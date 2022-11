Ivan Rota e l'amerikano Sor Rotella per Dagospia

icardi wanda nara

Wanda Nara lascia Icardi: “È finita, ho firmato la separazione. Lui ha confessato il tradimento”. La moglie e procuratrice di Maurito racconta a Verissimo la separazione: «Io non l’ho tradito, le foto con il rapper erano solo una campagna pubblicitaria. Icardi è arrabbiato. Lo amo, per me è la persona più importante al mondo e lui sa che ci sarò sempre. E sono ancora la sua procuratrice».

Tutto è cominciato con le voci di un presunto tradimento di Icardi con China Suarez: “Da lì ha iniziato a provare mille cose per riparare, ma quando una cosa si rompe è difficile. Ho perso un po’ la fiducia. Se ho chiamato China Suarez? Non si deve fare. Cinque giorni dopo la ragazza mi aveva chiamato, ero con Mauro e con le due bambine. L’ho salutata e lì mi sono sentita male. Certo, Mauro è arrabbiato. Mi chiamava 24 ore al giorno mentre stavo lavorando e registrando trasmissioni. Mi ha chiamato zimbello per la storia non vera con L-Gante. Non ho paura di lui, ho paura di non riuscire a trovare la stabilità. Intanto Wanda Nara, per amore dei figli, ha deciso di prendere una nuova casa a Instanbul non lontana da quella dell’ex. Una dimora, inutile dirlo, lussuosa.

wanda nara icardi

Chi veste Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip dovrebbe stare un po’ più attento: anche la scorsa settimana, l’opinionista indossava un abito già sfoggiato da Giorgia Venturini vista all’Isola dei Famosi e alla conduzione di X Style.

Al GF Vip, Nikita ha ammesso di essere andata a spulciare nel profilo Instagram di Luca Onestini prima di entrare nella casa e poi se lo é ritrovata proprio lì. Nascerà qualcosa tra i due? Nel frattempo la ragazza ha lasciato in diretta la persona che frequentava in quanto ha dato un filmato privato di loro due a Alfonso Signorini. Anche la sorella di Nikita si é scagliata contro il (non) fidanzato e ha promesso azioni legali.

wanda nara icardi

A proposito di (non) fidanzati, al GFVip, si è presentato Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, ancora innamorato di lei che non ci sta a fare la figura del cornuto ( ma se si erano lasciati?) visto la relazione di Antonella con Edoardo Donnamaria. “Guardami negli occhi, sono qui per parlarti . Non sono venuto qui per andare contro di te in nessun modo, anzi.

È stato detto tanto su di noi. Io sono stato un mese e mezzo a non dire una parola. Voglio dire una cosa a tutta Italia, io e lei ci siamo lasciati a fine giugno perché vivesse questa avventura senza intoppi e io questo l’ho accettato”.

Benincasa ha fatto piangere la sua ex che, peró, non ha fatto altro che tessere le lodi dell’ex fidanzato, anche se consapevole di essere innamorata di Edoardo ( finalmente lo ha detto).Lui al contrario è sceso in particolari che hanno colpito negativamente il conduttore e i presenti in studio, come il dire che il padre di Antonella l’abbia addirittura “manipolata” alludendo al fatto che quest’ultimo ha appoggiato la nuova relazione della figlia.

wanda nara icardi

Lei peró, dopo la diretta, era sconvolta e tra le lacrime é stata consolata soprattutto da Nikita che l’ha consigliata di non mostrarsi gelosa di Micol Incorvaia, ex di Edoardo, e di Oriana Marzoli additata da Antonella per aver fatto palestra in mutande: solo che anche lei lo faceva abitualmente. A mettere un dubbio in più, é stata proprio Antonella che ha detto di aver frequentato “fisicamente” l’ex anche dopo essersi lasciati.

Una vera telenovela se aggiungiamo che Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, dopo le anticipazioni sulla presenza dell’ex della figlia,ha pubblicato tra le sue stories, senza fare alcun nome: "Taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno in futuro un severo divieto di avvicinamento”. Il ragazzo, apparso ieri sera molto alterato, ha risposto: “ Il nemico non sono io. Se solo vi foste sforzati ad andare oltre, non stavate ora sui social ansiosi a minacciarmi velatamente. Che bassezza. Mi dispiace che fa più male il mio silenzio che le sue accuse. Dovreste davvero essere consapevoli di quanto male sta arrecando alla persona che più ama. Ciò che non farò mai io.”

wanda nara icardi

La vera star della serata é stata, anche se silenziata, Pamela Prati, nominata dalle sue “amiche” Wilma Goich e Patrizia Rossetti che pare interessata a Edoardo Tavassi. Le due l’hanno accusata di non averle appoggiate contro Attilio Romita che le voleva tutte protagoniste di un dibattito tra giovani e persone agé. “ Non mi hai nemmeno salutata” ha detto Pam a Signorini e poi non ha voluto parlare con nessuno.

Le battute della serata sono comunque della diva del Bagaglino:” Mi girano le paillettes” in risposta a Signorini, che, cercando di calmarla, le aveva detto: “ Come te la ponghi adesso?” riferendosi alla “mitica” hit di Pamelona. Più grossolana quella di Edoardo Tavassi, festeggiato per il compleanno, nel lettone dalla Rossetti” Je so montato sopra”, poi: “Hai le stelline sulle tette?” riferito alla foto pubblicata da Dagospia per coprire i capezzoli della conduttrice.

Da urlo (di dolore) il discorso della Fiordelisi: “Quando sono innamorata guardo un uomo negli per un’ora, anche per due ore, lo faccio sempre quando non guardo il telefonino”. Era in risposta al suo ex che continuava a dirle: “Guardami negli occhi”.Ha scatenato incredulità e risate.

antonella fiordelisi e il padre

Il bellone Luciano Punzo si è lasciato andare con Sarah Altobello: ha detto che ha avuto un flirt con Dayane Mello, durato poco perchè si é accorto di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata.

Wilma Goich ha smentito voci di attrito tra lei e Orietta Berti, ma secondo una collega pare che ci sia sempre stata freddezza tra le due che sarebbe stata causata da un commento di Oriettona sulla canzone Le Colline sono in Fiore, hit della Goich. Grande amicizia invece tra Patty Pravo e Ornella Vanoni: tra loro si chiamano Nicopat e Ornelik come in un manga giapponese.

antonella fiordelisi

Grande ritorno della Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, che,a Che Tempo che Fa, fa scintille con le sue battute. A Serena Dandini ha detto:” lei é come Arbore, ma con le curve giuste al posto giusto.”

icardi wanda nara wanda nara mauro icardi icardi wanda nara fiordelisi 1 antonella fiordelisi wanda nara 12 ANTONELLA FIORDELISI 5 ANTONELLA FIORDELISI 1 antonella fiordelisi antonella fiordelisi copia fiordelisi edoardo donnamaria antonella fiordelisi edoardo donnamaria antonella fiordelisi wanda nara l gante 4 wanda nara l gante 5 wanda nara l gante 6 wanda nara 3 wanda nara l gante 2 wanda nara l gante 11 antonella fiordelisi 1 wanda nara l gante 3 wanda nara 2 wanda nara l gante 1 wanda nara 8 wanda nara 9 wanda nara l gante 10 icardi wanda nara guendalina rodriguez china suarez