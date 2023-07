PILLOLE DI GOSSIP! LA VERITA’ SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI WANDA NARA – LA TELENOVELA DELL’ESTATE BELEN-DE MARTINO E LE RIVELAZIONI DI CORONA SU UN FLIRT DEL CONDUTTORE CON UNA NAPOLETANA DI 23 ANNI CHE STUDIA ALL’UNIVERSITA’ - SOLEIL SORGE SBARCA IN RAI, AFEF A CAPRI, LE BATTUTE DI AMANDA LEAR A ALBA PARIETTI - COME MAI L’EX SUOR CRISTINA SCUCCIA NON PARTECIPERÀ PIÙ A "TALE E QUALE"? QUESTIONI DI CACHET? IL SEGRETO DI MICHELLE HUNZIKER E CRISTINA MARINO, MOGLIE DI LUCA ARGENTERO: “MI DICONO CHE SOMIGLIO A BRIGITTE BARDOT” (MAGNA SERENA!)

Ivan Rota per Dagospia

Come sta Wanda Nara? Lady Icardi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. "Sto molto bene. Sono state dette molte bugie”. Di recente alcuni giornalisti argentini hanno parlato di leucemia. Ma Wanda ha smentito le indiscrezioni che la volevano pronta a tornare a Milano per farsi curare da medici specializzati.

Ma quanti santi in paradiso ha Soleil Sorge? Ora cambia squadra: la ragazza del Grande Fratello Vip, conosciuta per il triangolo con i dimenticati profeti dell’ amore libero Alex Belli e Delia Duran, sbarca in Rai con il programma Felicità, condotto da Pascal Vicedomini, dove, udite udite, avrà anche una rubrica di cinema con Enrico Vanzina…

Fabrizio Corona ieri sera è tornato a parlare di Stefano De Martino: “Ecco un suo flirt certo, ha tradito Belen. Come vi avevamo promesso, vi sveliamo i retroscena di un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen. Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip ne alla visibilità” . E la telenovela continua…

Nessuna crisi (salvo imprevisti) invece tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che ha dichiarato: “Voglio un figlio, io e Ignazio ci stiamo provando ma non è facile come ti raccontano”. Ma in che senso non è facile?

La sempre bellissima Afef Jnifen che da sempre ama l’Italia, è tornata. Ha postato alcune immagini di una vacanza a Capri: "Non c'è nessun altro posto dove vorrei essere".

La notizie “imperdibili” della settimana. Tra i segreti di bellezza di Michelle Hunziker c’è anche quello che riguarda l’idratazione: beve sempre molta acqua. L’attrice Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, dice: “Sono nata in una famiglia agiata, mi dicono spesso che somiglio a Brigitte Bardot”.

Non Sono una Signora ha chiuso con il botto grazie anche a una come sempre esplosiva Amanda Lear che ha sostituito in giuria Mara Maionchi. Il programma, condotto da una brillante Alba Parietti, trend topic sui social, é stato vinto da dalle drag queen The Nancies ovvero i comici Gigi e Ross .La Pariettona ha inoltre fatto nascere tre “drag star”: le giuste Elektra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Uniche!

Nel programma tante battute di Amanda Lear: ha confuso il ballerino Vito Coppola per il famoso parrucchiere Coppola. Poi ha detto a Alba Parietti che potrebbe essere sua figlia : “Ti adoro sin da bambina . Ti seguo sempre”. Poi cercando di indovinare i personaggi nascosti sotto il travestimento da drag queen, ha fatto, ridendo , i nomi di Milly Carlucci, Corinne Clery e persino di Mina quando ha visto Andrea Lo Cicero come drag con la barba. Vi ricordate la famosa copertina con la tigre di Cremona barbuta ?

Come mai l’ex suor Cristina Scuccia, reduce dall’ Isola dei Famosi, non parteciperà più a Tale e Quale Show nonostante fosse stata annunciata da Carlo Conti? Questioni di cachet? Al suo posto potrebbe esserci Jo Squillo.

Attilio Romita, deluso perché Mediaset e PSB hanno deciso di eliminare tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip” da ogni programma: “…mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa“. Ora ,senza avere una data, annuncia che sposerá la compagna Mimma e che li unirà in matrimonio Alfonso Signorini.

Fantastiche italiane. La rivista Forbes ha scelto le cento italiane piú influenti d’ Italia con una classifica che sorprende: tra le conduttrici abbiamo Lorella Cuccarini e Francesca Fagnani, ma non Maria De Filippi , tra le attrici solo Chiara Francini, Sabrina Impacciatore e Miriam Leone, tra le cantanti Elodie e Annalisa. Poi Piera De Tassis, grande anima dei David di Donatello, la giornalista Giorgia Cardinaletti e Tiziana Fausti.

Povero Flavio Insinna, sostituito all’ Eredità da Pino Insegno. Speriamo ( per lui ) non sia vero : si dice che La 7 abbia messo gli occhi su di lui per affidargli Lingo, il quiz orfano di Caterina Balivo, che rivedremo in Rai dove sostituirá Serana Bortone.

