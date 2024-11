PILLOLE DI GOSSIP! WANDA NARA INCINTA? PER I MEDIA ARGENTINI ASPETTA UN FIGLIO DAL RAPPER L-GANTE. SI SCATENA LA FURIA DI ICARDI CHE AVREBBE PRESO UN VOLO PER BUENOS AIRES PER CHIEDERLE SPIEGAZIONI – IL PRESUNTO FLIRT TRA L’ATTACCANTE DELL’ATLETICO MADRID JULIAN ALVAREZ E MIA KHALIFA, CORONA E LA FAMIGLIA "NON ALLARGATA", BELEN E L’ADDIO CON DE MARTINO – GRANDE BORDELLO: DOPO AVER PROVATO TUTTE LE POSE DEL KAMASUTRA SOTTO IL PIUMONE CON IL SUO LORENZO, SHAILA GATTA RISULTA LA PREFERITA AL TELEVOTO - NELLA CASA DEL "GF" SAREBBERO STATI TROVATI DODICI PRESERVATIVI… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

wanda nara l gante

Wanda Nara incinta? Per i media argentini aspetta un figlio dal rapper L-Gante. Si scatena la furia di Icardi che dopo aver ricevuto la notizia avrebbe preso un volo per Buenos Aires per chiederle spiegazioni…

La stampa argentina ha riportato la incredibile notizia di una presunta relazione fra il giocatore dell'Atletico Madrid e la pornostar libanese naturalizzata statunitense: Mia Khalifa e Julian Alvarez stanno facendo impazzire gli webeti.

Fabrizio Corona per una volta tranquillo. Sul suo profilo pubblica uno scatto: si trova in un bar a Milano seduto al tavolo insieme all’ex moglie Nina Moric, al primogenito Carlos e alla fidanzata Sara Barbieri incinta. “Ecco la mia famiglia, ma non è allargata”, dice a commento della foto. Il figlio in arrivo si chiamerà Thiago.

wanda nara 23

Su DiPiù Tv Belen Rodriguez torna a parlare anche dell’addio con De Martino. “La crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata, ma purtroppo dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati”. Poi dice: “Il fisico non è più quello di quando avevo trent’anni, ma comunque non mi sento vecchia. Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più"

Lady Gaga, dopo il semiflop del film Joker Folie à Deux, sta vivendo un successo con Die With A Smile e purtroppo un insuccesso con Disease. La prima canzone incisa con Bruno Mars questa settimana è rimasta al secondo posto della classifica Billboard dei singoli più venduti e ha guadagnato pure due nomination ai prossimi Grammy Awards. Disease invece é sprofondata.

Erano 529, sono stati selezionati 46, poi ridotti a 24 e con la prima puntata di Sanremo Giovani, sono rimasti in 21. Nella prima puntata si sono esibiti i primi 6 e solo 3 hanno passato il turno: sono stati promossi Mew, Tancredi e Mazzariello.

mia khalifa3

John Krasinski è stato incoronato dalla rivista People l'uomo più sexy del mondo 2024: boh! Ha sposato Emily Blunt nel 2010, a Cernobbio, sul lago di Como: i due hanno due figlie.

A Il Paradiso delle Signore, ambientato nel 1965, è andato in onda il racconto di cosa ha significato essere gay in Italia a quei tempi : “Volevano togliergli la voglia di amare invece gli hanno tolto quella di vivere. Siamo quasi nel '66, quanto tempo ci vorrà prima che questi pregiudizi scompaiano?" La serie tv sempre più seguita affronta anche temi importanti.

A sorpresa Elena Sofia Ricci è tornata sul set di Che Dio ci Aiuti ancora nei panni di Suor Angela per alcune puntate della nuova stagione.

mia khalifa

GRANDE FRATELLO

Al Grande Fratello, le due Non é la Rai prima sclerano e poi dicono a Beatrice Luzzi: "probabilmente non ci segui abbastanza". Lei ride da matti e Jessica é allibita: che figure si fanno quando non si sa cosa dire. Anche perché ha ragione Beatrice: sono delle voltafaccia da paura

Dopo aver provato tutte le pose del kamasutra sotto il piumone con il suo Lorenzo, Shaila Gatta risulta la preferita al televoto. Persino il sito ufficiale del Grande Fratello ha aperto un sondaggio sui due infoiati: amore o strategia? Nella casa sarebbero stati trovati dodici preservativi secondo le informazioni di Grazia Sambruna.

julian alvarez

E poi Shaila: “eh molte volte le persone si sono avvicinate a me per notorietà”. Luca Calvani sarcastico: “no aspetta Shaila a te si sono avvicinati per notorietà? … Ah okay ho capito”. Lei non capisce si essere stata perculata.

L’ idraulico Tommaso è improponibile: “In Spagna si ammazzano, si linciano. Qui in Italia si affrontano tematiche più importanti...' Ma scusate, non aveva detto il contrario? Che al GF italiano solo telenovelas, teatranti?

Imboccato dagli autori? E poi il cambio di rotta di Tommaso verso Mariavittoria è sospetto. Questo si è letto tutto e ha capito che deve spingere di più sulla coppia con lei altrimenti è fuori.

belen 22

Beatrice Luzzi: “l'idea dietro è questa, sarebbe stato troppo facile lasciarlo in pasto alle nomination invece noi vogliamo vedere un po' di sangue”. Lei e Cesara Buonamici hanno salvato Clayton Norcross per lasciare gli altri scannarsi. Al televoto vanno Luca Calvani, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Federica Petagna. Luca Calvani sarebbe il favorito a trionfare.

Alfonso Signorini diventerà santo: il Grande Fratello per esigenze di palinsesto è destinato a un bagno di sangue: sarà mandato in prima serata il sabato sera contro le puntate finali di Ballando con le Stelle. E lui, nonostante i continui spostamenti, é riuscito a ottenere uno share decente.

shaila gatta

Troppo tempo (più di un’ora) per il triangolo Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, entrato nella casa del GF tra confronti infuocati e timori da superare. Federica ha lasciato Alfonso per “amore’ di Stefano. Praticamente abbiamo assistito a Temptation Island senza faló di confronto. Poi Alfonso: “Io parlo italiano” e Stefano: “Che tu parli italiano è una parola forte”: due campioni.

Alfonso Signorini ha paragonato Lorenzo Spolverato a Alex Belli che ha pubblicato un tweet su Lorenzo “Spolverino”: “Ehhhh! Ne deve mangiare di cereali sottomarca“.

Nel corso della puntata non può mancare il momento “drama”: Mariavittoria incontra la madre e Enzo Paolo Turchi si ritira definitivamente dal GF perché sente troppo la mancanza della moglie e della figlia.

shaila gatta

Scherzo di Alfonso Signorini a Jessica che non aveva preso bene l’uscita di Iago Garcia: il conduttore infila il coltello nella piaga, facendole credere di poter passare una settimana con lui nel Tugurio. Cosa impossibile visto che è stato eliminato definitivamente.

belen shaila gatta lorenzo spolverato