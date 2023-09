PINO ABBATTUTO (DALL’AUDITEL) – INSEGNO, COME LA SUA GRANDE AMICA GIORGIA MELONI, DI FRONTE ALLE CRITICHE È CAPACE SOLO DI URLARE AL COMPLOTTO E DIRE CHE I GIORNALI FORNISCONO “NUMERI SBAGLIATI” SUL “MERCANTE IN FIERA”. MA I DATI SONO OGGETTIVI E PARLANO CHIARO: LA MEDIA NELLA PRIMA SETTIMANA DELLA TRASMISSIONE DI RAI2 È STATA DEL 2,4%. E MENO MALE CHE DOPO L’ESORDIO (AL 3,4%) AVEVA DETTO DI PUNTARE AL “RADDOPPIO”. CIAO CORE! – “INSEGNAMI A SOGNARE”, “ME LO DICONO TUTTI”, “VOICE ANATOMY”: TUTTI GLI ALTRI FLOP DEL DOPPIATORE IN RAI

Marco Zonetti per Dagospia

pino insegno

Il mercante in fiera, condotto da Pino Insegno su Rai2 in fascia preserale, ha concluso ieri - venerdì 29 settembre 2023 - la sua prima settimana di messa in onda. Tracciando un bilancio, il programma ha esordito al 3.4% ("un successone" secondo Insegno), per poi crollare al 2%, quindi all'1.9%, risalendo poi al 2.3% e assestandosi ieri al 2.4%. Una media settimanale del 2.4% di share, non esattamente una percentuale per cui festeggiare, anzi.

pino insegno e lavinia abate

Anche perché Il mercante in fiera non è una produzione Rai, bensì realizzata in collaborazione con il colosso Banijay, e quindi con budget e costi più elevati rispetto alle trasmissioni realizzate internamente.

In questi giorni, Insegno è andato a lamentarsi da Pierluigi Diaco evocando attacchi immotivati da parte della stampa, rea di dare i "numeri sbagliati". Purtroppo per il simpatico conduttore, i numeri sono quelli diffusi dall'Auditel, e rilanciati dalla Rai stessa. Lui stesso, come ricordato sopra, aveva accolto il 3.4% dell'esordio come un dato eclatante, annunciando di voler puntare addirittura al “raddoppio”. Qualche tempo prima, aveva ironizzato sulle polemiche per il suo ritorno in Rai in quota Giorgia Meloni, sua amica personale con la battuta: "Viviamo in una società multilaziale, ci devono accettare".

pino insegno - REAZIONE A CATENA

E non solo: prima d'iniziare la sua avventura al Mercante in fiera su Rai2, flop cancellato da Italia1 già 17 anni fa, Pino Insegno aveva risposto alle critiche in un'intervista a Mattia Buonocore sul sito di Davide Maggio, replicando che sono quarant'anni che fa televisione, "con ascolti ancora record".

Peccato però che, a parte il già consolidato quiz Reazione a Catena da lui capitanato nel periodo 2010-2013 (proseguito poi con ascolti più alti con la successiva conduzione di Amadeus, Gabriele Corsi e Marco Liorni), le sue fatiche televisive Rai non siano state così tanto apprezzate dal pubblico. E sicuramente non da record.

pino insegno insegnami a sognare

Di Insegnami a sognare, andato in onda su Rai1 nel febbraio 2010 in prima serata, visti i bassi ascolti fu trasmessa solo la puntata pilota, uno smacco che all'ultimo momento costò a Insegno la conduzione di "Ciak... si canta", affidata a Pupo e a Emanuele Filiberto (...).

Me lo dicono tutti, giudicato dalla critica "una pallida copia Rai di Scherzi a Parte", esordì con la prima stagione di tre puntate il sabato sera su Rai1 nel maggio 2011, ottenendo un risultato dignitoso ma non certo entusiasmante. Le due successive puntate della seconda serie nel settembre 2011 furono infatti spostate al mercoledì sera con un tonfo al 10.67% (che nel 2011 su Rai1 equivaleva a un flop colossale); mentre le ultime due della terza stagione, ancora una volta trasferite questa volta il venerdì sera, nell'agosto 2012 furono battute in prima serata perfino dal telefilm di Rai2 NCIS.

pino insegno me lo dicono tutti

La penultima apparizione televisiva Rai di Insegno prima del Mercante in Fiera, fu su Rai2 in seconda serata con il programma Voice Anatomy. Il programma (che vide fra gli ospiti anche l'amica Giorgia Meloni) raggiunse con le sue dieci puntate andate in onda fra il 2020 e il 2021 una non eclatante media complessiva del 3.90% di share con picco del 5.60% nella puntata del 1 dicembre 2020 ma anche con due preoccupanti tonfi all'1.90% il 25 gennaio e il 30 marzo 2021.

giorgia meloni pino insegno voice anatomy

Non esattamente "ascolti da record", né tantomeno risultati influenzati da "gombloddi" della stampa nemica. Semplicemente le mere, seppur spietate, cifre diffuse dall'Auditel. Che, parafrasando una sua dichiarazione, si devono accettare.

pino insegno me lo dicono tutti pino insegno voice anatomy

pino insegno meme by edoardo baraldi PINO INSEGNO ALITALIA pino insegno 5 pino insegno giorgia meloni pino insegno foto marco rossi gente 6 pino insegno giorgia meloni pino insegno il mercante in fiera lavinia abate pino insegno 2 pino insegno voice anatomy