo anche Davide Maggio.

clarissa selassie

Davide Maggio ha detto: “L’intervento della madre è stato opportuno, a differenza ,e mi dispiace dirlo , delle parole dell’opinionista del programma. La sto trovando fuori binario e fuori contesto. Cosa significa che l’intervento della madre è stato scorretto? Basta etichettare come scorrette le opinioni. Un’opinione è un’opinione, potrà essere condivisa o meno, ma non si può dire che sia scorretta“. Ma se persino Shaila si é lamentata della madre arrivando a dire di aver ricevuto una “coltellata”…

Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Beatrice Luzzi ha risposto a Stefania Orlando e ha lanciato una shade: “Dice che ho fatto la maestrina con la madre di Shaila? Vabbè rispetto a quello che dice di me di solito mi è andata più che bene. E chissà perché è così buona con me proprio in questo periodo...” Brava Beatrice, avanti tutta. Contro bacchettoni e rompicoglioni.

andrea iannone tananai

Logicamente la Luzzi si riferisce al fatto che la prossima settimana Stefania Orlando tornerà al Grande Fratello come concorrente e sarà giudicata proprio da lei. Non vediamo l’ora di vedere “Eva contro Eva”.

GRANDE FRATELLO

giacomo urtis

L’infatuazione di Jessica Morlacchi per Luca Calvani ha un po’ infastidito Alessandro Franchini, il compagno di Luca, che su Instagram ha prima condiviso una storia pro Helena Prestes che è odiata dalla Morlacchi e poi ha messo like a un commento contro Jessica: “Sta Jessica non ha un minimo di rispetto nei tuoi confronti ed è veramente brutto perché non si parla di solidarietà ma di rispetto e tu lo meriti. Luca si sta facendo mangiare la testa dalle persone sbagliate perché il GF manovra le cose ma noi fan vediamo come stanno realmente”.

teo mammucari

Jessica in un momento di lucidità: “Hai visto in puntata che occhi me vengono? Sembro pazza, sembra che me devono ricovera da un momento all'altro”.

Il chirurgo estetico Giacomo “Jenny” Urtis ha spifferato a Grazia Sambruna: “Non conosco personalmente Lorenzo Spolverato, ma posso riferire, ambasciatore non porta pena, quello che si mormora a Milano… Che questo ‘guru della moda’ (con il quale Lorenzo avrebbe una liaison) esista e che sia un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand…” Ma che guru della moda, anche meno.

stefania orlando

E ora su TikTok, sicuramente per hype, sono tantissimi i ragazzi che sostengono di essere usciti con Spolverato. Una vera e propria sindrome per farsi notare ai danni del gieffino.

Javier a Maria Vittoria “…Sei stata un po’ incoerente con Amanda, tu critichi lei perché parla un po’ con tutti e poi ti vedo abbracciare Shaila … è difficile anche darti un consiglio e non so più che dirti!!!”

Helena Prestes: “Secondo me non è reciproco (Javier non ricambia)

Maria Monsè: “Magari un giorno si pente, chi lo sà,non capisco come mai”. Helena: “Perché sono in una fase della vita che secondo me devo stare da sola.Questi discorsi me li dicono i miei psicologi. Perchè, quanti psicologi ha?

giacomo genny urtis GIACOMO GENNY URTIS giacomo urtis giacomo urtis e perla vatiero giacomo urtis 9 giacomo urtis 8 giacomo urtis 7 giacomo urtis 6 giacomo urtis